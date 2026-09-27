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Жесткий диск HP 146GB 2.5" SFF SAS 15k (627114-001) купить с доставкой в Москве
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Жесткий диск HP 146GB 2.5" SFF SAS 15k (627114-001)

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Жесткий диск HP 146GB 2.5&quot; SFF SAS 15k (627114-001)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя
2.5"
Объем накопителя, ГБ
146
Скорость вращения
15000 об/мин
Интерфейс
SAS
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 160 руб. 
Начислим 211 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750499
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Жесткий диск HP 146GB 2.5" SFF SAS 15k (627114-001)
13 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HP
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя
2.5"
Объем накопителя, ГБ
146
Скорость вращения
15000 об/мин
Интерфейс
SAS
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Жесткий диск HP 146GB 2.5" SFF SAS 15k (627114-001)

HP 627114-001 — жёсткий диск объёмом 146 Гб, предназначенный для сервера.

Отзывы о товаре Жесткий диск HP 146GB 2.5" SFF SAS 15k (627114-001)




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Характеристики
Бренд
HP
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя
2.5"
Объем накопителя, ГБ
146
Скорость вращения
15000 об/мин
Интерфейс
SAS
Страна производитель
Китай
Описание
HP 627114-001 — жёсткий диск объёмом 146 Гб, предназначенный для сервера.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Жесткий диск HP 146GB 2.5" SFF SAS 15k (627114-001) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 13160 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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