Cat Stevens - Songs From Harold & Maude (Yellow Vinyl) (602435596044) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Cat Stevens - Songs From Harold & Maude (Yellow Vinyl) (602435596044) виниловая пластинка
"Harold And Maude" - лимитированное, ремастированное издание саундтрека к комедийному фильму 1971 года "Гарольд и Мод". Саундтрек к фильму написал автор-исполнитель Кэт Стивенс.
Релиз представлен на желтом виниле.
Кэт Стивенс - британский певец, автор песен и мультиинструменталист, в 1970-х годах продавший 60 миллионов копий альбомов, два из которых ("Tea for the Tillerman" и "Teaser and the Firecat") стали трижды платиновыми в США. В 1979 году Кэт Стивенс покинул поп-сцену, принял ислам и, взяв новое имя, Юсуф Ислам, посвятил себя просветительской и благотворительной деятельности в мусульманском сообществе. В 2006 году музыкант вернулся на сцену и выпустил свой первый (после 26-летнего перерыва) альбом "An Other Cup".
Гарольд и Мод - чёрная кинокомедия американского режиссёра Хэла Эшби (1971 год) по одноимённой пьесе Колина Хиггинса. Фильм был выпущен компанией Paramount Pictures. Фильм занял 45 место в списке 100 самых смешных фильмов всех времен Американского института кино и был выбран для сохранения в Национальном реестре фильмов Библиотеки Конгресса в 1997 году как "значимый в культурном, историческом или эстетическом отношении".
Tracklist
- A Don’t Be Shy
- On The Road To Find Out
- I Wish, I Wish
- Miles From Nowhere
- Tea For The Tillerman
- I Think I See The Light
- Where Do The Children Play?
- If You Want To Sing Out, Sing Out
- If You Want To Sing Out, Sing Out (Banjo Instrumental)
- Trouble
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Теги товара: Цветной винил
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"Harold And Maude" - лимитированное, ремастированное издание саундтрека к комедийному фильму 1971 года "Гарольд и Мод". Саундтрек к фильму написал автор-исполнитель Кэт Стивенс.
Релиз представлен на желтом виниле.
Кэт Стивенс - британский певец, автор песен и мультиинструменталист, в 1970-х годах продавший 60 миллионов копий альбомов, два из которых ("Tea for the Tillerman" и "Teaser and the Firecat") стали трижды платиновыми в США. В 1979 году Кэт Стивенс покинул поп-сцену, принял ислам и, взяв новое имя, Юсуф Ислам, посвятил себя просветительской и благотворительной деятельности в мусульманском сообществе. В 2006 году музыкант вернулся на сцену и выпустил свой первый (после 26-летнего перерыва) альбом "An Other Cup".
Гарольд и Мод - чёрная кинокомедия американского режиссёра Хэла Эшби (1971 год) по одноимённой пьесе Колина Хиггинса. Фильм был выпущен компанией Paramount Pictures. Фильм занял 45 место в списке 100 самых смешных фильмов всех времен Американского института кино и был выбран для сохранения в Национальном реестре фильмов Библиотеки Конгресса в 1997 году как "значимый в культурном, историческом или эстетическом отношении".
Tracklist
- A Don’t Be Shy
- On The Road To Find Out
- I Wish, I Wish
- Miles From Nowhere
- Tea For The Tillerman
- I Think I See The Light
- Where Do The Children Play?
- If You Want To Sing Out, Sing Out
- If You Want To Sing Out, Sing Out (Banjo Instrumental)
- Trouble
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Теги товара: Цветной винил
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