Планшет Apple iPad mini 7.9 256Gb LTE (MUXC2HN/A) Space Grey
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Характеристики
Описание товара Планшет Apple iPad mini 7.9 256Gb LTE (MUXC2HN/A) Space Grey
В планшете Apple iPad mini 7.9 Wi-Fi + Cellular 256GB Space Gray сочетаются компактность, высокая производительность и стильный дизайн. Благодаря толщине корпуса 6,1 мм и небольшому весу его можно постоянно носить с собой. Емкий аккумулятор обеспечивает до 10 часов работы без подзарядки.Разрешение 7,9-дюймового дисплея Apple iPad mini 7.9 Wi-Fi + Cellular 256GB Space Gray составляет 2048х1536 пикселей. Он выполнен в соответствии со стандартом Retina: на нем не получится невооруженным глазом рассмотреть отдельные точки. Экран воспроизводит яркую, детализированную картинку с реалистичными цветами, а антибликовое покрытие позволяет комфортно пользоваться устройством при любом освещении.Процессор A12 Bionic с системой Neural Engine использует технологию машинного обучения, чтобы подстраиваться под владельца. Он распознает закономерности и оптимизирует свою работу в соответствии с вашими привычками. Его мощности достаточно для запуска современных игр и ресурсоемких приложений, редактирования графики и воспроизведения дополненной реальности.Планшет Apple iPad mini 7.9 Wi-Fi + Cellular 256GB Space Gray оборудован двумя камерами. Основная — 8-мегапиксельная. Она снимает фотографии и записывает видео превосходного качества. Для общения по видеосвязи и съемки селфи предусмотрена 7-мегапиксельная фронтальная камера.
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Теги товара: для студента, для школы и школьника, Игровые
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Теги товара: для студента, для школы и школьника, Игровые
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