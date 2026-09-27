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Контроллер PCIe COM RS232 x 2 KS-is KS-575 купить с доставкой в Москве
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Контроллер PCIe COM RS232 x 2 KS-is KS-575

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Контроллер PCIe COM RS232 x 2 KS-is KS-575 - фото 1
Контроллер PCIe COM RS232 x 2 KS-is KS-575 - фото 2
Контроллер PCIe COM RS232 x 2 KS-is KS-575 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Интерфейсы
PCIe, RS232
Количество портов
2
  • Контроллер PCIe COM RS232 x 2 KS-is KS-575 - фото 1
  • Контроллер PCIe COM RS232 x 2 KS-is KS-575 - фото 2
  • Контроллер PCIe COM RS232 x 2 KS-is KS-575 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 010 руб. 
Начислим 17 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750536
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Контроллер PCIe COM RS232 x 2 KS-is KS-575
1 010 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
KS-is
Интерфейсы
PCIe, RS232
Количество портов
2
Вес, г.
5

Описание товара Контроллер PCIe COM RS232 x 2 KS-is KS-575

Контроллер PCIe KS-is COM RS232 x 2Соответствует промышленным стандартамКарта KS-is KS-575 PCI Express на два порта RS232 соответствует спецификации PCI Express 1.0a и совместима со слотами PCI Express 1x, 2x, 4x, 8x и 16x.Максимальная совместимостьДвухпортовый адаптер DB9-PCIe KS-575 идеально подходит для модернизации системы в широком спектре приложений, включая производственное оборудование, POS-оборудование и устройства безопасности.Высокопроизводительное соединение Низкопрофильная последовательная карта KS-is KS-575 обеспечивает высокопроизводительную последовательную связь с поддержкой скорости передачи данных до 115 Кбит/с на последовательный порт RS232.Простая установкаАдаптер PCIe RS232 KS-575 поддерживает совместное использование IRQ и подключение plug-and-play. На нем установлен кронштейн стандартного профиля.СпецификацияПолностью совместим с базовой спецификацией PCI-Express версии 1.1;Одноканальный PCI-Express с пропускной способностью до 2.5 Гбит/с;Совместимость с промышленными стандартами 16C550\16C552\16C554 и 16C750 UART;Поддерживает аппаратное и программное управление потоком данных;Разъемы для подключения переферийных устройств DB9 COM RS232 x 2;Скорость передачи данных до 115 Кбит/с на каждом порту;Поддерживает 5.6.7.и 8-битный последовательный формат;Режим 1 или 2 стоповых бита;Совместим с операционными системами DOS/Linux/2000/Server2003/XP/Vista/Server 2008/Win 7/Win 8/Win8.1/Win10/Win11 (32/64 бит);• Полностью совместим с базовой спецификацией PCI-Express версии 1.1;• Одноканальный PCI-Express с пропускной способностью до 2.5 Гбит/с;• Совместимость с промышленными стандартами 16C550\16C552\16C554 и 16C750 UART;• Поддерживает аппаратное и программное управление потоком данных;• Разъемы для подключения переферийных устройств DB9 COM RS232 x 2;• Скорость передачи данных до 115 Кбит/с на каждом порту;• Поддерживает 5.6.7.и 8-битный последовательный формат;• Режим 1 или 2 стоповых бита;• Совместим с операционными системами DOS/Linux/2000/Server2003/XP/Vista/Server 2008/Win 7/Win 8/Win8.1/Win10/Win11 (32/64 бит);

Отзывы о товаре Контроллер PCIe COM RS232 x 2 KS-is KS-575




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Характеристики
Бренд
KS-is
Интерфейсы
PCIe, RS232
Количество портов
2
Описание
Контроллер PCIe KS-is COM RS232 x 2Соответствует промышленным стандартамКарта KS-is KS-575 PCI Express на два порта RS232 соответствует спецификации PCI Express 1.0a и совместима со слотами PCI Express 1x, 2x, 4x, 8x и 16x.Максимальная совместимостьДвухпортовый адаптер DB9-PCIe KS-575 идеально подходит для модернизации системы в широком спектре приложений, включая производственное оборудование, POS-оборудование и устройства безопасности.Высокопроизводительное соединение Низкопрофильная последовательная карта KS-is KS-575 обеспечивает высокопроизводительную последовательную связь с поддержкой скорости передачи данных до 115 Кбит/с на последовательный порт RS232.Простая установкаАдаптер PCIe RS232 KS-575 поддерживает совместное использование IRQ и подключение plug-and-play. На нем установлен кронштейн стандартного профиля.СпецификацияПолностью совместим с базовой спецификацией PCI-Express версии 1.1;Одноканальный PCI-Express с пропускной способностью до 2.5 Гбит/с;Совместимость с промышленными стандартами 16C550\16C552\16C554 и 16C750 UART;Поддерживает аппаратное и программное управление потоком данных;Разъемы для подключения переферийных устройств DB9 COM RS232 x 2;Скорость передачи данных до 115 Кбит/с на каждом порту;Поддерживает 5.6.7.и 8-битный последовательный формат;Режим 1 или 2 стоповых бита;Совместим с операционными системами DOS/Linux/2000/Server2003/XP/Vista/Server 2008/Win 7/Win 8/Win8.1/Win10/Win11 (32/64 бит);• Полностью совместим с базовой спецификацией PCI-Express версии 1.1;• Одноканальный PCI-Express с пропускной способностью до 2.5 Гбит/с;• Совместимость с промышленными стандартами 16C550\16C552\16C554 и 16C750 UART;• Поддерживает аппаратное и программное управление потоком данных;• Разъемы для подключения переферийных устройств DB9 COM RS232 x 2;• Скорость передачи данных до 115 Кбит/с на каждом порту;• Поддерживает 5.6.7.и 8-битный последовательный формат;• Режим 1 или 2 стоповых бита;• Совместим с операционными системами DOS/Linux/2000/Server2003/XP/Vista/Server 2008/Win 7/Win 8/Win8.1/Win10/Win11 (32/64 бит);
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Контроллер PCIe COM RS232 x 2 KS-is KS-575 - стоимость товара 1010 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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