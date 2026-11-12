Уцененный товар Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 6222/S Azure (206894MVU995X) уцененный, 750443
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-10%4 550 руб. 5 060 руб.
В наличии
Код товара: 750443
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Загружаем...
4 550 руб. -10%
5 060 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Очки
Frame Color Code
MVU
Материал
металл
Пол
унисекс
Поляризация
да
Размер заушника
140 мм
Цвет линз
BLUE MIRROR POLARIZED
Цвет оправы
AZURE
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200
Описание товара Уцененный товар Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 6222/S Azure (206894MVU995X) уцененный
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность : чехол, солнцезащитные очки Причина уценки : скол на дужке
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Очки
Frame Color Code
MVU
Материал
металл
Пол
унисекс
Поляризация
да
Размер заушника
140 мм
Цвет линз
BLUE MIRROR POLARIZED
Цвет оправы
AZURE
Страна производитель
Китай
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность : чехол, солнцезащитные очки Причина уценки : скол на дужке
Уцененный товар Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 6222/S Azure (206894MVU995X) уцененный – стоимость товара 4550 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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