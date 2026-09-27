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Уцененный товар Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 6222/S Azure (206894MVU995X ) отличное состояние купить с доставкой в Москве, 750443
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Уцененный товар Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 6222/S Azure (206894MVU995X ) отличное состояние, 750443

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Уценка
Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 6222/S Azure (206894MVU995X ) отличное состояние - фото 1
Уценка
Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 6222/S Azure (206894MVU995X ) отличное состояние - фото 2
Уценка
Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 6222/S Azure (206894MVU995X ) отличное состояние - фото 3
Уценка
Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 6222/S Azure (206894MVU995X ) отличное состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очки
  • Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 6222/S Azure (206894MVU995X ) отличное состояние - фото 1
  • Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 6222/S Azure (206894MVU995X ) отличное состояние - фото 2
  • Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 6222/S Azure (206894MVU995X ) отличное состояние - фото 3
  • Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 6222/S Azure (206894MVU995X ) отличное состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-5%
4 810 руб.  5 060 руб. 
В наличии
Код товара: 750443
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 6222/S Azure (206894MVU995X ) отличное состояние
4 810 руб. -5%
5 060 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
polaroid
Тип товара
Очки
Frame Color Code
MVU
Материал
металл
Пол
унисекс
Поляризация
да
Размер заушника
140 мм
Цвет линз
BLUE MIRROR POLARIZED
Цвет оправы
AZURE
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200

Описание товара Уцененный товар Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 6222/S Azure (206894MVU995X ) отличное состояние

Внешний вид: хорошее состояние Комплектность : чехол, солнцезащитные очки Причина уценки : скол на дужке

Отзывы о товаре Уцененный товар Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 6222/S Azure (206894MVU995X ) отличное состояние




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Характеристики
Бренд
polaroid
Тип товара
Очки
Frame Color Code
MVU
Материал
металл
Пол
унисекс
Поляризация
да
Размер заушника
140 мм
Цвет линз
BLUE MIRROR POLARIZED
Цвет оправы
AZURE
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность : чехол, солнцезащитные очки Причина уценки : скол на дужке
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 6222/S Azure (206894MVU995X ) отличное состояние – стоимость товара 4810 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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