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Корпус Procase RE411-D5H10-E-55 4U server case,5x5.25+10HDD,черный,без блока питания,глубина 550мм,MB EATX 12"x13" купить с доставкой в Москве
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Корпус Procase RE411-D5H10-E-55 4U server case,5x5.25+10HDD,черный,без блока питания,глубина 550мм,MB EATX 12"x13"

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 180 руб. 
Начислим 147 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750544
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Корпус Procase RE411-D5H10-E-55 4U server case,5x5.25+10HDD,черный,без блока питания,глубина 550мм,MB EATX 12"x13"
9 180 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Procase
Вес, г.
5

Описание товара Корпус Procase RE411-D5H10-E-55 4U server case,5x5.25+10HDD,черный,без блока питания,глубина 550мм,MB EATX 12"x13"

Корпус Procase RE411-D5H10-E-55 4U server case,5x5.25+10HDD,черный,без блока питания,глубина 550мм,MB EATX 12"x13"

Отзывы о товаре Корпус Procase RE411-D5H10-E-55 4U server case,5x5.25+10HDD,черный,без блока питания,глубина 550мм,MB EATX 12"x13"




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Характеристики
Бренд
Procase
Описание
Корпус Procase RE411-D5H10-E-55 4U server case,5x5.25+10HDD,черный,без блока питания,глубина 550мм,MB EATX 12"x13"
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус Procase RE411-D5H10-E-55 4U server case,5x5.25+10HDD,черный,без блока питания,глубина 550мм,MB EATX 12"x13" - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 9180 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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