Elvis Costello - Boy Named If (2Lp) (602438366842) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Elvis Costello - Boy Named If (2Lp) (602438366842) виниловая пластинка
"The Boy Named If" - студийный альбом 2022 года британского певца Элвис Костелло и группы The Imposters. Альбом включает тринадцать треков с насыщенными гитарными соло и быстрым ритмом.
Деклан Патрик Макманус (более известный как Элвис Костелло) - британский певец и композитор, оказавший большое влияние на развитие современной поп-музыки. Поначалу будучи участником паб-рок-сцены, к концу 1970-х годов он стал одним из самых популярных исполнителей новой волны, а впоследствии получил репутацию, возможно, самого авторитетного автора-исполнителя после Боба Дилана. Семь альбомов Элвиса Костелло входили в UK Top 20, а "Brutal Youth" (1994) поднялся до #2. Самыми успешными синглами этого исполнителя были "I Can’t Stand Up For Falling Down" (#4, 1980) и "A Good Year for the Roses" (#6, 1981). В 2004 году имя музыканта было внесено в список "50 величайших исполнителей всех времён" по версии журнала Rolling Stone.
Tracklist
- Farewell Ok
- The Boy Named If
- Penelope Halfpenny
- The Difference
- What If I Can't Give You Anything But Love?
- Paint The Red Rose Blue
- Mistook Me For A Friend
- My Most Beautiful Mistake
- Magnificent Hurt
- The Man You Love To Hate
- The Death Of Magic Thinking
- Trick Out The Truth
- Mr. Crescent
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Теги товара: Поп-музыка, New Wave
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"The Boy Named If" - студийный альбом 2022 года британского певца Элвис Костелло и группы The Imposters. Альбом включает тринадцать треков с насыщенными гитарными соло и быстрым ритмом.
Деклан Патрик Макманус (более известный как Элвис Костелло) - британский певец и композитор, оказавший большое влияние на развитие современной поп-музыки. Поначалу будучи участником паб-рок-сцены, к концу 1970-х годов он стал одним из самых популярных исполнителей новой волны, а впоследствии получил репутацию, возможно, самого авторитетного автора-исполнителя после Боба Дилана. Семь альбомов Элвиса Костелло входили в UK Top 20, а "Brutal Youth" (1994) поднялся до #2. Самыми успешными синглами этого исполнителя были "I Can’t Stand Up For Falling Down" (#4, 1980) и "A Good Year for the Roses" (#6, 1981). В 2004 году имя музыканта было внесено в список "50 величайших исполнителей всех времён" по версии журнала Rolling Stone.
Tracklist
- Farewell Ok
- The Boy Named If
- Penelope Halfpenny
- The Difference
- What If I Can't Give You Anything But Love?
- Paint The Red Rose Blue
- Mistook Me For A Friend
- My Most Beautiful Mistake
- Magnificent Hurt
- The Man You Love To Hate
- The Death Of Magic Thinking
- Trick Out The Truth
- Mr. Crescent
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, New Wave
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