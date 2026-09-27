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Жесткий диск Lenovo TCH ThinkSystem DE Series 15.36TB 1DWD SFF SSD 2U24 купить с доставкой в Москве
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Жесткий диск Lenovo TCH ThinkSystem DE Series 15.36TB 1DWD SFF SSD 2U24

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Жесткий диск Lenovo TCH ThinkSystem DE Series 15.36TB 1DWD SFF SSD 2U24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя
2.5"
Объем накопителя, ГБ
15360
Интерфейс
SAS
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
612 000 руб. 
Начислим 9792 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750502
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Жесткий диск Lenovo TCH ThinkSystem DE Series 15.36TB 1DWD SFF SSD 2U24
612 000 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя
2.5"
Объем накопителя, ГБ
15360
Интерфейс
SAS
Страна производитель
Сингапур
Вес, г.
5

Описание товара Жесткий диск Lenovo TCH ThinkSystem DE Series 15.36TB 1DWD SFF SSD 2U24

Жесткий диск Lenovo TCH ThinkSystem DE Series 15.36TB 1DWD SFF SSD 2U24

Отзывы о товаре Жесткий диск Lenovo TCH ThinkSystem DE Series 15.36TB 1DWD SFF SSD 2U24




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя
2.5"
Объем накопителя, ГБ
15360
Интерфейс
SAS
Страна производитель
Сингапур
Описание
Жесткий диск Lenovo TCH ThinkSystem DE Series 15.36TB 1DWD SFF SSD 2U24
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Жесткий диск Lenovo TCH ThinkSystem DE Series 15.36TB 1DWD SFF SSD 2U24 – стоимость товара 612000 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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