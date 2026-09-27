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Золотое Кольцо И Н.Кадышева - Плывет Веночек (4680068807429) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Золотое Кольцо И Н.Кадышева - Плывет Веночек (4680068807429) виниловая пластинка

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Золотое Кольцо И Н.Кадышева - Плывет Веночек (4680068807429) виниловая пластинка - фото 1
Золотое Кольцо И Н.Кадышева - Плывет Веночек (4680068807429) виниловая пластинка - фото 2
Золотое Кольцо И Н.Кадышева - Плывет Веночек (4680068807429) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Золотое Кольцо
Альбом (сингл)
Плывет Веночек
Жанр
Российская поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Золотое Кольцо И Н.Кадышева - Плывет Веночек (4680068807429) виниловая пластинка - фото 1
  • Золотое Кольцо И Н.Кадышева - Плывет Веночек (4680068807429) виниловая пластинка - фото 2
  • Золотое Кольцо И Н.Кадышева - Плывет Веночек (4680068807429) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 820 руб. 
Начислим 104 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750390
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Золотое Кольцо И Н.Кадышева - Плывет Веночек (4680068807429) виниловая пластинка
2 820 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068807429]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Золотое Кольцо
Альбом (сингл)
Плывет Веночек
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Плывет веночек — Е. Муравьев, Мне не жаль ничего — В. Степанов, Течет ручей — П. Черняев, Я сама любовь — В. Степанов, Уходи, горе — В. Степанов, Я не колдунья — Т. Михайлова, Широка река — Е. Муравьев, Свет дня прошедшего — В. Степанов, Пой, гитара, пой — В. Степанов, Луна-краса — В. Степанов, Снег летит — Е. Муравьев, Голубка белая — В. Степанов, Зачем это лето — В. Степанов, Плачет дождик — В. Степанов
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Золотое Кольцо И Н.Кадышева - Плывет Веночек (4680068807429) виниловая пластинка

Альбом «Моя любовь» (оригинальный цифровой релиз состоялся в 2006 году) впервые издан на виниле. Новая волна колоссальной популярности пластинки и песни «Плывет веночек» связана с вирусными трендами в социальных сетях, где трек стал настоящим феноменом. Музыку ко всем песням написал бессменный композитор и руководитель ансамбля Александр Костюк.

Треклист

  1. Плывет веночек — Е. Муравьев
  2. Мне не жаль ничего — В. Степанов
  3. Течет ручей — П. Черняев
  4. Я сама любовь — В. Степанов
  5. Уходи, горе — В. Степанов
  6. Я не колдунья — Т. Михайлова
  7. Широка река — Е. Муравьев
  8. Свет дня прошедшего — В. Степанов
  9. Пой, гитара, пой — В. Степанов
  10. Луна-краса — В. Степанов
  11. Снег летит — Е. Муравьев
  12. Голубка белая — В. Степанов
  13. Зачем это лето — В. Степанов
  14. Плачет дождик — В. Степанов

Отзывы о товаре Золотое Кольцо И Н.Кадышева - Плывет Веночек (4680068807429) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068807429]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Золотое Кольцо
Альбом (сингл)
Плывет Веночек
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Плывет веночек — Е. Муравьев, Мне не жаль ничего — В. Степанов, Течет ручей — П. Черняев, Я сама любовь — В. Степанов, Уходи, горе — В. Степанов, Я не колдунья — Т. Михайлова, Широка река — Е. Муравьев, Свет дня прошедшего — В. Степанов, Пой, гитара, пой — В. Степанов, Луна-краса — В. Степанов, Снег летит — Е. Муравьев, Голубка белая — В. Степанов, Зачем это лето — В. Степанов, Плачет дождик — В. Степанов
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание

Альбом «Моя любовь» (оригинальный цифровой релиз состоялся в 2006 году) впервые издан на виниле. Новая волна колоссальной популярности пластинки и песни «Плывет веночек» связана с вирусными трендами в социальных сетях, где трек стал настоящим феноменом. Музыку ко всем песням написал бессменный композитор и руководитель ансамбля Александр Костюк.

Треклист

  1. Плывет веночек — Е. Муравьев
  2. Мне не жаль ничего — В. Степанов
  3. Течет ручей — П. Черняев
  4. Я сама любовь — В. Степанов
  5. Уходи, горе — В. Степанов
  6. Я не колдунья — Т. Михайлова
  7. Широка река — Е. Муравьев
  8. Свет дня прошедшего — В. Степанов
  9. Пой, гитара, пой — В. Степанов
  10. Луна-краса — В. Степанов
  11. Снег летит — Е. Муравьев
  12. Голубка белая — В. Степанов
  13. Зачем это лето — В. Степанов
  14. Плачет дождик — В. Степанов
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Золотое Кольцо И Н.Кадышева - Плывет Веночек (4680068807429) виниловая пластинка - по цене 2820 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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