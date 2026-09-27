Контроллер PCIe COM RS232 x 2 KS-is KS-575
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Характеристики
Описание товара Контроллер PCIe COM RS232 x 2 KS-is KS-575
Контроллер PCIe KS-is COM RS232 x 2Соответствует промышленным стандартамКарта KS-is KS-575 PCI Express на два порта RS232 соответствует спецификации PCI Express 1.0a и совместима со слотами PCI Express 1x, 2x, 4x, 8x и 16x.Максимальная совместимостьДвухпортовый адаптер DB9-PCIe KS-575 идеально подходит для модернизации системы в широком спектре приложений, включая производственное оборудование, POS-оборудование и устройства безопасности.Высокопроизводительное соединение Низкопрофильная последовательная карта KS-is KS-575 обеспечивает высокопроизводительную последовательную связь с поддержкой скорости передачи данных до 115 Кбит/с на последовательный порт RS232.Простая установкаАдаптер PCIe RS232 KS-575 поддерживает совместное использование IRQ и подключение plug-and-play. На нем установлен кронштейн стандартного профиля.СпецификацияПолностью совместим с базовой спецификацией PCI-Express версии 1.1;Одноканальный PCI-Express с пропускной способностью до 2.5 Гбит/с;Совместимость с промышленными стандартами 16C550\16C552\16C554 и 16C750 UART;Поддерживает аппаратное и программное управление потоком данных;Разъемы для подключения переферийных устройств DB9 COM RS232 x 2;Скорость передачи данных до 115 Кбит/с на каждом порту;Поддерживает 5.6.7.и 8-битный последовательный формат;Режим 1 или 2 стоповых бита;Совместим с операционными системами DOS/Linux/2000/Server2003/XP/Vista/Server 2008/Win 7/Win 8/Win8.1/Win10/Win11 (32/64 бит);• Полностью совместим с базовой спецификацией PCI-Express версии 1.1;• Одноканальный PCI-Express с пропускной способностью до 2.5 Гбит/с;• Совместимость с промышленными стандартами 16C550\16C552\16C554 и 16C750 UART;• Поддерживает аппаратное и программное управление потоком данных;• Разъемы для подключения переферийных устройств DB9 COM RS232 x 2;• Скорость передачи данных до 115 Кбит/с на каждом порту;• Поддерживает 5.6.7.и 8-битный последовательный формат;• Режим 1 или 2 стоповых бита;• Совместим с операционными системами DOS/Linux/2000/Server2003/XP/Vista/Server 2008/Win 7/Win 8/Win8.1/Win10/Win11 (32/64 бит);
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