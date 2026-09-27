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Монитор LCD 27" ASUS VA27EQSB 27" Wide LED IPS FHD monitor, 5ms(GTG), 300 cd / m2, 1000:1, 178°(H), 178°(V), 75Hz, D-Sub, HDMI, DP, speak купить с доставкой в Москве
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Монитор LCD 27" ASUS VA27EQSB 27" Wide LED IPS FHD monitor, 5ms(GTG), 300 cd / m2, 1000:1, 178°(H), 178°(V), 75Hz, D-Sub, HDMI, DP, speak

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 320 руб. 
Начислим 294 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750555
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Монитор LCD 27" ASUS VA27EQSB 27" Wide LED IPS FHD monitor, 5ms(GTG), 300 cd / m2, 1000:1, 178°(H), 178°(V), 75Hz, D-Sub, HDMI, DP, speak
18 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Вес, г.
5

Описание товара Монитор LCD 27" ASUS VA27EQSB 27" Wide LED IPS FHD monitor, 5ms(GTG), 300 cd / m2, 1000:1, 178°(H), 178°(V), 75Hz, D-Sub, HDMI, DP, speak

Монитор LCD 27" ASUS VA27EQSB 27" Wide LED IPS FHD monitor, 5ms(GTG), 300 cd / m2, 1000:1, 178°(H), 178°(V), 75Hz, D-Sub, HDMI, DP, speak

Отзывы о товаре Монитор LCD 27" ASUS VA27EQSB 27" Wide LED IPS FHD monitor, 5ms(GTG), 300 cd / m2, 1000:1, 178°(H), 178°(V), 75Hz, D-Sub, HDMI, DP, speak




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Характеристики
Бренд
Asus
Описание
Монитор LCD 27" ASUS VA27EQSB 27" Wide LED IPS FHD monitor, 5ms(GTG), 300 cd / m2, 1000:1, 178°(H), 178°(V), 75Hz, D-Sub, HDMI, DP, speak
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор LCD 27" ASUS VA27EQSB 27" Wide LED IPS FHD monitor, 5ms(GTG), 300 cd / m2, 1000:1, 178°(H), 178°(V), 75Hz, D-Sub, HDMI, DP, speak - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 18320 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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