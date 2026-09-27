Ёлка - Точки Расставлены (White & Grey Splatter Vinyl) (2Lp) (4657851920887) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Елка
Альбом (сингл)
Точки Расставлены
Жанр
Российская поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
белый, серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 400 руб.
В наличии
Код товара: 750394
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Характеристики
Бренд
Мирумир
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Landy Star Music
Barcode
[4657851920887]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Елка
Альбом (сингл)
Точки Расставлены
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Прованс, Бросай, Цепи — Ленты, На Большом Воздушном Шаре, Я Тебя Буду Ждать, Ездить По Правилам, Знаки Вопроса, Шоколадка, Лава, Я В Печали, Мальчик, Около Тебя, Мне Бы В Твои Сны, Sunny, Сука — Любовь, Ты На Свете Есть, Ночной Прованс (Remix)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый, серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Ёлка - Точки Расставлены (White & Grey Splatter Vinyl) (2Lp) (4657851920887) виниловая пластинка
Четвёртый студийный альбом певицы Ёлки — «Точки расставлены», 2011г., стал её самым успешным релизом, возглавив российский чарт продаж 2 февраля 2012 года. Издание представлено на двух виниловых пластинках в эксклюзивном оформлении White&Grey Splatter.
Треклист
- Прованс
- Бросай
- Цепи — Ленты
- На Большом Воздушном Шаре
- Я Тебя Буду Ждать
- Ездить По Правилам
- Знаки Вопроса
- Шоколадка
- Лава
- Я В Печали
- Мальчик
- Около Тебя
- Мне Бы В Твои Сны
- Sunny
- Сука — Любовь
- Ты На Свете Есть
- Ночной Прованс (Remix)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Бренд
Мирумир
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Landy Star Music
Barcode
[4657851920887]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Елка
Альбом (сингл)
Точки Расставлены
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Прованс, Бросай, Цепи — Ленты, На Большом Воздушном Шаре, Я Тебя Буду Ждать, Ездить По Правилам, Знаки Вопроса, Шоколадка, Лава, Я В Печали, Мальчик, Около Тебя, Мне Бы В Твои Сны, Sunny, Сука — Любовь, Ты На Свете Есть, Ночной Прованс (Remix)
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый, серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Четвёртый студийный альбом певицы Ёлки — «Точки расставлены», 2011г., стал её самым успешным релизом, возглавив российский чарт продаж 2 февраля 2012 года. Издание представлено на двух виниловых пластинках в эксклюзивном оформлении White&Grey Splatter.
Треклист
- Прованс
- Бросай
- Цепи — Ленты
- На Большом Воздушном Шаре
- Я Тебя Буду Ждать
- Ездить По Правилам
- Знаки Вопроса
- Шоколадка
- Лава
- Я В Печали
- Мальчик
- Около Тебя
- Мне Бы В Твои Сны
- Sunny
- Сука — Любовь
- Ты На Свете Есть
- Ночной Прованс (Remix)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Ёлка - Точки Расставлены (White & Grey Splatter Vinyl) (2Lp) (4657851920887) виниловая пластинка - стоимость товара 7400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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