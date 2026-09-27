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Elvis Costello - Boy Named If (2Lp) (602438366842) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Elvis Costello - Boy Named If (2Lp) (602438366842) виниловая пластинка

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Elvis Costello - Boy Named If (2Lp) (602438366842) виниловая пластинка - фото 1
Elvis Costello - Boy Named If (2Lp) (602438366842) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Elvis Costello
Альбом (сингл)
Boy Named If
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Elvis Costello - Boy Named If (2Lp) (602438366842) виниловая пластинка - фото 1
  • Elvis Costello - Boy Named If (2Lp) (602438366842) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 860 руб. 
Начислим 132 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750408
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Загружаем...
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Elvis Costello - Boy Named If (2Lp) (602438366842) виниловая пластинка
3 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EMI
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
EMI
Barcode
[602438366842]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Elvis Costello
Альбом (сингл)
Boy Named If
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Farewell Ok, The Boy Named If, Penelope Halfpenny, The Difference, What If I Can't Give You Anything But Love?, Paint The Red Rose Blue, Mistook Me For A Friend, My Most Beautiful Mistake, Magnificent Hurt, The Man You Love To Hate, The Death Of Magic Thinking, Trick Out The Truth, Mr. Crescent
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Elvis Costello - Boy Named If (2Lp) (602438366842) виниловая пластинка

"The Boy Named If" - студийный альбом 2022 года британского певца Элвис Костелло и группы The Imposters. Альбом включает тринадцать треков с насыщенными гитарными соло и быстрым ритмом.

Деклан Патрик Макманус (более известный как Элвис Костелло) - британский певец и композитор, оказавший большое влияние на развитие современной поп-музыки. Поначалу будучи участником паб-рок-сцены, к концу 1970-х годов он стал одним из самых популярных исполнителей новой волны, а впоследствии получил репутацию, возможно, самого авторитетного автора-исполнителя после Боба Дилана. Семь альбомов Элвиса Костелло входили в UK Top 20, а "Brutal Youth" (1994) поднялся до #2. Самыми успешными синглами этого исполнителя были "I Can’t Stand Up For Falling Down" (#4, 1980) и "A Good Year for the Roses" (#6, 1981). В 2004 году имя музыканта было внесено в список "50 величайших исполнителей всех времён" по версии журнала Rolling Stone.

Tracklist

  1. Farewell Ok
  2. The Boy Named If
  3. Penelope Halfpenny
  4. The Difference
  5. What If I Can't Give You Anything But Love?
  6. Paint The Red Rose Blue
  7. Mistook Me For A Friend
  8. My Most Beautiful Mistake
  9. Magnificent Hurt
  10. The Man You Love To Hate
  11. The Death Of Magic Thinking
  12. Trick Out The Truth
  13. Mr. Crescent



Теги товара: Поп-музыка, New Wave

Отзывы о товаре Elvis Costello - Boy Named If (2Lp) (602438366842) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
EMI
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
EMI
Barcode
[602438366842]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Elvis Costello
Альбом (сингл)
Boy Named If
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Farewell Ok, The Boy Named If, Penelope Halfpenny, The Difference, What If I Can't Give You Anything But Love?, Paint The Red Rose Blue, Mistook Me For A Friend, My Most Beautiful Mistake, Magnificent Hurt, The Man You Love To Hate, The Death Of Magic Thinking, Trick Out The Truth, Mr. Crescent
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Германия
Описание

"The Boy Named If" - студийный альбом 2022 года британского певца Элвис Костелло и группы The Imposters. Альбом включает тринадцать треков с насыщенными гитарными соло и быстрым ритмом.

Деклан Патрик Макманус (более известный как Элвис Костелло) - британский певец и композитор, оказавший большое влияние на развитие современной поп-музыки. Поначалу будучи участником паб-рок-сцены, к концу 1970-х годов он стал одним из самых популярных исполнителей новой волны, а впоследствии получил репутацию, возможно, самого авторитетного автора-исполнителя после Боба Дилана. Семь альбомов Элвиса Костелло входили в UK Top 20, а "Brutal Youth" (1994) поднялся до #2. Самыми успешными синглами этого исполнителя были "I Can’t Stand Up For Falling Down" (#4, 1980) и "A Good Year for the Roses" (#6, 1981). В 2004 году имя музыканта было внесено в список "50 величайших исполнителей всех времён" по версии журнала Rolling Stone.

Tracklist

  1. Farewell Ok
  2. The Boy Named If
  3. Penelope Halfpenny
  4. The Difference
  5. What If I Can't Give You Anything But Love?
  6. Paint The Red Rose Blue
  7. Mistook Me For A Friend
  8. My Most Beautiful Mistake
  9. Magnificent Hurt
  10. The Man You Love To Hate
  11. The Death Of Magic Thinking
  12. Trick Out The Truth
  13. Mr. Crescent


Теги товара: Поп-музыка, New Wave
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Elvis Costello - Boy Named If (2Lp) (602438366842) виниловая пластинка - купить по цене 3860 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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