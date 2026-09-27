Описание товара Crowded House - Dreamers Are Waiting (Lim Ed.,Blue Vinyl) (602435329635) виниловая пластинка

"Dreamers Are Waiting" - студийный альбом 2021 года коллектива Crowded House.

Crowded House - австралийская рок-группа, основанная в Мельбурне, и возглавляемая новозеландским музыкантом Нилом Финном. После распада Split Enz в 1984 году один из основных авторов песен группы Нил Финн в компании со своим бывшим коллегой Полом Хестером (ударные), Крэйгом Хупером (гитара) и Ником Сеймуром (бас) организовал новый проект, получивший название The Mullanes. В 1986-м музыкантам удалось заполучить контракт от Capitol Records, и они отправились в Лос-Анджелес записывать первую пластинку. Там коллективу пришлось столкнуться с тесными жилищными условиями, и в результате команда получила подходящее для таких обстоятельств имя Crowded House ("Переполненный дом"). Дебютник, сделанный с помощью продюсера Митчелла Фрума, поначалу не вызвал большого интереса у слушателей, но потом синглы "Don’t Dream It’s Over" и "Something So Strong" заняли неплохие места в американских чартах, и благодаря этому сам альбом смог подняться до 12-й строчки. При этом Хупер не принимал участие в создании альбома, поскольку ушёл ещё до начала сессий. Песня "Don't Dream It's Over" звучит в мини-сериале «Противостояние», снятом в 1994 году по одноимённому роману Стивена Кинга.

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