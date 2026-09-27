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Монитор LCD РУСЛАН М24/75/1080 [RUS-M24-695942] {23.8", 1920x1080, 75Гц, IPS, 16:9, 3мс, VGA,HDMI,DP, 1000:1, 178/178, 300cd, 2x 3Вт, VESA 100x100, Вн купить с доставкой в Москве
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Монитор LCD РУСЛАН М24/75/1080 [RUS-M24-695942] {23.8", 1920x1080, 75Гц, IPS, 16:9, 3мс, VGA,HDMI,DP, 1000:1, 178/178, 300cd, 2x 3Вт, VESA 100x100, Вн

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 980 руб. 
Начислим 176 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750557
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Монитор LCD РУСЛАН М24/75/1080 [RUS-M24-695942] {23.8", 1920x1080, 75Гц, IPS, 16:9, 3мс, VGA,HDMI,DP, 1000:1, 178/178, 300cd, 2x 3Вт, VESA 100x100, Вн
10 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NoName
Вес, г.
5

Описание товара Монитор LCD РУСЛАН М24/75/1080 [RUS-M24-695942] {23.8", 1920x1080, 75Гц, IPS, 16:9, 3мс, VGA,HDMI,DP, 1000:1, 178/178, 300cd, 2x 3Вт, VESA 100x100, Вн

Монитор LCD РУСЛАН М24/75/1080 [RUS-M24-695942] {23.8", 1920x1080, 75Гц, IPS, 16:9, 3мс, VGA,HDMI,DP, 1000:1, 178/178, 300cd, 2x 3Вт, VESA 100x100, Вн

Отзывы о товаре Монитор LCD РУСЛАН М24/75/1080 [RUS-M24-695942] {23.8", 1920x1080, 75Гц, IPS, 16:9, 3мс, VGA,HDMI,DP, 1000:1, 178/178, 300cd, 2x 3Вт, VESA 100x100, Вн




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Характеристики
Бренд
NoName
Описание
Монитор LCD РУСЛАН М24/75/1080 [RUS-M24-695942] {23.8", 1920x1080, 75Гц, IPS, 16:9, 3мс, VGA,HDMI,DP, 1000:1, 178/178, 300cd, 2x 3Вт, VESA 100x100, Вн
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор LCD РУСЛАН М24/75/1080 [RUS-M24-695942] {23.8", 1920x1080, 75Гц, IPS, 16:9, 3мс, VGA,HDMI,DP, 1000:1, 178/178, 300cd, 2x 3Вт, VESA 100x100, Вн - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 10980 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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