Peter Frampton - Forgets The Words (2Lp)(Lim Ed.,Etched Vinyl) (602435327396) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Peter Frampton - Forgets The Words (2Lp)(Lim Ed.,Etched Vinyl) (602435327396) виниловая пластинка
"Peter Frampton Forgets The Words" - инструментальный кавер-альбом музыканта Питер Фрэмптон и его команды. В издании представлено десять инструментальных каверов на песне таких исполнителей как: "Isn't It A Pity" Джорджа Харрисона, "Reckoner" Radiohead, "Loving The Alien" Дэвида Боуи и других.
Релиз представлен на двойном черном виниле с гравировкой на стороне D.
Питер Кеннет Фрэмптон - британский рок-певец, гитарист и автор-исполнитель, лауреат премии Грэмми. В начале своей карьеры Фрэмптон не имел большого коммерческого успеха. Всё резко изменилось с выходом в 1976 году сверхуспешного живого концертного альбома "Frampton Comes Alive!", и синглов с него "Baby, I Love Your Way", "Show Me the Way" и "Do You Feel Like We Do". Frampton Comes Alive вышел в январе и дебютировал в чарте 14 февраля на позиции № 191. Диск пробыл в американском хит-параде Billboard 200 в течение 97 недель, из которых 55 находился в top-40, и 10 недель на первой позиции. Он стал одним из главных бестселлеров 1976 года вместе с альбомом Fleetwood Mac группы Fleetwood Mac, а также № 14 в следующем 1977 году. Было продано 6 миллионов пластинок и он стал самым успешным концертным живым альбомом в истории (на то время, а сейчас он на четвёртом месте). Сертифицирован в шестикратном платиновом статусе.
- 1. If You Want Me To Stay
- Кавер на: Sly Stone
- 2. Reckoner
- Кавер на: Radiohead
- 3. Dreamland
- Кавер на: Michel Colombier feat. Pastorius
- 4. One More Heartache
- Кавер на: Marvin Gaye
- 5. Avalon
- Кавер на: Roxy Music
- 6. Isn't It A Pity
- Кавер на: George Harrison
- 7. I Don't Know Why
- Кавер на: Stevie Wonder
- 8. Are You Gonna Go My Way
- Кавер на: Lenny Kravitz
- 9. Loving The Alien
- Кавер на: David Bowie
- 10. Maybe
- Кавер на: Alison Krauss
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
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"Peter Frampton Forgets The Words" - инструментальный кавер-альбом музыканта Питер Фрэмптон и его команды. В издании представлено десять инструментальных каверов на песне таких исполнителей как: "Isn't It A Pity" Джорджа Харрисона, "Reckoner" Radiohead, "Loving The Alien" Дэвида Боуи и других.
Релиз представлен на двойном черном виниле с гравировкой на стороне D.
Питер Кеннет Фрэмптон - британский рок-певец, гитарист и автор-исполнитель, лауреат премии Грэмми. В начале своей карьеры Фрэмптон не имел большого коммерческого успеха. Всё резко изменилось с выходом в 1976 году сверхуспешного живого концертного альбома "Frampton Comes Alive!", и синглов с него "Baby, I Love Your Way", "Show Me the Way" и "Do You Feel Like We Do". Frampton Comes Alive вышел в январе и дебютировал в чарте 14 февраля на позиции № 191. Диск пробыл в американском хит-параде Billboard 200 в течение 97 недель, из которых 55 находился в top-40, и 10 недель на первой позиции. Он стал одним из главных бестселлеров 1976 года вместе с альбомом Fleetwood Mac группы Fleetwood Mac, а также № 14 в следующем 1977 году. Было продано 6 миллионов пластинок и он стал самым успешным концертным живым альбомом в истории (на то время, а сейчас он на четвёртом месте). Сертифицирован в шестикратном платиновом статусе.
- 1. If You Want Me To Stay
- Кавер на: Sly Stone
- 2. Reckoner
- Кавер на: Radiohead
- 3. Dreamland
- Кавер на: Michel Colombier feat. Pastorius
- 4. One More Heartache
- Кавер на: Marvin Gaye
- 5. Avalon
- Кавер на: Roxy Music
- 6. Isn't It A Pity
- Кавер на: George Harrison
- 7. I Don't Know Why
- Кавер на: Stevie Wonder
- 8. Are You Gonna Go My Way
- Кавер на: Lenny Kravitz
- 9. Loving The Alien
- Кавер на: David Bowie
- 10. Maybe
- Кавер на: Alison Krauss
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
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