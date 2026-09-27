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Apple iPad Air 11-inch (M4) Wi-Fi + Cellular 128Gb Space Grey (MH784ZP/A) купить с доставкой в Москве
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Apple iPad Air 11-inch (M4) Wi-Fi + Cellular 128Gb Space Grey (MH784ZP/A)

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Apple iPad Air 11-inch (M4) Wi-Fi + Cellular 128Gb Space Grey (MH784ZP/A) - фото 1
Apple iPad Air 11-inch (M4) Wi-Fi + Cellular 128Gb Space Grey (MH784ZP/A) - фото 2
Apple iPad Air 11-inch (M4) Wi-Fi + Cellular 128Gb Space Grey (MH784ZP/A) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Apple iPad Air
Цвет
серый
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
2360x1640
Операционная система
iOS
Процессор
Apple M4
Количество ядер процессора
8
  • Apple iPad Air 11-inch (M4) Wi-Fi + Cellular 128Gb Space Grey (MH784ZP/A) - фото 1
  • Apple iPad Air 11-inch (M4) Wi-Fi + Cellular 128Gb Space Grey (MH784ZP/A) - фото 2
  • Apple iPad Air 11-inch (M4) Wi-Fi + Cellular 128Gb Space Grey (MH784ZP/A) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
96 210 руб. 
Начислим 1540 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750376
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Apple iPad Air 11-inch (M4) Wi-Fi + Cellular 128Gb Space Grey (MH784ZP/A)
96 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Apple
Партномер для планшетов
MH784ZP/A
Линейка
Apple iPad Air
Цвет
серый
Клавиатура в комплекте
нет
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
2360x1640
Операционная система
iOS
Процессор
Apple M4
Частота процессора, МГц
4.4
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
12 Гб
Встроенная память
128 Гб
Фронтальная камера, МП
12
Тыловая камера, МП
12 Мп
Bluetooth
6
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Поддержка стандартов сотовой связи
3G, 4G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
GPS
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
178.5x6.1x247.6
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Apple iPad Air 11-inch (M4) Wi-Fi + Cellular 128Gb Space Grey (MH784ZP/A)

Планшет Apple с 11-дюймовым экраном сочетает компактный формат и высокую производительность. Процессор Apple M4 и 12 ГБ оперативной памяти обеспечивают быструю работу с приложениями и комфортное выполнение повседневных задач. Дисплей с разрешением 2360?1640 передаёт изображение с высокой детализацией, а встроенная память 128 ГБ позволяет хранить необходимые файлы и приложения. Для общения и видеосвязи предусмотрена фронтальная камера 12 Мп. Поддержка стандартов сотовой связи 3G и 4G помогает оставаться на связи вне дома и офиса. Серый металлический корпус выглядит сдержанно и современно, подчёркивая практичный характер устройства.

Отзывы о товаре Apple iPad Air 11-inch (M4) Wi-Fi + Cellular 128Gb Space Grey (MH784ZP/A)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Apple
Партномер для планшетов
MH784ZP/A
Линейка
Apple iPad Air
Цвет
серый
Клавиатура в комплекте
нет
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
2360x1640
Операционная система
iOS
Процессор
Apple M4
Частота процессора, МГц
4.4
Развернуть
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
12 Гб
Встроенная память
128 Гб
Фронтальная камера, МП
12
Тыловая камера, МП
12 Мп
Bluetooth
6
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Поддержка стандартов сотовой связи
3G, 4G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
GPS
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
178.5x6.1x247.6
Страна производитель
Китай
Описание
Планшет Apple с 11-дюймовым экраном сочетает компактный формат и высокую производительность. Процессор Apple M4 и 12 ГБ оперативной памяти обеспечивают быструю работу с приложениями и комфортное выполнение повседневных задач. Дисплей с разрешением 2360?1640 передаёт изображение с высокой детализацией, а встроенная память 128 ГБ позволяет хранить необходимые файлы и приложения. Для общения и видеосвязи предусмотрена фронтальная камера 12 Мп. Поддержка стандартов сотовой связи 3G и 4G помогает оставаться на связи вне дома и офиса. Серый металлический корпус выглядит сдержанно и современно, подчёркивая практичный характер устройства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Apple iPad Air 11-inch (M4) Wi-Fi + Cellular 128Gb Space Grey (MH784ZP/A) - по цене 96210 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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