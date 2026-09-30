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Vanilla Ice - Ice Ice Baby - Greatest Hits (Blue Vinyl) (4409514302246) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Vanilla Ice - Ice Ice Baby - Greatest Hits (Blue Vinyl) (4409514302246) виниловая пластинка

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Vanilla Ice - Ice Ice Baby - Greatest Hits (Blue Vinyl) (4409514302246) виниловая пластинка - фото 1
Vanilla Ice - Ice Ice Baby - Greatest Hits (Blue Vinyl) (4409514302246) виниловая пластинка - фото 2
Vanilla Ice - Ice Ice Baby - Greatest Hits (Blue Vinyl) (4409514302246) виниловая пластинка - фото 3
Vanilla Ice - Ice Ice Baby - Greatest Hits (Blue Vinyl) (4409514302246) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Vanilla Ice
Альбом (сингл)
Ice Ice Baby
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Vanilla Ice - Ice Ice Baby - Greatest Hits (Blue Vinyl) (4409514302246) виниловая пластинка - фото 1
  • Vanilla Ice - Ice Ice Baby - Greatest Hits (Blue Vinyl) (4409514302246) виниловая пластинка - фото 2
  • Vanilla Ice - Ice Ice Baby - Greatest Hits (Blue Vinyl) (4409514302246) виниловая пластинка - фото 3
  • Vanilla Ice - Ice Ice Baby - Greatest Hits (Blue Vinyl) (4409514302246) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 050 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750389
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Загружаем...
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Загружаем...
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Vanilla Ice - Ice Ice Baby - Greatest Hits (Blue Vinyl) (4409514302246) виниловая пластинка
3 050 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
80latituderecords
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
80latituderecords
Barcode
[4409514302246]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Vanilla Ice
Альбом (сингл)
Ice Ice Baby
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Ice Ice Baby, Ninja Rap 2, The Wrath, Stop That Train, Hot Sex, I Love You, Hooked, Oh My Gosh, Cool As Ice, Roll 'Em Up, Satisfaction, Play That Funky Music
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Vanilla Ice - Ice Ice Baby - Greatest Hits (Blue Vinyl) (4409514302246) виниловая пластинка

Роберт Мэтью Ван Уинкл, прославившийся под псевдонимом Vanilla Ice, — знаковая фигура американской музыки 90-х. Его дебютный альбом To the Extreme (1990) мгновенно сделал его кумиром молодёжи, а хит «Ice Ice Baby» вошел в историю как первый рэп-сингл, занявший вершину чарта Billboard. За свою карьеру музыкант продал более 160 миллионов копий альбомов. Его творчество получило широкое признание: в копилке артиста — две премии American Music Awards, две Kids' Choice Awards, награда People's Choice Awards и номинация на «Грэмми»

Tracklist

  1. Ice Ice Baby
  2. Ninja Rap 2
  3. The Wrath
  4. Stop That Train
  5. Hot Sex
  6. I Love You
  7. Hooked
  8. Oh My Gosh
  9. Cool As Ice
  10. Roll 'Em Up
  11. Satisfaction
  12. Play That Funky Music



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Vanilla Ice - Ice Ice Baby - Greatest Hits (Blue Vinyl) (4409514302246) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
80latituderecords
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
80latituderecords
Barcode
[4409514302246]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Vanilla Ice
Альбом (сингл)
Ice Ice Baby
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Ice Ice Baby, Ninja Rap 2, The Wrath, Stop That Train, Hot Sex, I Love You, Hooked, Oh My Gosh, Cool As Ice, Roll 'Em Up, Satisfaction, Play That Funky Music
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание

Роберт Мэтью Ван Уинкл, прославившийся под псевдонимом Vanilla Ice, — знаковая фигура американской музыки 90-х. Его дебютный альбом To the Extreme (1990) мгновенно сделал его кумиром молодёжи, а хит «Ice Ice Baby» вошел в историю как первый рэп-сингл, занявший вершину чарта Billboard. За свою карьеру музыкант продал более 160 миллионов копий альбомов. Его творчество получило широкое признание: в копилке артиста — две премии American Music Awards, две Kids' Choice Awards, награда People's Choice Awards и номинация на «Грэмми»

Tracklist

  1. Ice Ice Baby
  2. Ninja Rap 2
  3. The Wrath
  4. Stop That Train
  5. Hot Sex
  6. I Love You
  7. Hooked
  8. Oh My Gosh
  9. Cool As Ice
  10. Roll 'Em Up
  11. Satisfaction
  12. Play That Funky Music


Теги товара: Цветной винил
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Доставка
Отзывы


Купить Vanilla Ice - Ice Ice Baby - Greatest Hits (Blue Vinyl) (4409514302246) виниловая пластинка - по цене 3050 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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