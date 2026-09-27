Top.Mail.Ru
Бременские Музыканты - Песни И Музыка Из Мультфильмов (4680068807306) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Бременские Музыканты - Песни И Музыка Из Мультфильмов (4680068807306) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Бременские Музыканты - Песни И Музыка Из Мультфильмов (4680068807306) виниловая пластинка - фото 1
Бременские Музыканты - Песни И Музыка Из Мультфильмов (4680068807306) виниловая пластинка - фото 2
Бременские Музыканты - Песни И Музыка Из Мультфильмов (4680068807306) виниловая пластинка - фото 3
Бременские Музыканты - Песни И Музыка Из Мультфильмов (4680068807306) виниловая пластинка - фото 4
Бременские Музыканты - Песни И Музыка Из Мультфильмов (4680068807306) виниловая пластинка - фото 5
Бременские Музыканты - Песни И Музыка Из Мультфильмов (4680068807306) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Бременские Музыканты
Альбом (сингл)
Песни И Музыка Из Мультфильмов
Жанр
Саундтреки к мультфильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Бременские Музыканты - Песни И Музыка Из Мультфильмов (4680068807306) виниловая пластинка - фото 1
  • Бременские Музыканты - Песни И Музыка Из Мультфильмов (4680068807306) виниловая пластинка - фото 2
  • Бременские Музыканты - Песни И Музыка Из Мультфильмов (4680068807306) виниловая пластинка - фото 3
  • Бременские Музыканты - Песни И Музыка Из Мультфильмов (4680068807306) виниловая пластинка - фото 4
  • Бременские Музыканты - Песни И Музыка Из Мультфильмов (4680068807306) виниловая пластинка - фото 5
  • Бременские Музыканты - Песни И Музыка Из Мультфильмов (4680068807306) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 280 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750395
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Бременские Музыканты - Песни И Музыка Из Мультфильмов (4680068807306) виниловая пластинка
3 280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Shining Sioux Records
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Shining Sioux
Barcode
[4680068807306]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Бременские Музыканты
Альбом (сингл)
Песни И Музыка Из Мультфильмов
Жанр
Саундтреки к мультфильмам
Трек-лист
Вступление, Галоп по городу, Песня друзей и приезд в город, Марш-парад, Выступление, Пирамида. Трубадур и Принцесса, Изгнание из города, Музыканты уезжают, Дуэт Принцессы и Трубадура, Песня и танец Атаманши и разбойников, Музыканты пугают разбойников, Песня охраны, Песня музыкантов — «разбойников» и разгон стражи, Притворная песня Трубадура, «Драка» в избушке, Туш, Принцесса и Трубадур, Менуэт во дворце, Новый танец во дворце, Ночь и рассвет, Песня друзей и появление Трубадура с Принцессой, Фина
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Бременские Музыканты - Песни И Музыка Из Мультфильмов (4680068807306) виниловая пластинка

«Виниловая пластинка «Бременские музыканты» — это не просто саундтрек к легендарному мультфильму, а настоящая музыкальная жемчужина советской культуры. В этой постановке мастерски переплелись элементы мюзикла, эстрады и театральной драмы, превратив сказку братьев Гримм в культовое произведение, которое продолжает покорять сердца слушателей спустя десятилетия».

Треклист

  1. Вступление
  2. Галоп по городу
  3. Песня друзей и приезд в город
  4. Марш?парад
  5. Выступление
  6. Пирамида. Трубадур и Принцесса
  7. Изгнание из города
  8. Музыканты уезжают
  9. Дуэт Принцессы и Трубадура
  10. Песня и танец Атаманши и разбойников
  11. Музыканты пугают разбойников
  12. Песня охраны
  13. Песня музыкантов — «разбойников» и разгон стражи
  14. Притворная песня Трубадура
  15. «Драка» в избушке
  16. Туш
  17. Принцесса и Трубадур
  18. Менуэт во дворце
  19. Новый танец во дворце
  20. Ночь и рассвет
  21. Песня друзей и появление Трубадура с Принцессой
  22. Финал

Отзывы о товаре Бременские Музыканты - Песни И Музыка Из Мультфильмов (4680068807306) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Shining Sioux Records
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Shining Sioux
Barcode
[4680068807306]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Бременские Музыканты
Альбом (сингл)
Песни И Музыка Из Мультфильмов
Жанр
Саундтреки к мультфильмам
Трек-лист
Вступление, Галоп по городу, Песня друзей и приезд в город, Марш-парад, Выступление, Пирамида. Трубадур и Принцесса, Изгнание из города, Музыканты уезжают, Дуэт Принцессы и Трубадура, Песня и танец Атаманши и разбойников, Музыканты пугают разбойников, Песня охраны, Песня музыкантов — «разбойников» и разгон стражи, Притворная песня Трубадура, «Драка» в избушке, Туш, Принцесса и Трубадур, Менуэт во дворце, Новый танец во дворце, Ночь и рассвет, Песня друзей и появление Трубадура с Принцессой, Фина
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание

«Виниловая пластинка «Бременские музыканты» — это не просто саундтрек к легендарному мультфильму, а настоящая музыкальная жемчужина советской культуры. В этой постановке мастерски переплелись элементы мюзикла, эстрады и театральной драмы, превратив сказку братьев Гримм в культовое произведение, которое продолжает покорять сердца слушателей спустя десятилетия».

Треклист

  1. Вступление
  2. Галоп по городу
  3. Песня друзей и приезд в город
  4. Марш?парад
  5. Выступление
  6. Пирамида. Трубадур и Принцесса
  7. Изгнание из города
  8. Музыканты уезжают
  9. Дуэт Принцессы и Трубадура
  10. Песня и танец Атаманши и разбойников
  11. Музыканты пугают разбойников
  12. Песня охраны
  13. Песня музыкантов — «разбойников» и разгон стражи
  14. Притворная песня Трубадура
  15. «Драка» в избушке
  16. Туш
  17. Принцесса и Трубадур
  18. Менуэт во дворце
  19. Новый танец во дворце
  20. Ночь и рассвет
  21. Песня друзей и появление Трубадура с Принцессой
  22. Финал
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бременские Музыканты - Песни И Музыка Из Мультфильмов (4680068807306) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3280 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...