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Контроллер Espada PCI-E, USB 3.2 Gen2(3xUSB-A, 2xUSB-C) (PCIeU3.2Gen2) (45605) купить с доставкой в Москве
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Контроллер Espada PCI-E, USB 3.2 Gen2(3xUSB-A, 2xUSB-C) (PCIeU3.2Gen2) (45605)

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Контроллер Espada PCI-E, USB 3.2 Gen2(3xUSB-A, 2xUSB-C) (PCIeU3.2Gen2) (45605)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Интерфейсы
PCI-E, USB 3.2 Gen2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 060 руб. 
Начислим 49 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750535
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Контроллер Espada PCI-E, USB 3.2 Gen2(3xUSB-A, 2xUSB-C) (PCIeU3.2Gen2) (45605)
3 060 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Espada
Интерфейсы
PCI-E, USB 3.2 Gen2
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Контроллер Espada PCI-E, USB 3.2 Gen2(3xUSB-A, 2xUSB-C) (PCIeU3.2Gen2) (45605)

Контроллер Espada PCI-E, USB 3.2 Gen2(3xUSB-A, 2xUSB-C) (PCIeU3.2Gen2) (45605)

Отзывы о товаре Контроллер Espada PCI-E, USB 3.2 Gen2(3xUSB-A, 2xUSB-C) (PCIeU3.2Gen2) (45605)




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Характеристики
Бренд
Espada
Интерфейсы
PCI-E, USB 3.2 Gen2
Страна производитель
Китай
Описание
Контроллер Espada PCI-E, USB 3.2 Gen2(3xUSB-A, 2xUSB-C) (PCIeU3.2Gen2) (45605)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Контроллер Espada PCI-E, USB 3.2 Gen2(3xUSB-A, 2xUSB-C) (PCIeU3.2Gen2) (45605) - купить по цене 3060 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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