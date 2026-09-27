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Классика - Сати Эрик "Некоторые Произведения" (Исп. Б.Парфёнов) (4607177511238) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Классика - Сати Эрик "Некоторые Произведения" (Исп. Б.Парфёнов) (4607177511238) виниловая пластинка

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Классика - Сати Эрик &quot;Некоторые Произведения&quot; (Исп. Б.Парфёнов) (4607177511238) виниловая пластинка - фото 1
Классика - Сати Эрик &quot;Некоторые Произведения&quot; (Исп. Б.Парфёнов) (4607177511238) виниловая пластинка - фото 2
Классика - Сати Эрик &quot;Некоторые Произведения&quot; (Исп. Б.Парфёнов) (4607177511238) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Сати Эрик
Альбом (сингл)
Некоторые Произведения
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Классика - Сати Эрик &quot;Некоторые Произведения&quot; (Исп. Б.Парфёнов) (4607177511238) виниловая пластинка - фото 1
  • Классика - Сати Эрик &quot;Некоторые Произведения&quot; (Исп. Б.Парфёнов) (4607177511238) виниловая пластинка - фото 2
  • Классика - Сати Эрик &quot;Некоторые Произведения&quot; (Исп. Б.Парфёнов) (4607177511238) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 760 руб. 
Начислим 102 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750406
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Классика - Сати Эрик "Некоторые Произведения" (Исп. Б.Парфёнов) (4607177511238) виниловая пластинка
2 760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Doodley Classics
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Doodley Classics
Barcode
[4607177511238]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Сати Эрик
Альбом (сингл)
Некоторые Произведения
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Гносиенна №1, Гносиенна №2, Гносиенна №3, Гносиенна №4, Гносиенна №5, Гносиенна №6, Три изысканных вальса пресыщенного денди, Гимнопедия №1, Гимнопедия №2, Гимнопедия №3, Сарабанда №1, Сарабанда №2, Сарабанда №3
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Классика - Сати Эрик "Некоторые Произведения" (Исп. Б.Парфёнов) (4607177511238) виниловая пластинка

Французский композитор рубежа XIX–XX веков Эрик Сати стал предтечей минимализма, эмбиента и так называемой «меблировочной музыки» (прообраза фонового звукового оформления). Его композиции меланхоличны, просты по структуре, но глубоки по атмосфере.

Исполнитель: Российский пианист Благомир Парфёнов, известный точной и бережной интерпретацией классических произведений.

Звучание: Минималистичная фортепианная игра. Запись сфокусирована на чистом, интимном и обволакивающем звучании рояля без оркестровых аранжировок.

Треклист

  1. Сторона A 1–6. Гносиенны №1–6
  2. 7–9. Три изысканных вальса пресыщенного денди
  3. Сторона B 1–3. Гимнопедии №1–3
  4. 4–6. Сарабанды №1–3

Отзывы о товаре Классика - Сати Эрик "Некоторые Произведения" (Исп. Б.Парфёнов) (4607177511238) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Doodley Classics
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Doodley Classics
Barcode
[4607177511238]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Сати Эрик
Альбом (сингл)
Некоторые Произведения
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Гносиенна №1, Гносиенна №2, Гносиенна №3, Гносиенна №4, Гносиенна №5, Гносиенна №6, Три изысканных вальса пресыщенного денди, Гимнопедия №1, Гимнопедия №2, Гимнопедия №3, Сарабанда №1, Сарабанда №2, Сарабанда №3
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание

Французский композитор рубежа XIX–XX веков Эрик Сати стал предтечей минимализма, эмбиента и так называемой «меблировочной музыки» (прообраза фонового звукового оформления). Его композиции меланхоличны, просты по структуре, но глубоки по атмосфере.

Исполнитель: Российский пианист Благомир Парфёнов, известный точной и бережной интерпретацией классических произведений.

Звучание: Минималистичная фортепианная игра. Запись сфокусирована на чистом, интимном и обволакивающем звучании рояля без оркестровых аранжировок.

Треклист

  1. Сторона A 1–6. Гносиенны №1–6
  2. 7–9. Три изысканных вальса пресыщенного денди
  3. Сторона B 1–3. Гимнопедии №1–3
  4. 4–6. Сарабанды №1–3
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Классика - Сати Эрик "Некоторые Произведения" (Исп. Б.Парфёнов) (4607177511238) виниловая пластинка - купить по цене 2760 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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