Игорь Слуцкий - Я Заряжаю На Любовь (4606344052826) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Игорь Слуцкий - Я Заряжаю На Любовь (4606344052826) виниловая пластинка
"Я заряжаю на любовь" - двенадцатый студийный альбом Игоря Слуцкого, вышедший в 2024 году. В него вошли такие популярные песни, как "Я заряжаю на любовь", "Ах, как красиво" и "Не проглядите красоту".
Издание 2025 года представлено на черном виниле.
Игорь Николаевич Слуцкий - советский и российский певец и композитор, известный в первую очередь своими работами в жанре шансона, но также сочиняющий современную классическую музыку. Игорь Слуцкий родился на острове Сахалин, юность провел в городе Мариуполе. Начал музыкальную карьеру в военном оркестре. С 1990 года работал музыкантом и аранжировщиком с Татьяной Овсиенко, Сергеем Чумаковым. Для Вики Цыгановой Игорь Слуцкий написал песни "Калина красная", "Северный Ветер", "Только любовь", которые стали хитами. Кроме этого, Игорь Слуцкий исполняет музыку собственного сочинения, выпустив более 9 альбомов в серии "Легенды жанра" и "Золотая коллекция шансона". Лауреат премий "Шансон года" (2004) в номинации "Лучший композитор года". Участник популярных музыкальных телепередач.
Треклист:
- Я заряжаю на любовь
- Ах, как красиво
- Ливни
- Пламя
- Судьба дорога не простая
- Блюз космонавтов
- Сердце в зоне риска
- С этого дня
- Синеокая
- Не проглядите красоту
- Варвара
- Встает над Москвой воскресенье
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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"Я заряжаю на любовь" - двенадцатый студийный альбом Игоря Слуцкого, вышедший в 2024 году. В него вошли такие популярные песни, как "Я заряжаю на любовь", "Ах, как красиво" и "Не проглядите красоту".
Издание 2025 года представлено на черном виниле.
Игорь Николаевич Слуцкий - советский и российский певец и композитор, известный в первую очередь своими работами в жанре шансона, но также сочиняющий современную классическую музыку. Игорь Слуцкий родился на острове Сахалин, юность провел в городе Мариуполе. Начал музыкальную карьеру в военном оркестре. С 1990 года работал музыкантом и аранжировщиком с Татьяной Овсиенко, Сергеем Чумаковым. Для Вики Цыгановой Игорь Слуцкий написал песни "Калина красная", "Северный Ветер", "Только любовь", которые стали хитами. Кроме этого, Игорь Слуцкий исполняет музыку собственного сочинения, выпустив более 9 альбомов в серии "Легенды жанра" и "Золотая коллекция шансона". Лауреат премий "Шансон года" (2004) в номинации "Лучший композитор года". Участник популярных музыкальных телепередач.
Треклист:
- Я заряжаю на любовь
- Ах, как красиво
- Ливни
- Пламя
- Судьба дорога не простая
- Блюз космонавтов
- Сердце в зоне риска
- С этого дня
- Синеокая
- Не проглядите красоту
- Варвара
- Встает над Москвой воскресенье
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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