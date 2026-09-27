Контроллер SAS Adaptec ASR-71605 SGL 2274400-R (PCI-E v3 x8, LP, SAS/SATAII, RAID..., 16port(int 4*S
Оригинальный товар
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Характеристики
Интерфейсы
PCI Express 2.0 x8
Поддержка уровней RAID
0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
Количество портов
16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
51 000 руб.
В наличии
Код товара: 750538
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Загружаем...
51 000 руб.
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Характеристики
Бренд
Adaptec
Интерфейсы
PCI Express 2.0 x8
Поддержка уровней RAID
0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
Количество портов
16
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Контроллер SAS Adaptec ASR-71605 SGL 2274400-R (PCI-E v3 x8, LP, SAS/SATAII, RAID..., 16port(int 4*S
Контроллер Adaptec ASR-71605 SGL RAID 0/1/1E/10/5/6/50/60 16i-ports 1Gb (2274400-R) RAID-контроллер Adaptec RAID 71605 2274400-R на 16 внутренних портов SAS-3 12 Гб/с, содержит разъемы: 4 x SFF-8643, тип шины подключения PCI Express 2.0 x8.Тип: RAID-контроллерКоличество внутренних портов: 16Разъемов SFF8643: 4Интерфейс: PCI Express 2.0 x8Уровни RAID: 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, 1EИнтерфейс подключения: SAS-3Пропускная способность интерфейса: 12 Гб/сLow Profile: Да
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Adaptec
Интерфейсы
PCI Express 2.0 x8
Поддержка уровней RAID
0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
Количество портов
16
Страна производитель
Китай
Контроллер Adaptec ASR-71605 SGL RAID 0/1/1E/10/5/6/50/60 16i-ports 1Gb (2274400-R) RAID-контроллер Adaptec RAID 71605 2274400-R на 16 внутренних портов SAS-3 12 Гб/с, содержит разъемы: 4 x SFF-8643, тип шины подключения PCI Express 2.0 x8.Тип: RAID-контроллерКоличество внутренних портов: 16Разъемов SFF8643: 4Интерфейс: PCI Express 2.0 x8Уровни RAID: 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, 1EИнтерфейс подключения: SAS-3Пропускная способность интерфейса: 12 Гб/сLow Profile: Да
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Контроллер SAS Adaptec ASR-71605 SGL 2274400-R (PCI-E v3 x8, LP, SAS/SATAII, RAID..., 16port(int 4*S - этот товар вы можете купить по цене 51000 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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