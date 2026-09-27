Tokyo Blade - Fury (2Lp, Transparent Red Splatter Vinyl) (5013929019089) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Tokyo Blade - Fury (2Lp, Transparent Red Splatter Vinyl) (5013929019089) виниловая пластинка
Английская хэви-метал-группа, действующая с 1982 года. Tokyo Blade - одна из многих групп, считающихся частью новой волны британского хэви-метал движения, которая продолжалась с конца 1970-х до начала 1980-х годов. Tokyo Blade претерпели множество изменений в составе и дважды распадались, часто меняя свой музыкальный стиль за годы своей деятельности. Тем не менее, группа по-прежнему активна, и большинство ее первоначальных участников в составе.
Tracklist
- Man In A Box
- Blood Red Night
- Disposable Me
- Eyes Wired Shut
- Message On The Wall
- Static
- Nailbomb
- Life Leaves A Scar
- I Am Unbroken
- Rhythm Of The Gun
- Kill Me Till I'm Dead
- Heart Of Darkness
- We All Fall Down
- Cold Light Of Day
- When The Bullets Fly
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Английская хэви-метал-группа, действующая с 1982 года. Tokyo Blade - одна из многих групп, считающихся частью новой волны британского хэви-метал движения, которая продолжалась с конца 1970-х до начала 1980-х годов. Tokyo Blade претерпели множество изменений в составе и дважды распадались, часто меняя свой музыкальный стиль за годы своей деятельности. Тем не менее, группа по-прежнему активна, и большинство ее первоначальных участников в составе.
Tracklist
- Man In A Box
- Blood Red Night
- Disposable Me
- Eyes Wired Shut
- Message On The Wall
- Static
- Nailbomb
- Life Leaves A Scar
- I Am Unbroken
- Rhythm Of The Gun
- Kill Me Till I'm Dead
- Heart Of Darkness
- We All Fall Down
- Cold Light Of Day
- When The Bullets Fly
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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