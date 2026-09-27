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Контроллер RAID Dell Front PERC H355 Front Load (405-ABCQ) - Kit for G14 / G15 / G16 servers купить с доставкой в Москве
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Контроллер RAID Dell Front PERC H355 Front Load (405-ABCQ) - Kit for G14 / G15 / G16 servers

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Контроллер RAID Dell Front PERC H355 Front Load (405-ABCQ) - Kit for G14 / G15 / G16 servers
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Интерфейсы
PCIe 4.0 x8
Количество портов
8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 520 руб. 
Начислим 89 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750537
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Контроллер RAID Dell Front PERC H355 Front Load (405-ABCQ) - Kit for G14 / G15 / G16 servers
5 520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DELL
Интерфейсы
PCIe 4.0 x8
Количество портов
8
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Контроллер RAID Dell Front PERC H355 Front Load (405-ABCQ) - Kit for G14 / G15 / G16 servers

RAID-контроллер Dell PERC H355 (артикул 405-ABCQ) — это адаптер HBA-типа, работающий в режиме прямого доступа к дискам. Модель 405-ABCQ не использует аппаратный RAID и кэш, что делает её прозрачным мостом между сервером и накопителями. Контроллер подходит для систем, где управление массивами берёт на себя программное обеспечение ОС или гипервизора.

Отзывы о товаре Контроллер RAID Dell Front PERC H355 Front Load (405-ABCQ) - Kit for G14 / G15 / G16 servers




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Характеристики
Бренд
DELL
Интерфейсы
PCIe 4.0 x8
Количество портов
8
Страна производитель
Китай
Описание
RAID-контроллер Dell PERC H355 (артикул 405-ABCQ) — это адаптер HBA-типа, работающий в режиме прямого доступа к дискам. Модель 405-ABCQ не использует аппаратный RAID и кэш, что делает её прозрачным мостом между сервером и накопителями. Контроллер подходит для систем, где управление массивами берёт на себя программное обеспечение ОС или гипервизора.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Контроллер RAID Dell Front PERC H355 Front Load (405-ABCQ) - Kit for G14 / G15 / G16 servers - этот товар вы можете купить по цене 5520 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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