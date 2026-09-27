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Контроллер SAS Adaptec ASR-8885 SGL 2277000-R (PCI-E v3 x8, LP,SAS 12G,RAID 0,1,10,5,6,50,16port(int купить с доставкой в Москве
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Контроллер SAS Adaptec ASR-8885 SGL 2277000-R (PCI-E v3 x8, LP,SAS 12G,RAID 0,1,10,5,6,50,16port(int

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Контроллер SAS Adaptec ASR-8885 SGL 2277000-R (PCI-E v3 x8, LP,SAS 12G,RAID 0,1,10,5,6,50,16port(int
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Интерфейсы
PCI Express 3.0 x8
Поддержка уровней RAID
0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
Количество портов
8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
45 900 руб. 
Начислим 735 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750539
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Контроллер SAS Adaptec ASR-8885 SGL 2277000-R (PCI-E v3 x8, LP,SAS 12G,RAID 0,1,10,5,6,50,16port(int
45 900 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Adaptec
Интерфейсы
PCI Express 3.0 x8
Поддержка уровней RAID
0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
Количество портов
8
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Контроллер SAS Adaptec ASR-8885 SGL 2277000-R (PCI-E v3 x8, LP,SAS 12G,RAID 0,1,10,5,6,50,16port(int

Контроллер Adaptec ASR-8885 SGL Hybrid RAID 1, 10 RAID 0/1/1E/10/5/6/50/60 8i/8e-ports 1Gb ВозможностиСоздание нескольких RAID-массивов на одном наборе дисков, изменение уровня RAID и изменение объема без разрушения массива; фоновая инициализация, быстрая инициализация, поочередный старт HDD, поддержка ленточных накопителей и библиотек. Внутренний порт: 2x SFF-8643 (mini SAS Внешний порт: 2x SFF-8644 Скорость передачи данных6.6 ГБ/сек (пиковая скорость чтения при подключении множества накопителей в RAID 5;), 5200 Мбайт/сек (пиковая скорость записи при подключении множества накопителей в RAID 5) Память1 Гб. Возможна установка приобретаемого отдельно модуля ( Flash Module 700) защиты данных при сбое в электроснабжении Zero-Maintenance Cache Protection (данные из кэша переписываются на Flash память).

Отзывы о товаре Контроллер SAS Adaptec ASR-8885 SGL 2277000-R (PCI-E v3 x8, LP,SAS 12G,RAID 0,1,10,5,6,50,16port(int




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Adaptec
Интерфейсы
PCI Express 3.0 x8
Поддержка уровней RAID
0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
Количество портов
8
Страна производитель
Китай
Описание
Контроллер Adaptec ASR-8885 SGL Hybrid RAID 1, 10 RAID 0/1/1E/10/5/6/50/60 8i/8e-ports 1Gb ВозможностиСоздание нескольких RAID-массивов на одном наборе дисков, изменение уровня RAID и изменение объема без разрушения массива; фоновая инициализация, быстрая инициализация, поочередный старт HDD, поддержка ленточных накопителей и библиотек. Внутренний порт: 2x SFF-8643 (mini SAS Внешний порт: 2x SFF-8644 Скорость передачи данных6.6 ГБ/сек (пиковая скорость чтения при подключении множества накопителей в RAID 5;), 5200 Мбайт/сек (пиковая скорость записи при подключении множества накопителей в RAID 5) Память1 Гб. Возможна установка приобретаемого отдельно модуля ( Flash Module 700) защиты данных при сбое в электроснабжении Zero-Maintenance Cache Protection (данные из кэша переписываются на Flash память).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Контроллер SAS Adaptec ASR-8885 SGL 2277000-R (PCI-E v3 x8, LP,SAS 12G,RAID 0,1,10,5,6,50,16port(int - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 45900 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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