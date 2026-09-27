Жесткий диск HPE 861676-B21 2TB 3.5"(LFF) SATA 7,2k 6G Hot Plug SC Midline (for Proliant Gen9 server
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Характеристики
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя
3.5"
Объем накопителя, ГБ
2000
Скорость вращения
7200 об/мин
Интерфейс
SATA
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 270 руб.
В наличии
Код товара: 750500
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Характеристики
Бренд
HPE
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя
3.5"
Объем накопителя, ГБ
2000
Скорость вращения
7200 об/мин
Интерфейс
SATA
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Жесткий диск HPE 861676-B21 2TB 3.5"(LFF) SATA 7,2k 6G Hot Plug SC Midline (for Proliant Gen9 server
Жесткий диск HPE 861676-B21 — это серверный HDD емкостью 2 ТБ форм-фактора 3.5" (LFF) с интерфейсом SATA 6 Гб/с и скоростью вращения шпинделя 7200 об/мин, предназначенный для серверов ProLiant поколения Gen9 с поддержкой горячей замены (Hot Plug)
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Бренд
HPE
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя
3.5"
Объем накопителя, ГБ
2000
Скорость вращения
7200 об/мин
Интерфейс
SATA
Страна производитель
Китай
Жесткий диск HPE 861676-B21 — это серверный HDD емкостью 2 ТБ форм-фактора 3.5" (LFF) с интерфейсом SATA 6 Гб/с и скоростью вращения шпинделя 7200 об/мин, предназначенный для серверов ProLiant поколения Gen9 с поддержкой горячей замены (Hot Plug)
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Жесткий диск HPE 861676-B21 2TB 3.5"(LFF) SATA 7,2k 6G Hot Plug SC Midline (for Proliant Gen9 server - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 20270 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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