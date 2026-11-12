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Умные часы Huawei Watch GT 7 Pro (55020JUM) Yellow купить с доставкой в Москве
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Умные часы Huawei Watch GT 7 Pro (55020JUM) Yellow

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Умные часы GT 7 PRO YELLOW TUM-B49 HUAWEI - фото 1
Умные часы GT 7 PRO YELLOW TUM-B49 HUAWEI - фото 2
Умные часы GT 7 PRO YELLOW TUM-B49 HUAWEI - фото 3
Умные часы GT 7 PRO YELLOW TUM-B49 HUAWEI - фото 4
Умные часы GT 7 PRO YELLOW TUM-B49 HUAWEI - фото 5
Умные часы GT 7 PRO YELLOW TUM-B49 HUAWEI - фото 6
Умные часы GT 7 PRO YELLOW TUM-B49 HUAWEI - фото 7
Умные часы GT 7 PRO YELLOW TUM-B49 HUAWEI - фото 8
Умные часы GT 7 PRO YELLOW TUM-B49 HUAWEI - фото 9
Умные часы GT 7 PRO YELLOW TUM-B49 HUAWEI - фото 10
Умные часы GT 7 PRO YELLOW TUM-B49 HUAWEI - фото 11
Умные часы GT 7 PRO YELLOW TUM-B49 HUAWEI - фото 12
Умные часы GT 7 PRO YELLOW TUM-B49 HUAWEI - фото 13
Умные часы GT 7 PRO YELLOW TUM-B49 HUAWEI - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Huawei Watch GT 7 Pro
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
желтый
Материал корпуса
титан
Материал ремешка
фторэластомер
Размер экрана, дюйм
1.47
Разрешение экрана
466?466
Емкость аккумулятора, мAч
867
  • Умные часы GT 7 PRO YELLOW TUM-B49 HUAWEI - фото 1
  • Умные часы GT 7 PRO YELLOW TUM-B49 HUAWEI - фото 2
  • Умные часы GT 7 PRO YELLOW TUM-B49 HUAWEI - фото 3
  • Умные часы GT 7 PRO YELLOW TUM-B49 HUAWEI - фото 4
  • Умные часы GT 7 PRO YELLOW TUM-B49 HUAWEI - фото 5
  • Умные часы GT 7 PRO YELLOW TUM-B49 HUAWEI - фото 6
  • Умные часы GT 7 PRO YELLOW TUM-B49 HUAWEI - фото 7
  • Умные часы GT 7 PRO YELLOW TUM-B49 HUAWEI - фото 8
  • Умные часы GT 7 PRO YELLOW TUM-B49 HUAWEI - фото 9
  • Умные часы GT 7 PRO YELLOW TUM-B49 HUAWEI - фото 10
  • Умные часы GT 7 PRO YELLOW TUM-B49 HUAWEI - фото 11
  • Умные часы GT 7 PRO YELLOW TUM-B49 HUAWEI - фото 12
  • Умные часы GT 7 PRO YELLOW TUM-B49 HUAWEI - фото 13
  • Умные часы GT 7 PRO YELLOW TUM-B49 HUAWEI - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 990 руб. 
Начислим 336 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750366
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Умные часы Huawei Watch GT 7 Pro (55020JUM) Yellow
20 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huawei
Линейка
Huawei Watch GT 7 Pro
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
желтый
Операционная система
HarmonyOS
Материал корпуса
титан
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
фторэластомер
Размер экрана, дюйм
1.47
Разрешение экрана
466?466
Плотность пикселей
317
Датчики
акселерометр, барометр, гироскоп, глубины, магнитометр, освещенности, ЭКГ
Навигация, передача данных
GPS
Поддержка Wi-Fi
нет
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора, мAч
867
Время работы в активном режиме
564
Габариты
45,6 ? 45,6 ? 11,25 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х7
Вес, г.
300

Описание товара Умные часы Huawei Watch GT 7 Pro (55020JUM) Yellow

Смарт-часы HUAWEI Watch GT 7 Pro оснащены титановым корпусом с керамической задней крышкой и ярким AMOLED дисплеем 1.47". Часы поддерживают функции для занятий спортом, мониторинга состояния здоровья и выполнения повседневных задач, они подходят как для повседневного использования, так и для профессиональных занятий спортом. Смарт-часы оснащены батареей с длительным временем автономной работы, на них установлена операционная система HarmonyOS и магазин приложений. Часы поддерживают функцию определения местоположения по GPS в двух диапазонах и предоставляют несколько профессиональных режимов тренировок, таких как бег, велотренировка, плавание, триатлон, поход в горы и бег по пересеченной местности. Вы можете задавать индивидуальные настройки для различных режимов тренировок.

Отзывы о товаре Умные часы Huawei Watch GT 7 Pro (55020JUM) Yellow




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Huawei
Линейка
Huawei Watch GT 7 Pro
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
желтый
Операционная система
HarmonyOS
Материал корпуса
титан
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
фторэластомер
Размер экрана, дюйм
1.47
Разрешение экрана
466?466
Плотность пикселей
317
Развернуть
Датчики
акселерометр, барометр, гироскоп, глубины, магнитометр, освещенности, ЭКГ
Навигация, передача данных
GPS
Поддержка Wi-Fi
нет
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора, мAч
867
Время работы в активном режиме
564
Габариты
45,6 ? 45,6 ? 11,25 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Смарт-часы HUAWEI Watch GT 7 Pro оснащены титановым корпусом с керамической задней крышкой и ярким AMOLED дисплеем 1.47". Часы поддерживают функции для занятий спортом, мониторинга состояния здоровья и выполнения повседневных задач, они подходят как для повседневного использования, так и для профессиональных занятий спортом. Смарт-часы оснащены батареей с длительным временем автономной работы, на них установлена операционная система HarmonyOS и магазин приложений. Часы поддерживают функцию определения местоположения по GPS в двух диапазонах и предоставляют несколько профессиональных режимов тренировок, таких как бег, велотренировка, плавание, триатлон, поход в горы и бег по пересеченной местности. Вы можете задавать индивидуальные настройки для различных режимов тренировок.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Умные часы Huawei Watch GT 7 Pro (55020JUM) Yellow - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 20990 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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