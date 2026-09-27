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Tokyo Blade - Fury (2Lp, Transparent Red Splatter Vinyl) (5013929019089) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Tokyo Blade - Fury (2Lp, Transparent Red Splatter Vinyl) (5013929019089) виниловая пластинка

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Tokyo Blade - Fury (2Lp, Transparent Red Splatter Vinyl) (5013929019089) виниловая пластинка - фото 1
Tokyo Blade - Fury (2Lp, Transparent Red Splatter Vinyl) (5013929019089) виниловая пластинка - фото 2
Tokyo Blade - Fury (2Lp, Transparent Red Splatter Vinyl) (5013929019089) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Tokyo Blade
Альбом (сингл)
Fury
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Tokyo Blade - Fury (2Lp, Transparent Red Splatter Vinyl) (5013929019089) виниловая пластинка - фото 1
  • Tokyo Blade - Fury (2Lp, Transparent Red Splatter Vinyl) (5013929019089) виниловая пластинка - фото 2
  • Tokyo Blade - Fury (2Lp, Transparent Red Splatter Vinyl) (5013929019089) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 020 руб. 
Начислим 164 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750405
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Загружаем...
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Tokyo Blade - Fury (2Lp, Transparent Red Splatter Vinyl) (5013929019089) виниловая пластинка
5 020 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Dissonance Productions
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Dissonance Productions
Barcode
[5013929019089]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Tokyo Blade
Альбом (сингл)
Fury
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Трек-лист
Man In A Box, Blood Red Night, Disposable Me, Eyes Wired Shut, Message On The Wall, Static, Nailbomb, Life Leaves A Scar, I Am Unbroken, Rhythm Of The Gun, Kill Me Till I'm Dead, Heart Of Darkness, We All Fall Down, Cold Light Of Day, When The Bullets Fly
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tokyo Blade - Fury (2Lp, Transparent Red Splatter Vinyl) (5013929019089) виниловая пластинка

Английская хэви-метал-группа, действующая с 1982 года. Tokyo Blade - одна из многих групп, считающихся частью новой волны британского хэви-метал движения, которая продолжалась с конца 1970-х до начала 1980-х годов. Tokyo Blade претерпели множество изменений в составе и дважды распадались, часто меняя свой музыкальный стиль за годы своей деятельности. Тем не менее, группа по-прежнему активна, и большинство ее первоначальных участников в составе.

Tracklist

  1. Man In A Box
  2. Blood Red Night
  3. Disposable Me
  4. Eyes Wired Shut
  5. Message On The Wall
  6. Static
  7. Nailbomb
  8. Life Leaves A Scar
  9. I Am Unbroken
  10. Rhythm Of The Gun
  11. Kill Me Till I'm Dead
  12. Heart Of Darkness
  13. We All Fall Down
  14. Cold Light Of Day
  15. When The Bullets Fly



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Tokyo Blade - Fury (2Lp, Transparent Red Splatter Vinyl) (5013929019089) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Dissonance Productions
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Dissonance Productions
Barcode
[5013929019089]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Tokyo Blade
Альбом (сингл)
Fury
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Трек-лист
Man In A Box, Blood Red Night, Disposable Me, Eyes Wired Shut, Message On The Wall, Static, Nailbomb, Life Leaves A Scar, I Am Unbroken, Rhythm Of The Gun, Kill Me Till I'm Dead, Heart Of Darkness, We All Fall Down, Cold Light Of Day, When The Bullets Fly
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание

Английская хэви-метал-группа, действующая с 1982 года. Tokyo Blade - одна из многих групп, считающихся частью новой волны британского хэви-метал движения, которая продолжалась с конца 1970-х до начала 1980-х годов. Tokyo Blade претерпели множество изменений в составе и дважды распадались, часто меняя свой музыкальный стиль за годы своей деятельности. Тем не менее, группа по-прежнему активна, и большинство ее первоначальных участников в составе.

Tracklist

  1. Man In A Box
  2. Blood Red Night
  3. Disposable Me
  4. Eyes Wired Shut
  5. Message On The Wall
  6. Static
  7. Nailbomb
  8. Life Leaves A Scar
  9. I Am Unbroken
  10. Rhythm Of The Gun
  11. Kill Me Till I'm Dead
  12. Heart Of Darkness
  13. We All Fall Down
  14. Cold Light Of Day
  15. When The Bullets Fly


Теги товара: Цветной винил
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Отзывы


Tokyo Blade - Fury (2Lp, Transparent Red Splatter Vinyl) (5013929019089) виниловая пластинка – стоимость товара 5020 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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