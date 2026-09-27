Various Artists - Nothern Soul (1964-67)(Rsd,Col.)(2Lp) (18771877813) виниловая пластинка

Трек-лист

You Got The Power - The Four Exceptions, Because Of My Heart - Frankie Beverly & The Butlers, (Whoa, Whoa) I Love Him So - Nikki Blu, Girl Don't Make Me Wait - Bunny Sigler, It's Rough Out There - Jerry Jackson, Envy (In My Eyes) - The Orlons, Picture Me Gone - Evie Sands, Country Girl - Vickie Baines, Night Owl - Bobby Paris, Village Of Tears - Ben Zine, You Just Don't Know (What You Do To Me) - Chubby Checker, The 81 - Candy And The Kisses, Shake And Shingaling (Part 1) - Gene Waiters, S.O.S.