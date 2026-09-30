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Adriano Celentano - Un Po' Artista Un Po' No (4409514302291) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Adriano Celentano - Un Po' Artista Un Po' No (4409514302291) виниловая пластинка

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Adriano Celentano - Un Po&#039; Artista Un Po&#039; No (4409514302291) виниловая пластинка - фото 1
Adriano Celentano - Un Po&#039; Artista Un Po&#039; No (4409514302291) виниловая пластинка - фото 2
Adriano Celentano - Un Po&#039; Artista Un Po&#039; No (4409514302291) виниловая пластинка - фото 3
Adriano Celentano - Un Po&#039; Artista Un Po&#039; No (4409514302291) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Adriano Celentano
Альбом (сингл)
Un Po' Artista Un Po' No
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Adriano Celentano - Un Po&#039; Artista Un Po&#039; No (4409514302291) виниловая пластинка - фото 1
  • Adriano Celentano - Un Po&#039; Artista Un Po&#039; No (4409514302291) виниловая пластинка - фото 2
  • Adriano Celentano - Un Po&#039; Artista Un Po&#039; No (4409514302291) виниловая пластинка - фото 3
  • Adriano Celentano - Un Po&#039; Artista Un Po&#039; No (4409514302291) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 050 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750382
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Adriano Celentano - Un Po' Artista Un Po' No (4409514302291) виниловая пластинка
3 050 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
80latituderecords
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
80latituderecords
Barcode
[4409514302291]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Adriano Celentano
Альбом (сингл)
Un Po' Artista Un Po' No
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Un Po' Artista Un Po' No, L'Orologio, Manifesto, Il Tempo Se Ne Va, Una Parola Non Ci Scappa Mai, Non Se Ne Parla Nemmeno, Se Non ? Amore, Spettabile Signore
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Adriano Celentano - Un Po' Artista Un Po' No (4409514302291) виниловая пластинка

В 1980 году Адриано Челентано представил публике альбом Un po' artista un po' no, выпущенный на его личном лейбле Clan. Вдохновленный триумфом предыдущей работы Soli, маэстро решил не искать добра от добра и вновь собрал «золотую команду»: все композиции для альбома были написаны бессменным творческим дуэтом — Тото Кутуньо и Кристиано Минеллоно.

Tracklist

  1. Un Po' Artista Un Po' No
  2. L'Orologio
  3. Manifesto
  4. Il Tempo Se Ne Va
  5. Una Parola Non Ci Scappa Mai
  6. Non Se Ne Parla Nemmeno
  7. Se Non ? Amore
  8. Spettabile Signore

Отзывы о товаре Adriano Celentano - Un Po' Artista Un Po' No (4409514302291) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
80latituderecords
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
80latituderecords
Barcode
[4409514302291]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Adriano Celentano
Альбом (сингл)
Un Po' Artista Un Po' No
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Un Po' Artista Un Po' No, L'Orologio, Manifesto, Il Tempo Se Ne Va, Una Parola Non Ci Scappa Mai, Non Se Ne Parla Nemmeno, Se Non ? Amore, Spettabile Signore
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание

В 1980 году Адриано Челентано представил публике альбом Un po' artista un po' no, выпущенный на его личном лейбле Clan. Вдохновленный триумфом предыдущей работы Soli, маэстро решил не искать добра от добра и вновь собрал «золотую команду»: все композиции для альбома были написаны бессменным творческим дуэтом — Тото Кутуньо и Кристиано Минеллоно.

Tracklist

  1. Un Po' Artista Un Po' No
  2. L'Orologio
  3. Manifesto
  4. Il Tempo Se Ne Va
  5. Una Parola Non Ci Scappa Mai
  6. Non Se Ne Parla Nemmeno
  7. Se Non ? Amore
  8. Spettabile Signore
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Adriano Celentano - Un Po' Artista Un Po' No (4409514302291) виниловая пластинка - по цене 3050 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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