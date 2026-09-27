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Игорь Слуцкий - Я Заряжаю На Любовь (4606344052826) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Игорь Слуцкий - Я Заряжаю На Любовь (4606344052826) виниловая пластинка

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Игорь Слуцкий - Я Заряжаю На Любовь (4606344052826) виниловая пластинка - фото 1
Игорь Слуцкий - Я Заряжаю На Любовь (4606344052826) виниловая пластинка - фото 2
Игорь Слуцкий - Я Заряжаю На Любовь (4606344052826) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Игорь Слуцкий
Альбом (сингл)
Я Заряжаю На Любовь
Жанр
Российская поп-музыка, Шансон
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Игорь Слуцкий - Я Заряжаю На Любовь (4606344052826) виниловая пластинка - фото 1
  • Игорь Слуцкий - Я Заряжаю На Любовь (4606344052826) виниловая пластинка - фото 2
  • Игорь Слуцкий - Я Заряжаю На Любовь (4606344052826) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 700 руб. 
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В наличии
Код товара: 750436
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Игорь Слуцкий - Я Заряжаю На Любовь (4606344052826) виниловая пластинка
2 700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
United Music Group
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
United Music Group
Barcode
[4606344052826]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Игорь Слуцкий
Альбом (сингл)
Я Заряжаю На Любовь
Жанр
Российская поп-музыка, Шансон
Трек-лист
Я заряжаю на любовь, Ах, как красиво, Ливни, Пламя, Судьба дорога не простая, Блюз космонавтов, Сердце в зоне риска, С этого дня, Синеокая, Не проглядите красоту, Варвара, Встает над Москвой воскресенье
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Игорь Слуцкий - Я Заряжаю На Любовь (4606344052826) виниловая пластинка

"Я заряжаю на любовь" - двенадцатый студийный альбом Игоря Слуцкого, вышедший в 2024 году. В него вошли такие популярные песни, как "Я заряжаю на любовь", "Ах, как красиво" и "Не проглядите красоту".

Издание 2025 года представлено на черном виниле.

Игорь Николаевич Слуцкий - советский и российский певец и композитор, известный в первую очередь своими работами в жанре шансона, но также сочиняющий современную классическую музыку. Игорь Слуцкий родился на острове Сахалин, юность провел в городе Мариуполе. Начал музыкальную карьеру в военном оркестре. С 1990 года работал музыкантом и аранжировщиком с Татьяной Овсиенко, Сергеем Чумаковым. Для Вики Цыгановой Игорь Слуцкий написал песни "Калина красная", "Северный Ветер", "Только любовь", которые стали хитами. Кроме этого, Игорь Слуцкий исполняет музыку собственного сочинения, выпустив более 9 альбомов в серии "Легенды жанра" и "Золотая коллекция шансона". Лауреат премий "Шансон года" (2004) в номинации "Лучший композитор года". Участник популярных музыкальных телепередач.

Треклист:

  1. Я заряжаю на любовь
  2. Ах, как красиво
  3. Ливни
  4. Пламя
  5. Судьба дорога не простая
  6. Блюз космонавтов
  7. Сердце в зоне риска
  8. С этого дня
  9. Синеокая
  10. Не проглядите красоту
  11. Варвара
  12. Встает над Москвой воскресенье

Отзывы о товаре Игорь Слуцкий - Я Заряжаю На Любовь (4606344052826) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
United Music Group
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
United Music Group
Barcode
[4606344052826]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Игорь Слуцкий
Альбом (сингл)
Я Заряжаю На Любовь
Жанр
Российская поп-музыка, Шансон
Трек-лист
Я заряжаю на любовь, Ах, как красиво, Ливни, Пламя, Судьба дорога не простая, Блюз космонавтов, Сердце в зоне риска, С этого дня, Синеокая, Не проглядите красоту, Варвара, Встает над Москвой воскресенье
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание

"Я заряжаю на любовь" - двенадцатый студийный альбом Игоря Слуцкого, вышедший в 2024 году. В него вошли такие популярные песни, как "Я заряжаю на любовь", "Ах, как красиво" и "Не проглядите красоту".

Издание 2025 года представлено на черном виниле.

Игорь Николаевич Слуцкий - советский и российский певец и композитор, известный в первую очередь своими работами в жанре шансона, но также сочиняющий современную классическую музыку. Игорь Слуцкий родился на острове Сахалин, юность провел в городе Мариуполе. Начал музыкальную карьеру в военном оркестре. С 1990 года работал музыкантом и аранжировщиком с Татьяной Овсиенко, Сергеем Чумаковым. Для Вики Цыгановой Игорь Слуцкий написал песни "Калина красная", "Северный Ветер", "Только любовь", которые стали хитами. Кроме этого, Игорь Слуцкий исполняет музыку собственного сочинения, выпустив более 9 альбомов в серии "Легенды жанра" и "Золотая коллекция шансона". Лауреат премий "Шансон года" (2004) в номинации "Лучший композитор года". Участник популярных музыкальных телепередач.

Треклист:

  1. Я заряжаю на любовь
  2. Ах, как красиво
  3. Ливни
  4. Пламя
  5. Судьба дорога не простая
  6. Блюз космонавтов
  7. Сердце в зоне риска
  8. С этого дня
  9. Синеокая
  10. Не проглядите красоту
  11. Варвара
  12. Встает над Москвой воскресенье
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Игорь Слуцкий - Я Заряжаю На Любовь (4606344052826) виниловая пластинка - стоимость товара 2700 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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