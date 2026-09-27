Уцененный товар Настольная игра В погоне за счастьем арт.SCY001 хорошее состояние, 750445
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игра настольная
Жанр игры
семейная, экономическая
Возраст от
12 лет
Количество игроков
от 1 до 4
Дорожная
нет
Время партии
60-90 мин.
Материал
бумага, картон, дерево
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-5%2 450 руб. 2 580 руб.
В наличии
Код товара: 750445
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2 450 руб. -5%
2 580 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Игра настольная
Жанр игры
семейная, экономическая
Возраст от
12 лет
Количество игроков
от 1 до 4
Дорожная
нет
Время партии
60-90 мин.
Комплектация
180 карт, 156 картонных жетонов, 89 деревянных компонентов, игровое поле, правила игры
Материал
бумага, картон, дерево
Особенности
яркие и красочные иллюстрации
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х3
Вес, г.
350
Описание товара Уцененный товар Настольная игра В погоне за счастьем арт.SCY001 хорошее состояние
внешний вид: хорошее состояние Комплектность : игра Причина уценки : повреждена коробка
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Бренд
Тип товара
Игра настольная
Жанр игры
семейная, экономическая
Возраст от
12 лет
Количество игроков
от 1 до 4
Дорожная
нет
Время партии
60-90 мин.
Комплектация
180 карт, 156 картонных жетонов, 89 деревянных компонентов, игровое поле, правила игры
Материал
бумага, картон, дерево
Особенности
яркие и красочные иллюстрации
Страна производитель
Китай
внешний вид: хорошее состояние Комплектность : игра Причина уценки : повреждена коробка
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Уцененный товар Настольная игра В погоне за счастьем арт.SCY001 хорошее состояние - по цене 2450 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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