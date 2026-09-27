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Контроллер Broadcom RAID-контроллер Broadcom 9562-16i SGL ( 05-50137-00 / 05-50137-00001 / 03-50137-00001) OCP 3.0, RAID 0,1,5,6,10,50,60, 16port (2 * купить с доставкой в Москве
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Контроллер Broadcom RAID-контроллер Broadcom 9562-16i SGL ( 05-50137-00 / 05-50137-00001 / 03-50137-00001) OCP 3.0, RAID 0,1,5,6,10,50,60, 16port (2 *

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Контроллер Broadcom RAID-контроллер Broadcom 9562-16i SGL ( 05-50137-00 / 05-50137-00001 / 03-50137-00001) OCP 3.0, RAID 0,1,5,6,10,50,60, 16port (2 *
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Интерфейсы
PCIe x8 (OCP Mezzanine)
Поддержка уровней RAID
0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
Количество портов
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
133 780 руб. 
Начислим 2141 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750534
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Контроллер Broadcom RAID-контроллер Broadcom 9562-16i SGL ( 05-50137-00 / 05-50137-00001 / 03-50137-00001) OCP 3.0, RAID 0,1,5,6,10,50,60, 16port (2 *
133 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BROADCOM
Интерфейсы
PCIe x8 (OCP Mezzanine)
Поддержка уровней RAID
0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
Количество портов
2
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Контроллер Broadcom RAID-контроллер Broadcom 9562-16i SGL ( 05-50137-00 / 05-50137-00001 / 03-50137-00001) OCP 3.0, RAID 0,1,5,6,10,50,60, 16port (2 *

Контроллер Broadcom RAID-контроллер Broadcom 9562-16i SGL ( 05-50137-00 / 05-50137-00001 / 03-50137-00001) OCP 3.0, RAID 0,1,5,6,10,50,60, 16port (2 *

Отзывы о товаре Контроллер Broadcom RAID-контроллер Broadcom 9562-16i SGL ( 05-50137-00 / 05-50137-00001 / 03-50137-00001) OCP 3.0, RAID 0,1,5,6,10,50,60, 16port (2 *




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BROADCOM
Интерфейсы
PCIe x8 (OCP Mezzanine)
Поддержка уровней RAID
0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
Количество портов
2
Страна производитель
Китай
Описание
Контроллер Broadcom RAID-контроллер Broadcom 9562-16i SGL ( 05-50137-00 / 05-50137-00001 / 03-50137-00001) OCP 3.0, RAID 0,1,5,6,10,50,60, 16port (2 *
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Контроллер Broadcom RAID-контроллер Broadcom 9562-16i SGL ( 05-50137-00 / 05-50137-00001 / 03-50137-00001) OCP 3.0, RAID 0,1,5,6,10,50,60, 16port (2 * - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 133780 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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