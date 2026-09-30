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Technotronic - Pump Up The Jam - Greatest Hits (Purple Vinyl) (4409514302673) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Technotronic - Pump Up The Jam - Greatest Hits (Purple Vinyl) (4409514302673) виниловая пластинка

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Technotronic - Pump Up The Jam - Greatest Hits (Purple Vinyl) (4409514302673) виниловая пластинка - фото 1
Technotronic - Pump Up The Jam - Greatest Hits (Purple Vinyl) (4409514302673) виниловая пластинка - фото 2
Technotronic - Pump Up The Jam - Greatest Hits (Purple Vinyl) (4409514302673) виниловая пластинка - фото 3
Technotronic - Pump Up The Jam - Greatest Hits (Purple Vinyl) (4409514302673) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Technotronic
Альбом (сингл)
Pump Up The Jam - Greatest Hits
Жанр
Dance
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Technotronic - Pump Up The Jam - Greatest Hits (Purple Vinyl) (4409514302673) виниловая пластинка - фото 1
  • Technotronic - Pump Up The Jam - Greatest Hits (Purple Vinyl) (4409514302673) виниловая пластинка - фото 2
  • Technotronic - Pump Up The Jam - Greatest Hits (Purple Vinyl) (4409514302673) виниловая пластинка - фото 3
  • Technotronic - Pump Up The Jam - Greatest Hits (Purple Vinyl) (4409514302673) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 050 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750388
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Загружаем...
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Technotronic - Pump Up The Jam - Greatest Hits (Purple Vinyl) (4409514302673) виниловая пластинка
3 050 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
80latituderecords
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
80latituderecords
Barcode
[4409514302673]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Technotronic
Альбом (сингл)
Pump Up The Jam - Greatest Hits
Жанр
Dance
Трек-лист
Pump Up The Jam (Single Mix), Move This (Bogaert's 7" Remix), Are You Ready, This Beat Is Technotronic (Single Version), Voices, Recall (Radio Mix), The G-Train (Radio Mix), Get Up (Before The Night Is Over) (Single Mix), Hey Yoh, Here We Go (Single Version), Move That Body (7" Version), Like This (Radio Version), Move It To The Rhythm, Work, I Want You By My Side (Cool Radio Mix)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Technotronic - Pump Up The Jam - Greatest Hits (Purple Vinyl) (4409514302673) виниловая пластинка

Бельгийский проект Technotronic, созданный в 1987 году продюсером Джо Богартом (он же Томас Де Квинси), стал настоящим феноменом танцевальной музыки. Группа мастерски объединила хаус, евродэнс и хип-хаус, навсегда вписав свое имя в историю клубной культуры.

Tracklist

  1. Pump Up The Jam (Single Mix)
  2. Move This (Bogaert's 7" Remix)
  3. Are You Ready
  4. This Beat Is Technotronic (Single Version)
  5. Voices
  6. Recall (Radio Mix)
  7. The G-Train (Radio Mix)
  8. Get Up (Before The Night Is Over) (Single Mix)
  9. Hey Yoh, Here We Go (Single Version)
  10. Move That Body (7" Version)
  11. Like This (Radio Version)
  12. Move It To The Rhythm
  13. Work
  14. I Want You By My Side (Cool Radio Mix)



Теги товара: Цветной винил

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Характеристики
Бренд
80latituderecords
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
80latituderecords
Barcode
[4409514302673]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Technotronic
Альбом (сингл)
Pump Up The Jam - Greatest Hits
Жанр
Dance
Трек-лист
Pump Up The Jam (Single Mix), Move This (Bogaert's 7" Remix), Are You Ready, This Beat Is Technotronic (Single Version), Voices, Recall (Radio Mix), The G-Train (Radio Mix), Get Up (Before The Night Is Over) (Single Mix), Hey Yoh, Here We Go (Single Version), Move That Body (7" Version), Like This (Radio Version), Move It To The Rhythm, Work, I Want You By My Side (Cool Radio Mix)
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание

Бельгийский проект Technotronic, созданный в 1987 году продюсером Джо Богартом (он же Томас Де Квинси), стал настоящим феноменом танцевальной музыки. Группа мастерски объединила хаус, евродэнс и хип-хаус, навсегда вписав свое имя в историю клубной культуры.

Tracklist

  1. Pump Up The Jam (Single Mix)
  2. Move This (Bogaert's 7" Remix)
  3. Are You Ready
  4. This Beat Is Technotronic (Single Version)
  5. Voices
  6. Recall (Radio Mix)
  7. The G-Train (Radio Mix)
  8. Get Up (Before The Night Is Over) (Single Mix)
  9. Hey Yoh, Here We Go (Single Version)
  10. Move That Body (7" Version)
  11. Like This (Radio Version)
  12. Move It To The Rhythm
  13. Work
  14. I Want You By My Side (Cool Radio Mix)


Теги товара: Цветной винил
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Отзывы


Купить Technotronic - Pump Up The Jam - Greatest Hits (Purple Vinyl) (4409514302673) виниловая пластинка - по цене 3050 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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