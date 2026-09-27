Various Artists - Nothern Soul (1964-67)(Rsd,Col.)(2Lp) (18771877813) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
You Got The Power: Cameo Parkway Northern Soul (1964-1967)
Жанр
Soul, R&B
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 630 руб.
В наличии
Код товара: 750433
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[18771877813]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
You Got The Power: Cameo Parkway Northern Soul (1964-1967)
Жанр
Soul, R&B
Трек-лист
You Got The Power - The Four Exceptions, Because Of My Heart - Frankie Beverly & The Butlers, (Whoa, Whoa) I Love Him So - Nikki Blu, Girl Don't Make Me Wait - Bunny Sigler, It's Rough Out There - Jerry Jackson, Envy (In My Eyes) - The Orlons, Picture Me Gone - Evie Sands, Country Girl - Vickie Baines, Night Owl - Bobby Paris, Village Of Tears - Ben Zine, You Just Don't Know (What You Do To Me) - Chubby Checker, The 81 - Candy And The Kisses, Shake And Shingaling (Part 1) - Gene Waiters, S.O.S.
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Various Artists - Nothern Soul (1964-67)(Rsd,Col.)(2Lp) (18771877813) виниловая пластинка
Виниловая пластинка You Got The Power: Cameo Parkway Northern Soul (1964-1967) (Colour Vinyl) - исключительный сборник из 20 треков, в который вошли самые востребованные соул и R&B песни от лейблов Cameo, Parkway и Fairmount, которые были популярны в конце 1960-х - начале 1970-х гг.
Треклист:
- 1. You Got The Power
- Исполнитель: The Four Exceptions
- 2. Because Of My Heart
- Исполнитель: Frankie Beverly & The Butlers
- 3. (Whoa, Whoa) I Love Him So
- Исполнитель: Nikki Blu
- 4. Girl Don't Make Me Wait
- Исполнитель: Bunny Sigler
- 5. It's Rough Out There
- Исполнитель: Jerry Jackson
- 6. Envy (In My Eyes)
- Исполнитель: The Orlons
- 7. Picture Me Gone
- Исполнитель: Evie Sands
- 8. Country Girl
- Исполнитель: Vickie Baines
- 9. Night Owl
- Исполнитель: Bobby Paris
- 10. Village Of Tears
- Исполнитель: Ben Zine
- 11. You Just Don't Know (What You Do To Me)
- Исполнитель: Chubby Checker
- 12. The 81
- Исполнитель: Candy And The Kisses
- 13. Shake And Shingaling (Part 1)
- Исполнитель: Gene Waiters
- 14. S.O.S. (Heart In Distress)
- Исполнитель: Christine Cooper
- 15. Eddie's My Name
- Исполнитель: Eddie Holman
- 16. Pass Me By
- Исполнитель: Hattie Winston
- 17. The Grass (Will Sing For You)
- Исполнитель: Lonnie Youngblood
- 18. (Your Love Was Just A) False Alarm
- Исполнитель: Tari Stevens
- 19. Who Do You Think You Are
- Исполнитель: The Soul City
- 20. You Didn't Say A Word
- Исполнитель: Yvonne Baker
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Теги товара: Цветной винил
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Бренд
Universal Music Group
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[18771877813]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
You Got The Power: Cameo Parkway Northern Soul (1964-1967)
Жанр
Soul, R&B
Трек-лист
You Got The Power - The Four Exceptions, Because Of My Heart - Frankie Beverly & The Butlers, (Whoa, Whoa) I Love Him So - Nikki Blu, Girl Don't Make Me Wait - Bunny Sigler, It's Rough Out There - Jerry Jackson, Envy (In My Eyes) - The Orlons, Picture Me Gone - Evie Sands, Country Girl - Vickie Baines, Night Owl - Bobby Paris, Village Of Tears - Ben Zine, You Just Don't Know (What You Do To Me) - Chubby Checker, The 81 - Candy And The Kisses, Shake And Shingaling (Part 1) - Gene Waiters, S.O.S.
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Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Виниловая пластинка You Got The Power: Cameo Parkway Northern Soul (1964-1967) (Colour Vinyl) - исключительный сборник из 20 треков, в который вошли самые востребованные соул и R&B песни от лейблов Cameo, Parkway и Fairmount, которые были популярны в конце 1960-х - начале 1970-х гг.
Треклист:
- 1. You Got The Power
- Исполнитель: The Four Exceptions
- 2. Because Of My Heart
- Исполнитель: Frankie Beverly & The Butlers
- 3. (Whoa, Whoa) I Love Him So
- Исполнитель: Nikki Blu
- 4. Girl Don't Make Me Wait
- Исполнитель: Bunny Sigler
- 5. It's Rough Out There
- Исполнитель: Jerry Jackson
- 6. Envy (In My Eyes)
- Исполнитель: The Orlons
- 7. Picture Me Gone
- Исполнитель: Evie Sands
- 8. Country Girl
- Исполнитель: Vickie Baines
- 9. Night Owl
- Исполнитель: Bobby Paris
- 10. Village Of Tears
- Исполнитель: Ben Zine
- 11. You Just Don't Know (What You Do To Me)
- Исполнитель: Chubby Checker
- 12. The 81
- Исполнитель: Candy And The Kisses
- 13. Shake And Shingaling (Part 1)
- Исполнитель: Gene Waiters
- 14. S.O.S. (Heart In Distress)
- Исполнитель: Christine Cooper
- 15. Eddie's My Name
- Исполнитель: Eddie Holman
- 16. Pass Me By
- Исполнитель: Hattie Winston
- 17. The Grass (Will Sing For You)
- Исполнитель: Lonnie Youngblood
- 18. (Your Love Was Just A) False Alarm
- Исполнитель: Tari Stevens
- 19. Who Do You Think You Are
- Исполнитель: The Soul City
- 20. You Didn't Say A Word
- Исполнитель: Yvonne Baker
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Various Artists - Nothern Soul (1964-67)(Rsd,Col.)(2Lp) (18771877813) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3630 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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