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Apple iPad mini 7.9-inch (5th Gen) Wi-Fi + Cellular 256Gb Space Grey (MUXC2HN/A) купить с доставкой в Москве
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Apple iPad mini 7.9-inch (5th Gen) Wi-Fi + Cellular 256Gb Space Grey (MUXC2HN/A)

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Apple iPad mini 7.9-inch (5th Gen) Wi-Fi + Cellular 256Gb Space Grey (MUXC2HN/A) - фото 1
Apple iPad mini 7.9-inch (5th Gen) Wi-Fi + Cellular 256Gb Space Grey (MUXC2HN/A) - фото 2
Apple iPad mini 7.9-inch (5th Gen) Wi-Fi + Cellular 256Gb Space Grey (MUXC2HN/A) - фото 3
Apple iPad mini 7.9-inch (5th Gen) Wi-Fi + Cellular 256Gb Space Grey (MUXC2HN/A) - фото 4
Apple iPad mini 7.9-inch (5th Gen) Wi-Fi + Cellular 256Gb Space Grey (MUXC2HN/A) - фото 5
Apple iPad mini 7.9-inch (5th Gen) Wi-Fi + Cellular 256Gb Space Grey (MUXC2HN/A) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
iPad mini
Цвет
серый
Материал корпуса
алюминий, пластик
Диагональ экрана, дюйм
7.9
Разрешение экрана
2048x1536
Операционная система
iOS
Процессор
Apple A12 Bionic
Количество ядер процессора
6
  • Apple iPad mini 7.9-inch (5th Gen) Wi-Fi + Cellular 256Gb Space Grey (MUXC2HN/A) - фото 1
  • Apple iPad mini 7.9-inch (5th Gen) Wi-Fi + Cellular 256Gb Space Grey (MUXC2HN/A) - фото 2
  • Apple iPad mini 7.9-inch (5th Gen) Wi-Fi + Cellular 256Gb Space Grey (MUXC2HN/A) - фото 3
  • Apple iPad mini 7.9-inch (5th Gen) Wi-Fi + Cellular 256Gb Space Grey (MUXC2HN/A) - фото 4
  • Apple iPad mini 7.9-inch (5th Gen) Wi-Fi + Cellular 256Gb Space Grey (MUXC2HN/A) - фото 5
  • Apple iPad mini 7.9-inch (5th Gen) Wi-Fi + Cellular 256Gb Space Grey (MUXC2HN/A) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 830 руб. 
Начислим 446 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750377
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Apple iPad mini 7.9-inch (5th Gen) Wi-Fi + Cellular 256Gb Space Grey (MUXC2HN/A)
27 830 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Apple
Партномер для планшетов
MUXC2HN/A
Линейка
iPad mini
Цвет
серый
Клавиатура в комплекте
нет
Материал корпуса
алюминий, пластик
Диагональ экрана, дюйм
7.9
Разрешение экрана
2048x1536
Операционная система
iOS
Процессор
Apple A12 Bionic
Частота процессора, МГц
2.5
Количество ядер процессора
6
Оперативная память
3 Гб
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
нет
Фронтальная камера, МП
8
Тыловая камера, МП
8 Мп
Bluetooth
5
Стандарт Wi-Fi
802.11 a/b/g/n/ac
Поддержка стандартов сотовой связи
3G, 4G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, GPS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
5124
Тип разъема для зарядки
Lightning
Габариты (ВxГxШ), мм
203.2x6.1x134.8
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Apple iPad mini 7.9-inch (5th Gen) Wi-Fi + Cellular 256Gb Space Grey (MUXC2HN/A)

В планшете Apple iPad mini 7.9 Wi-Fi + Cellular 256GB Space Gray сочетаются компактность, высокая производительность и стильный дизайн. Благодаря толщине корпуса 6,1 мм и небольшому весу его можно постоянно носить с собой. Емкий аккумулятор обеспечивает до 10 часов работы без подзарядки.Разрешение 7,9-дюймового дисплея Apple iPad mini 7.9 Wi-Fi + Cellular 256GB Space Gray составляет 2048х1536 пикселей. Он выполнен в соответствии со стандартом Retina: на нем не получится невооруженным глазом рассмотреть отдельные точки. Экран воспроизводит яркую, детализированную картинку с реалистичными цветами, а антибликовое покрытие позволяет комфортно пользоваться устройством при любом освещении.Процессор A12 Bionic с системой Neural Engine использует технологию машинного обучения, чтобы подстраиваться под владельца. Он распознает закономерности и оптимизирует свою работу в соответствии с вашими привычками. Его мощности достаточно для запуска современных игр и ресурсоемких приложений, редактирования графики и воспроизведения дополненной реальности.Планшет Apple iPad mini 7.9 Wi-Fi + Cellular 256GB Space Gray оборудован двумя камерами. Основная — 8-мегапиксельная. Она снимает фотографии и записывает видео превосходного качества. Для общения по видеосвязи и съемки селфи предусмотрена 7-мегапиксельная фронтальная камера.

Отзывы о товаре Apple iPad mini 7.9-inch (5th Gen) Wi-Fi + Cellular 256Gb Space Grey (MUXC2HN/A)




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Характеристики
Бренд
Apple
Партномер для планшетов
MUXC2HN/A
Линейка
iPad mini
Цвет
серый
Клавиатура в комплекте
нет
Материал корпуса
алюминий, пластик
Диагональ экрана, дюйм
7.9
Разрешение экрана
2048x1536
Операционная система
iOS
Процессор
Apple A12 Bionic
Частота процессора, МГц
2.5
Развернуть
Количество ядер процессора
6
Оперативная память
3 Гб
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
нет
Фронтальная камера, МП
8
Тыловая камера, МП
8 Мп
Bluetooth
5
Стандарт Wi-Fi
802.11 a/b/g/n/ac
Поддержка стандартов сотовой связи
3G, 4G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, GPS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
5124
Тип разъема для зарядки
Lightning
Габариты (ВxГxШ), мм
203.2x6.1x134.8
Страна производитель
Китай
Описание
В планшете Apple iPad mini 7.9 Wi-Fi + Cellular 256GB Space Gray сочетаются компактность, высокая производительность и стильный дизайн. Благодаря толщине корпуса 6,1 мм и небольшому весу его можно постоянно носить с собой. Емкий аккумулятор обеспечивает до 10 часов работы без подзарядки.Разрешение 7,9-дюймового дисплея Apple iPad mini 7.9 Wi-Fi + Cellular 256GB Space Gray составляет 2048х1536 пикселей. Он выполнен в соответствии со стандартом Retina: на нем не получится невооруженным глазом рассмотреть отдельные точки. Экран воспроизводит яркую, детализированную картинку с реалистичными цветами, а антибликовое покрытие позволяет комфортно пользоваться устройством при любом освещении.Процессор A12 Bionic с системой Neural Engine использует технологию машинного обучения, чтобы подстраиваться под владельца. Он распознает закономерности и оптимизирует свою работу в соответствии с вашими привычками. Его мощности достаточно для запуска современных игр и ресурсоемких приложений, редактирования графики и воспроизведения дополненной реальности.Планшет Apple iPad mini 7.9 Wi-Fi + Cellular 256GB Space Gray оборудован двумя камерами. Основная — 8-мегапиксельная. Она снимает фотографии и записывает видео превосходного качества. Для общения по видеосвязи и съемки селфи предусмотрена 7-мегапиксельная фронтальная камера.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Apple iPad mini 7.9-inch (5th Gen) Wi-Fi + Cellular 256Gb Space Grey (MUXC2HN/A) - стоимость товара 27830 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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