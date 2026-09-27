Описание товара Peter Frampton - Forgets The Words (2Lp)(Lim Ed.,Etched Vinyl) (602435327396) виниловая пластинка

"Peter Frampton Forgets The Words" - инструментальный кавер-альбом музыканта Питер Фрэмптон и его команды. В издании представлено десять инструментальных каверов на песне таких исполнителей как: "Isn't It A Pity" Джорджа Харрисона, "Reckoner" Radiohead, "Loving The Alien" Дэвида Боуи и других.

Релиз представлен на двойном черном виниле с гравировкой на стороне D.

Питер Кеннет Фрэмптон - британский рок-певец, гитарист и автор-исполнитель, лауреат премии Грэмми. В начале своей карьеры Фрэмптон не имел большого коммерческого успеха. Всё резко изменилось с выходом в 1976 году сверхуспешного живого концертного альбома "Frampton Comes Alive!", и синглов с него "Baby, I Love Your Way", "Show Me the Way" и "Do You Feel Like We Do". Frampton Comes Alive вышел в январе и дебютировал в чарте 14 февраля на позиции № 191. Диск пробыл в американском хит-параде Billboard 200 в течение 97 недель, из которых 55 находился в top-40, и 10 недель на первой позиции. Он стал одним из главных бестселлеров 1976 года вместе с альбомом Fleetwood Mac группы Fleetwood Mac, а также № 14 в следующем 1977 году. Было продано 6 миллионов пластинок и он стал самым успешным концертным живым альбомом в истории (на то время, а сейчас он на четвёртом месте). Сертифицирован в шестикратном платиновом статусе.