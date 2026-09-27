Лаэртский И Карабас - Как Будто Пришли В Гости (White Vinyl) (4610297802032W) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Лаэртский И Карабас
Альбом (сингл)
Как Будто Пришли В Гости
Жанр
Русский рок, Русская альтернатива
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 820 руб.
В наличии
Код товара: 750429
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4 820 руб.
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Характеристики
Бренд
Союз Мьюзик
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Союз Мьюзик
Barcode
[4610297802032W]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Лаэртский И Карабас
Альбом (сингл)
Как Будто Пришли В Гости
Жанр
Русский рок, Русская альтернатива
Трек-лист
Заклинило, Певица, Вязьма, Мутанты, Система безопасности, Энтомолог, Канны, На ветках, Воруют, Не было, С внешностью фотомодели, Магазинчик, Струбцина, Спутница жизни, В холле, Эльбрус, Плитспичпром, Парашютист, Кончилась юность, Эффект присутствия
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Лаэртский И Карабас - Как Будто Пришли В Гости (White Vinyl) (4610297802032W) виниловая пластинка
Треклист
- Заклинило
- Певица
- Вязьма
- Мутанты
- Система безопасности
- Энтомолог
- Канны
- На ветках
- Воруют
- Не было
- С внешностью фотомодели
- Магазинчик
- Струбцина
- Спутница жизни
- В холле
- Эльбрус
- Плитспичпром
- Парашютист
- Кончилась юность
- Эффект присутствия
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Бренд
Союз Мьюзик
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Союз Мьюзик
Barcode
[4610297802032W]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Лаэртский И Карабас
Альбом (сингл)
Как Будто Пришли В Гости
Жанр
Русский рок, Русская альтернатива
Трек-лист
Заклинило, Певица, Вязьма, Мутанты, Система безопасности, Энтомолог, Канны, На ветках, Воруют, Не было, С внешностью фотомодели, Магазинчик, Струбцина, Спутница жизни, В холле, Эльбрус, Плитспичпром, Парашютист, Кончилась юность, Эффект присутствия
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Треклист
- Заклинило
- Певица
- Вязьма
- Мутанты
- Система безопасности
- Энтомолог
- Канны
- На ветках
- Воруют
- Не было
- С внешностью фотомодели
- Магазинчик
- Струбцина
- Спутница жизни
- В холле
- Эльбрус
- Плитспичпром
- Парашютист
- Кончилась юность
- Эффект присутствия
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Лаэртский И Карабас - Как Будто Пришли В Гости (White Vinyl) (4610297802032W) виниловая пластинка - купить по цене 4820 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Лаэртский И Карабас - Как Будто Пришли В Гости (White Vinyl) (4610297802032W) виниловая пластинка