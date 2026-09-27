Apple iPad Air 11-inch (M4) Wi-Fi + Cellular 128Gb Space Grey (MH784ZP/A)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Apple iPad Air
Цвет
серый
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
2360x1640
Операционная система
iOS
Процессор
Apple M4
Количество ядер процессора
8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
96 210 руб.
В наличии
Код товара: 750376
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
96 210 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Партномер для планшетов
MH784ZP/A
Линейка
Apple iPad Air
Цвет
серый
Клавиатура в комплекте
нет
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
2360x1640
Операционная система
iOS
Процессор
Apple M4
Частота процессора, МГц
4.4
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
12 Гб
Встроенная память
128 Гб
Фронтальная камера, МП
12
Тыловая камера, МП
12 Мп
Bluetooth
6
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Поддержка стандартов сотовой связи
3G, 4G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
GPS
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
178.5x6.1x247.6
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Apple iPad Air 11-inch (M4) Wi-Fi + Cellular 128Gb Space Grey (MH784ZP/A)
Планшет Apple с 11-дюймовым экраном сочетает компактный формат и высокую производительность. Процессор Apple M4 и 12 ГБ оперативной памяти обеспечивают быструю работу с приложениями и комфортное выполнение повседневных задач. Дисплей с разрешением 2360?1640 передаёт изображение с высокой детализацией, а встроенная память 128 ГБ позволяет хранить необходимые файлы и приложения. Для общения и видеосвязи предусмотрена фронтальная камера 12 Мп. Поддержка стандартов сотовой связи 3G и 4G помогает оставаться на связи вне дома и офиса. Серый металлический корпус выглядит сдержанно и современно, подчёркивая практичный характер устройства.
Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты, Электронные книги, 10 дюймов, для учебы со стилусом, 12 дюймов, На Android, 64 Гб, озу 4 Гб, Игровые, для учебы, samsung 8", samsung 10", huawei matepad
Теги товара: большие, 11 дюймов, для студента, для школы и школьника, 128 Гб
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Партномер для планшетов
MH784ZP/A
Линейка
Apple iPad Air
Цвет
серый
Клавиатура в комплекте
нет
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
2360x1640
Операционная система
iOS
Процессор
Apple M4
Частота процессора, МГц
4.4
Развернуть
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
12 Гб
Встроенная память
128 Гб
Фронтальная камера, МП
12
Тыловая камера, МП
12 Мп
Bluetooth
6
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Поддержка стандартов сотовой связи
3G, 4G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
GPS
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
178.5x6.1x247.6
Страна производитель
Китай
Планшет Apple с 11-дюймовым экраном сочетает компактный формат и высокую производительность. Процессор Apple M4 и 12 ГБ оперативной памяти обеспечивают быструю работу с приложениями и комфортное выполнение повседневных задач. Дисплей с разрешением 2360?1640 передаёт изображение с высокой детализацией, а встроенная память 128 ГБ позволяет хранить необходимые файлы и приложения. Для общения и видеосвязи предусмотрена фронтальная камера 12 Мп. Поддержка стандартов сотовой связи 3G и 4G помогает оставаться на связи вне дома и офиса. Серый металлический корпус выглядит сдержанно и современно, подчёркивая практичный характер устройства.
Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты, Электронные книги, 10 дюймов, для учебы со стилусом, 12 дюймов, На Android, 64 Гб, озу 4 Гб, Игровые, для учебы, samsung 8", samsung 10", huawei matepad
Теги товара: большие, 11 дюймов, для студента, для школы и школьника, 128 Гб
Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты, Электронные книги, 10 дюймов, для учебы со стилусом, 12 дюймов, На Android, 64 Гб, озу 4 Гб, Игровые, для учебы, samsung 8", samsung 10", huawei matepad
Теги товара: большие, 11 дюймов, для студента, для школы и школьника, 128 Гб
Apple iPad Air 11-inch (M4) Wi-Fi + Cellular 128Gb Space Grey (MH784ZP/A) - по цене 96210 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Apple iPad Air 11-inch (M4) Wi-Fi + Cellular 128Gb Space Grey (MH784ZP/A)