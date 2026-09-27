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Кабель JPC P7356DN10800-1 Cable MCIO x8 74P (прямой Straight Type)-TO- 2x HD MiniSAS 4i 36P (SFF8643, прямой Straight Type) , 85 Ohm,L:80cm купить с доставкой в Москве
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Кабель JPC P7356DN10800-1 Cable MCIO x8 74P (прямой Straight Type)-TO- 2x HD MiniSAS 4i 36P (SFF8643, прямой Straight Type) , 85 Ohm,L:80cm

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Кабель JPC P7356DN10800-1 Cable MCIO x8 74P (прямой Straight Type)-TO- 2x HD MiniSAS 4i 36P (SFF8643, прямой Straight Type) , 85 Ohm,L:80cm
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Интерфейсы
MCIO x8, Mini-SAS HD x4
Количество портов
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 800 руб. 
Начислим 45 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750509
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кабель JPC P7356DN10800-1 Cable MCIO x8 74P (прямой Straight Type)-TO- 2x HD MiniSAS 4i 36P (SFF8643, прямой Straight Type) , 85 Ohm,L:80cm
2 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NoName
Интерфейсы
MCIO x8, Mini-SAS HD x4
Количество портов
2
Вес, г.
5

Описание товара Кабель JPC P7356DN10800-1 Cable MCIO x8 74P (прямой Straight Type)-TO- 2x HD MiniSAS 4i 36P (SFF8643, прямой Straight Type) , 85 Ohm,L:80cm

Кабель JPC P7356DN10800-1 — это внутренний высокоскоростной интерфейсный кабель для серверного оборудования и систем хранения данных, соединяющий порт контроллера MCIO x8 с двумя накопителями или бэкплейнами по стандартам SAS/NVMe

Отзывы о товаре Кабель JPC P7356DN10800-1 Cable MCIO x8 74P (прямой Straight Type)-TO- 2x HD MiniSAS 4i 36P (SFF8643, прямой Straight Type) , 85 Ohm,L:80cm




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Характеристики
Бренд
NoName
Интерфейсы
MCIO x8, Mini-SAS HD x4
Количество портов
2
Описание
Кабель JPC P7356DN10800-1 — это внутренний высокоскоростной интерфейсный кабель для серверного оборудования и систем хранения данных, соединяющий порт контроллера MCIO x8 с двумя накопителями или бэкплейнами по стандартам SAS/NVMe
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель JPC P7356DN10800-1 Cable MCIO x8 74P (прямой Straight Type)-TO- 2x HD MiniSAS 4i 36P (SFF8643, прямой Straight Type) , 85 Ohm,L:80cm - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2800 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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