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La Bouche - Be My Lover - Greatest Hits (4409514302239) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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La Bouche - Be My Lover - Greatest Hits (4409514302239) виниловая пластинка

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La Bouche - Be My Lover - Greatest Hits (4409514302239) виниловая пластинка - фото 1
La Bouche - Be My Lover - Greatest Hits (4409514302239) виниловая пластинка - фото 2
La Bouche - Be My Lover - Greatest Hits (4409514302239) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
La Bouche
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Techno, Dance
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • La Bouche - Be My Lover - Greatest Hits (4409514302239) виниловая пластинка - фото 1
  • La Bouche - Be My Lover - Greatest Hits (4409514302239) виниловая пластинка - фото 2
  • La Bouche - Be My Lover - Greatest Hits (4409514302239) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 050 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750385
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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La Bouche - Be My Lover - Greatest Hits (4409514302239) виниловая пластинка
3 050 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
80latituderecords
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
80latituderecords
Barcode
[4409514302239]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
La Bouche
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Techno, Dance
Трек-лист
Be My Lover (Radio Edit), Sweet Dreams (Radio Version), Do You Still Need Me, All I Want (Radio Edit), Forget Me Nots, I Love To Love (Radio Mix), Fallin' In Love, Where Do You Go, S.O.S. (Radio Edit), In Your Life (Radio Edit), You Won't Forget Me (Radio Version), Bolingo (Love Is In The Air) (Radio Mix), A Moment Of Love
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара La Bouche - Be My Lover - Greatest Hits (4409514302239) виниловая пластинка

Tracklist

  1. Be My Lover (Radio Edit)
  2. Sweet Dreams (Radio Version)
  3. Do You Still Need Me
  4. All I Want (Radio Edit)
  5. Forget Me Nots
  6. I Love To Love (Radio Mix)
  7. Fallin' In Love
  8. Where Do You Go
  9. S.O.S. (Radio Edit)
  10. In Your Life (Radio Edit)
  11. You Won't Forget Me (Radio Version)
  12. Bolingo (Love Is In The Air) (Radio Mix)
  13. A Moment Of Love

Отзывы о товаре La Bouche - Be My Lover - Greatest Hits (4409514302239) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
80latituderecords
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
80latituderecords
Barcode
[4409514302239]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
La Bouche
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Techno, Dance
Трек-лист
Be My Lover (Radio Edit), Sweet Dreams (Radio Version), Do You Still Need Me, All I Want (Radio Edit), Forget Me Nots, I Love To Love (Radio Mix), Fallin' In Love, Where Do You Go, S.O.S. (Radio Edit), In Your Life (Radio Edit), You Won't Forget Me (Radio Version), Bolingo (Love Is In The Air) (Radio Mix), A Moment Of Love
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание

Tracklist

  1. Be My Lover (Radio Edit)
  2. Sweet Dreams (Radio Version)
  3. Do You Still Need Me
  4. All I Want (Radio Edit)
  5. Forget Me Nots
  6. I Love To Love (Radio Mix)
  7. Fallin' In Love
  8. Where Do You Go
  9. S.O.S. (Radio Edit)
  10. In Your Life (Radio Edit)
  11. You Won't Forget Me (Radio Version)
  12. Bolingo (Love Is In The Air) (Radio Mix)
  13. A Moment Of Love
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить La Bouche - Be My Lover - Greatest Hits (4409514302239) виниловая пластинка - по цене 3050 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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