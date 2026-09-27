Вентилятор ARCTIC 140x140x25мм, P14 Max, 400-2800rpm, 95CFM, 4-pin PWM retail ACFAN00287A
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
730 руб.
В наличии
Код товара: 750496
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
730 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Вес, г.
5
Описание товара Вентилятор ARCTIC 140x140x25мм, P14 Max, 400-2800rpm, 95CFM, 4-pin PWM retail ACFAN00287A
Вентилятор ARCTIC 140x140x25мм, P14 Max, 400-2800rpm, 95CFM, 4-pin PWM retail ACFAN00287A
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Вентилятор ARCTIC 140x140x25мм, P14 Max, 400-2800rpm, 95CFM, 4-pin PWM retail ACFAN00287A
Вентилятор ARCTIC 140x140x25мм, P14 Max, 400-2800rpm, 95CFM, 4-pin PWM retail ACFAN00287A - по цене 730 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Вентилятор ARCTIC 140x140x25мм, P14 Max, 400-2800rpm, 95CFM, 4-pin PWM retail ACFAN00287A