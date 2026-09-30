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John Scatman - Ski-Ba-Bop-Ba-Dop-Bop - Greatest Hits (Pink Vinyl) (4409514302369) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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John Scatman - Ski-Ba-Bop-Ba-Dop-Bop - Greatest Hits (Pink Vinyl) (4409514302369) виниловая пластинка

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John Scatman - Ski-Ba-Bop-Ba-Dop-Bop - Greatest Hits (Pink Vinyl) (4409514302369) виниловая пластинка - фото 1
John Scatman - Ski-Ba-Bop-Ba-Dop-Bop - Greatest Hits (Pink Vinyl) (4409514302369) виниловая пластинка - фото 2
John Scatman - Ski-Ba-Bop-Ba-Dop-Bop - Greatest Hits (Pink Vinyl) (4409514302369) виниловая пластинка - фото 3
John Scatman - Ski-Ba-Bop-Ba-Dop-Bop - Greatest Hits (Pink Vinyl) (4409514302369) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
John Scatman
Альбом (сингл)
Ski-Ba-Bop-Ba-Dop-Bop - Greatest Hits
Жанр
Dance
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • John Scatman - Ski-Ba-Bop-Ba-Dop-Bop - Greatest Hits (Pink Vinyl) (4409514302369) виниловая пластинка - фото 1
  • John Scatman - Ski-Ba-Bop-Ba-Dop-Bop - Greatest Hits (Pink Vinyl) (4409514302369) виниловая пластинка - фото 2
  • John Scatman - Ski-Ba-Bop-Ba-Dop-Bop - Greatest Hits (Pink Vinyl) (4409514302369) виниловая пластинка - фото 3
  • John Scatman - Ski-Ba-Bop-Ba-Dop-Bop - Greatest Hits (Pink Vinyl) (4409514302369) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 050 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750387
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Загружаем...
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Загружаем...
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John Scatman - Ski-Ba-Bop-Ba-Dop-Bop - Greatest Hits (Pink Vinyl) (4409514302369) виниловая пластинка
3 050 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
80latituderecords
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
80latituderecords
Barcode
[4409514302369]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
John Scatman
Альбом (сингл)
Ski-Ba-Bop-Ba-Dop-Bop - Greatest Hits
Жанр
Dance
Трек-лист
Scatman (Ski-Ba-Bop-Ba-Dop-Bop), Scatmusic, Scatman's World, Su Su Su Super Kirei (Radio Edit), Everyday, Ichi Ni San... Go (Album Version), Song Of Scatland (Single Version), Everybody Jam! (Single Jam), Sing Now!, Scatman's Dance, Hi, Louis, Time (Take Your Time), Scatmambo (Punching Radio Mix), Only You, Message To You
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара John Scatman - Ski-Ba-Bop-Ba-Dop-Bop - Greatest Hits (Pink Vinyl) (4409514302369) виниловая пластинка

Джон Пол Ларкин, известный всему миру как Скэтмэн Джон, был настоящим музыкальным экспериментатором. Он совершил невозможное: соединил сложную технику джазового скэта с энергичными ритмами евродэнса, техно и джаз-фанка. Его визитной карточкой стал легендарный хит 1994 года «Scatman (Ski Ba Bop Ba Dop Bop)», который в одночасье сделал его звездой мирового масштаба.

Tracklist

  1. Scatman (Ski-Ba-Bop-Ba-Dop-Bop)
  2. Scatmusic
  3. Scatman's World
  4. Su Su Su Super Kirei (Radio Edit)
  5. Everyday
  6. Ichi Ni San... Go (Album Version)
  7. Song Of Scatland (Single Version)
  8. Everybody Jam! (Single Jam)
  9. Sing Now!
  10. Scatman's Dance
  11. Hi, Louis
  12. Time (Take Your Time)
  13. Scatmambo (Punching Radio Mix)
  14. Only You
  15. Message To You



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре John Scatman - Ski-Ba-Bop-Ba-Dop-Bop - Greatest Hits (Pink Vinyl) (4409514302369) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
80latituderecords
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
80latituderecords
Barcode
[4409514302369]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
John Scatman
Альбом (сингл)
Ski-Ba-Bop-Ba-Dop-Bop - Greatest Hits
Жанр
Dance
Трек-лист
Scatman (Ski-Ba-Bop-Ba-Dop-Bop), Scatmusic, Scatman's World, Su Su Su Super Kirei (Radio Edit), Everyday, Ichi Ni San... Go (Album Version), Song Of Scatland (Single Version), Everybody Jam! (Single Jam), Sing Now!, Scatman's Dance, Hi, Louis, Time (Take Your Time), Scatmambo (Punching Radio Mix), Only You, Message To You
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание

Джон Пол Ларкин, известный всему миру как Скэтмэн Джон, был настоящим музыкальным экспериментатором. Он совершил невозможное: соединил сложную технику джазового скэта с энергичными ритмами евродэнса, техно и джаз-фанка. Его визитной карточкой стал легендарный хит 1994 года «Scatman (Ski Ba Bop Ba Dop Bop)», который в одночасье сделал его звездой мирового масштаба.

Tracklist

  1. Scatman (Ski-Ba-Bop-Ba-Dop-Bop)
  2. Scatmusic
  3. Scatman's World
  4. Su Su Su Super Kirei (Radio Edit)
  5. Everyday
  6. Ichi Ni San... Go (Album Version)
  7. Song Of Scatland (Single Version)
  8. Everybody Jam! (Single Jam)
  9. Sing Now!
  10. Scatman's Dance
  11. Hi, Louis
  12. Time (Take Your Time)
  13. Scatmambo (Punching Radio Mix)
  14. Only You
  15. Message To You


Теги товара: Цветной винил
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Отзывы


Купить John Scatman - Ski-Ba-Bop-Ba-Dop-Bop - Greatest Hits (Pink Vinyl) (4409514302369) виниловая пластинка - по цене 3050 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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