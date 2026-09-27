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Монитор 23.8" RDW Computers RDW2401K IPS 1920x1080, 120 Гц, 5 мс, 16:9, 300 кд/м?, VGA, HDMI 1.4, DP 1.2, 3.5 Jack, динамики (2?2 Вт), черный, в реест купить с доставкой в Москве
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Монитор 23.8" RDW Computers RDW2401K IPS 1920x1080, 120 Гц, 5 мс, 16:9, 300 кд/м?, VGA, HDMI 1.4, DP 1.2, 3.5 Jack, динамики (2?2 Вт), черный, в реест

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 630 руб. 
Начислим 219 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750548
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Монитор 23.8" RDW Computers RDW2401K IPS 1920x1080, 120 Гц, 5 мс, 16:9, 300 кд/м?, VGA, HDMI 1.4, DP 1.2, 3.5 Jack, динамики (2?2 Вт), черный, в реест
13 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
RDW
Вес, г.
5

Описание товара Монитор 23.8" RDW Computers RDW2401K IPS 1920x1080, 120 Гц, 5 мс, 16:9, 300 кд/м?, VGA, HDMI 1.4, DP 1.2, 3.5 Jack, динамики (2?2 Вт), черный, в реест

Монитор 23.8" RDW Computers RDW2401K IPS 1920x1080, 120 Гц, 5 мс, 16:9, 300 кд/м?, VGA, HDMI 1.4, DP 1.2, 3.5 Jack, динамики (2?2 Вт), черный, в реест

Отзывы о товаре Монитор 23.8" RDW Computers RDW2401K IPS 1920x1080, 120 Гц, 5 мс, 16:9, 300 кд/м?, VGA, HDMI 1.4, DP 1.2, 3.5 Jack, динамики (2?2 Вт), черный, в реест




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Характеристики
Бренд
RDW
Описание
Монитор 23.8" RDW Computers RDW2401K IPS 1920x1080, 120 Гц, 5 мс, 16:9, 300 кд/м?, VGA, HDMI 1.4, DP 1.2, 3.5 Jack, динамики (2?2 Вт), черный, в реест
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор 23.8" RDW Computers RDW2401K IPS 1920x1080, 120 Гц, 5 мс, 16:9, 300 кд/м?, VGA, HDMI 1.4, DP 1.2, 3.5 Jack, динамики (2?2 Вт), черный, в реест - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 13630 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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