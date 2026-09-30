Gallery Of Instrumental Music - Richard Clayderman (4205699260025) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Gallery Of Instrumental Music
Альбом (сингл)
Richard Clayderman
Жанр
Классическая музыка, Инструментальная музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 050 руб.
В наличии
Код товара: 750438
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Характеристики
Бренд
Vogelsang music
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vogelsang Musik GmbH
Barcode
[4205699260025]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Gallery Of Instrumental Music
Альбом (сингл)
Richard Clayderman
Жанр
Классическая музыка, Инструментальная музыка
Трек-лист
Ballade Pour Adeline Ballade Pour Adeline (1977) written by Paul de Senneville — Olivier Toussaint, Feelings Les Musiques De L’Amour (1980), written by Michel Jourdan, Morris Albert, Yesterday R?veries (1979), written by John Lennon — Paul McCartney, Hello Amour (1984), written by Lionel Richie, The Winner Takes It All Richard Clayderman Plays ABBA (1993), written by Benny Andersson, Bj?rn Ulvaeus, Love Story R?veries (1979), written by Francis Lai, Candle in the Wind Amour And More (1991), writ
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Gallery Of Instrumental Music - Richard Clayderman (4205699260025) виниловая пластинка
Ричард Клайдерман (настоящее имя Филипп Паже?с) — французский пианист, аранжировщик, исполнитель классической и этнической музыки, а также музыки к кинофильмам.
- 1. Ballade Pour Adeline
- Альбом: Ballade Pour Adeline (1977)
- Авторы: Paul de Senneville — Olivier Toussaint
- 2. Feelings
- Альбом: Les Musiques De L’Amour (1980)
- Авторы: Michel Jourdan, Morris Albert
- 3. Yesterday
- Альбом: R?veries (1979)
- Авторы: John Lennon — Paul McCartney
- 4. Hello
- Альбом: Amour (1984)
- Автор: Lionel Richie
- 5. The Winner Takes It All
- Альбом: Richard Clayderman Plays ABBA (1993)
- Авторы: Benny Andersson, Bj?rn Ulvaeus
- 6. Love Story
- Альбом: R?veries (1979)
- Автор: Francis Lai
- 7. Candle in the Wind
- Альбом: Amour And More (1991)
- Автор: Elton John (arr. by G?rard Salesses)
- 8. I Just Called To Say I Love You
- Альбом: From Paris With Love (1985)
- Автор: Stevie Wonder
- 9. Love Is Blue
- Альбом: La Musique De L’Amour (1980)
- Автор: Andr? Charles Jean Popp
- 10. Pour ?lise
- Альбом: Reveries (1979)
- Автор: Ludwig van Beethoven (arr. by G?rard Salesses, Olivier Toussaint)
- 11. Mariage D’Amour
- Альбом: Lettre ? Ma M?re (1979)
- Автор: Paul de Senneville
- 12. How Deep Is Your Love
- Альбом: Amour (1984)
- Авторы: Robin Gibb, Barry Gibb & Maurice Gibb
- 13. Michelle
- Альбом: Les Musiques De L’Amour (1980)
- Авторы: John Lennon — Paul McCartney
- 14. Moon River
- Альбом: R?veries (1979)
- Автор: Henry Mancini
- 15. Careless Whisper
- Альбом: Amour And More (1991)
- Авторы: Andrew Ridgeley, George Michael (arr. by Herv? Roy)
- 16. Ave Maria
- Альбом: Les Musiques De L’Amour (1980)
- Автор: Charles Gounod (arr. G?rard Solesses, Olivier Toussaint)
- 17. Memory
- Альбом: Amour (1984)
- Авторы: Andrew Lloyd Webber, Thomas Stearns Eliot, Trevor Nunn
- 18. Unchained Melody
- Альбом: Traum Gala (1986)
- Автор: Alex North
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Vogelsang music
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vogelsang Musik GmbH
Barcode
[4205699260025]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Gallery Of Instrumental Music
Альбом (сингл)
Richard Clayderman
Жанр
Классическая музыка, Инструментальная музыка
Трек-лист
Ballade Pour Adeline Ballade Pour Adeline (1977) written by Paul de Senneville — Olivier Toussaint, Feelings Les Musiques De L’Amour (1980), written by Michel Jourdan, Morris Albert, Yesterday R?veries (1979), written by John Lennon — Paul McCartney, Hello Amour (1984), written by Lionel Richie, The Winner Takes It All Richard Clayderman Plays ABBA (1993), written by Benny Andersson, Bj?rn Ulvaeus, Love Story R?veries (1979), written by Francis Lai, Candle in the Wind Amour And More (1991), writ
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Ричард Клайдерман (настоящее имя Филипп Паже?с) — французский пианист, аранжировщик, исполнитель классической и этнической музыки, а также музыки к кинофильмам.
- 1. Ballade Pour Adeline
- Альбом: Ballade Pour Adeline (1977)
- Авторы: Paul de Senneville — Olivier Toussaint
- 2. Feelings
- Альбом: Les Musiques De L’Amour (1980)
- Авторы: Michel Jourdan, Morris Albert
- 3. Yesterday
- Альбом: R?veries (1979)
- Авторы: John Lennon — Paul McCartney
- 4. Hello
- Альбом: Amour (1984)
- Автор: Lionel Richie
- 5. The Winner Takes It All
- Альбом: Richard Clayderman Plays ABBA (1993)
- Авторы: Benny Andersson, Bj?rn Ulvaeus
- 6. Love Story
- Альбом: R?veries (1979)
- Автор: Francis Lai
- 7. Candle in the Wind
- Альбом: Amour And More (1991)
- Автор: Elton John (arr. by G?rard Salesses)
- 8. I Just Called To Say I Love You
- Альбом: From Paris With Love (1985)
- Автор: Stevie Wonder
- 9. Love Is Blue
- Альбом: La Musique De L’Amour (1980)
- Автор: Andr? Charles Jean Popp
- 10. Pour ?lise
- Альбом: Reveries (1979)
- Автор: Ludwig van Beethoven (arr. by G?rard Salesses, Olivier Toussaint)
- 11. Mariage D’Amour
- Альбом: Lettre ? Ma M?re (1979)
- Автор: Paul de Senneville
- 12. How Deep Is Your Love
- Альбом: Amour (1984)
- Авторы: Robin Gibb, Barry Gibb & Maurice Gibb
- 13. Michelle
- Альбом: Les Musiques De L’Amour (1980)
- Авторы: John Lennon — Paul McCartney
- 14. Moon River
- Альбом: R?veries (1979)
- Автор: Henry Mancini
- 15. Careless Whisper
- Альбом: Amour And More (1991)
- Авторы: Andrew Ridgeley, George Michael (arr. by Herv? Roy)
- 16. Ave Maria
- Альбом: Les Musiques De L’Amour (1980)
- Автор: Charles Gounod (arr. G?rard Solesses, Olivier Toussaint)
- 17. Memory
- Альбом: Amour (1984)
- Авторы: Andrew Lloyd Webber, Thomas Stearns Eliot, Trevor Nunn
- 18. Unchained Melody
- Альбом: Traum Gala (1986)
- Автор: Alex North
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Купить Gallery Of Instrumental Music - Richard Clayderman (4205699260025) виниловая пластинка - по цене 3050 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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