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Cat Stevens - Songs From Harold & Maude (Yellow Vinyl) (602435596044) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Cat Stevens - Songs From Harold & Maude (Yellow Vinyl) (602435596044) виниловая пластинка

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Cat Stevens - Songs From Harold &amp; Maude (Yellow Vinyl) (602435596044) виниловая пластинка - фото 1
Cat Stevens - Songs From Harold &amp; Maude (Yellow Vinyl) (602435596044) виниловая пластинка - фото 2
Cat Stevens - Songs From Harold &amp; Maude (Yellow Vinyl) (602435596044) виниловая пластинка - фото 3
Cat Stevens - Songs From Harold &amp; Maude (Yellow Vinyl) (602435596044) виниловая пластинка - фото 4
Cat Stevens - Songs From Harold &amp; Maude (Yellow Vinyl) (602435596044) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Cat Stevens
Альбом (сингл)
Songs From Harold & Maude
Жанр
Зарубежный поп-рок, Саундтреки к фильмам
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Cat Stevens - Songs From Harold &amp; Maude (Yellow Vinyl) (602435596044) виниловая пластинка - фото 1
  • Cat Stevens - Songs From Harold &amp; Maude (Yellow Vinyl) (602435596044) виниловая пластинка - фото 2
  • Cat Stevens - Songs From Harold &amp; Maude (Yellow Vinyl) (602435596044) виниловая пластинка - фото 3
  • Cat Stevens - Songs From Harold &amp; Maude (Yellow Vinyl) (602435596044) виниловая пластинка - фото 4
  • Cat Stevens - Songs From Harold &amp; Maude (Yellow Vinyl) (602435596044) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 930 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750411
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Загружаем...
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Cat Stevens - Songs From Harold & Maude (Yellow Vinyl) (602435596044) виниловая пластинка
2 930 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Island
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[602435596044]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Cat Stevens
Альбом (сингл)
Songs From Harold & Maude
Жанр
Зарубежный поп-рок, Саундтреки к фильмам
Трек-лист
A Don’t Be Shy, On The Road To Find Out, I Wish, I Wish, Miles From Nowhere, Tea For The Tillerman, I Think I See The Light, Where Do The Children Play?, If You Want To Sing Out, Sing Out, If You Want To Sing Out, Sing Out (Banjo Instrumental), Trouble
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cat Stevens - Songs From Harold & Maude (Yellow Vinyl) (602435596044) виниловая пластинка

"Harold And Maude" - лимитированное, ремастированное издание саундтрека к комедийному фильму 1971 года "Гарольд и Мод". Саундтрек к фильму написал автор-исполнитель Кэт Стивенс.

Релиз представлен на желтом виниле.

Кэт Стивенс - британский певец, автор песен и мультиинструменталист, в 1970-х годах продавший 60 миллионов копий альбомов, два из которых ("Tea for the Tillerman" и "Teaser and the Firecat") стали трижды платиновыми в США. В 1979 году Кэт Стивенс покинул поп-сцену, принял ислам и, взяв новое имя, Юсуф Ислам, посвятил себя просветительской и благотворительной деятельности в мусульманском сообществе. В 2006 году музыкант вернулся на сцену и выпустил свой первый (после 26-летнего перерыва) альбом "An Other Cup".

Гарольд и Мод - чёрная кинокомедия американского режиссёра Хэла Эшби (1971 год) по одноимённой пьесе Колина Хиггинса. Фильм был выпущен компанией Paramount Pictures. Фильм занял 45 место в списке 100 самых смешных фильмов всех времен Американского института кино и был выбран для сохранения в Национальном реестре фильмов Библиотеки Конгресса в 1997 году как "значимый в культурном, историческом или эстетическом отношении".

Tracklist

  1. A Don’t Be Shy
  2. On The Road To Find Out
  3. I Wish, I Wish
  4. Miles From Nowhere
  5. Tea For The Tillerman
  6. I Think I See The Light
  7. Where Do The Children Play?
  8. If You Want To Sing Out, Sing Out
  9. If You Want To Sing Out, Sing Out (Banjo Instrumental)
  10. Trouble



Теги товара: Цветной винил

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Характеристики
Бренд
Island
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[602435596044]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Cat Stevens
Альбом (сингл)
Songs From Harold & Maude
Жанр
Зарубежный поп-рок, Саундтреки к фильмам
Трек-лист
A Don’t Be Shy, On The Road To Find Out, I Wish, I Wish, Miles From Nowhere, Tea For The Tillerman, I Think I See The Light, Where Do The Children Play?, If You Want To Sing Out, Sing Out, If You Want To Sing Out, Sing Out (Banjo Instrumental), Trouble
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание

"Harold And Maude" - лимитированное, ремастированное издание саундтрека к комедийному фильму 1971 года "Гарольд и Мод". Саундтрек к фильму написал автор-исполнитель Кэт Стивенс.

Релиз представлен на желтом виниле.

Кэт Стивенс - британский певец, автор песен и мультиинструменталист, в 1970-х годах продавший 60 миллионов копий альбомов, два из которых ("Tea for the Tillerman" и "Teaser and the Firecat") стали трижды платиновыми в США. В 1979 году Кэт Стивенс покинул поп-сцену, принял ислам и, взяв новое имя, Юсуф Ислам, посвятил себя просветительской и благотворительной деятельности в мусульманском сообществе. В 2006 году музыкант вернулся на сцену и выпустил свой первый (после 26-летнего перерыва) альбом "An Other Cup".

Гарольд и Мод - чёрная кинокомедия американского режиссёра Хэла Эшби (1971 год) по одноимённой пьесе Колина Хиггинса. Фильм был выпущен компанией Paramount Pictures. Фильм занял 45 место в списке 100 самых смешных фильмов всех времен Американского института кино и был выбран для сохранения в Национальном реестре фильмов Библиотеки Конгресса в 1997 году как "значимый в культурном, историческом или эстетическом отношении".

Tracklist

  1. A Don’t Be Shy
  2. On The Road To Find Out
  3. I Wish, I Wish
  4. Miles From Nowhere
  5. Tea For The Tillerman
  6. I Think I See The Light
  7. Where Do The Children Play?
  8. If You Want To Sing Out, Sing Out
  9. If You Want To Sing Out, Sing Out (Banjo Instrumental)
  10. Trouble


Теги товара: Цветной винил
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Cat Stevens - Songs From Harold & Maude (Yellow Vinyl) (602435596044) виниловая пластинка - купить по цене 2930 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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