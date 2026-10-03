Мобильный телефон HONOR X5d Plus 4/128GB NAA-LX2P 5109CGSX BLACK HONOR
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Характеристики
Описание товара Мобильный телефон HONOR X5d Plus 4/128GB NAA-LX2P 5109CGSX BLACK HONOR
Смартфон HONOR X5d Plus HONOR X5d Plus — практичный смартфон с большим экраном и надёжной автономностью HONOR X5d Plus — это доступный и сбалансированный смартфон для повседневных задач. Он сочетает большой дисплей, ёмкий аккумулятор, стабильную производительность и полный набор современных коммуникаций. Большой 6.74? дисплей Смартфон оснащён 6.74-дюймовым LCD-экраном с разрешением 720 ? 1600 пикселей и поддержкой 16.7 млн цветов. Большая диагональ обеспечивает удобный просмотр контента, а поддержка мультитач до 10 касаний делает использование более комфортным. Формат экрана оптимален для видео, соцсетей и игр. Производительность для повседневных задач В основе устройства — процессор MediaTek Helio G81 (MT6769V/CB). Конфигурация: 8 ядер — 2? Cortex-A75 (2.0 ГГц) + 6? Cortex-A55 (1.7 ГГц). Энергоэффективная архитектура обеспечивает стабильную работу приложений и интерфейса. Камеры для повседневной съёмки Основная камера 50 Мп + дополнительный сенсор 0.08 Мп. Обеспечивает хорошую детализацию при достаточном освещении. Альтернативная версия камеры 13 Мп + дополнительный сенсор 0.08 Мп. Фронтальная камера 5 Мп, подходит для селфи и видеозвонков в Full HD. Ёмкий аккумулятор Смартфон оснащён аккумулятором 5260 мА·ч, который обеспечивает длительное время работы без подзарядки. Тип: Li-ion Polymer. Быстрая зарядка: до 130 минут до полного заряда. Энергоэффективный процессор помогает снизить расход энергии. Связь и сети Поддерживаются сети 4G LTE (FDD/TDD), 3G WCDMA и 2G GSM. Также доступны навигационные системы GPS, AGPS, GLONASS, BeiDou и Galileo. Беспроводные технологии Смартфон поддерживает Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac с диапазонами 2.4 и 5 ГГц, а также Bluetooth 5.1 с поддержкой кодеков LDAC, aptX и AAC. Также доступны Wi-Fi Direct и функция точки доступа. Интерфейсы и разъёмы Устройство оснащено USB Type-C (USB 2.0) для зарядки и передачи данных. Также имеется разъём 3.5 мм для наушников, поддержка OTG и встроенное FM-радио. Дизайн и корпус HONOR X5d Plus имеет габариты 167.0 ? 77.0 ? 7.89 мм и вес около 186 г. Корпус выполнен из прочного пластика с защитой IP54. Доступные цвета: Midnight Black, Tidal Blue и Meteor Silver. Безопасность и датчики Для защиты данных предусмотрены сканер отпечатков пальцев и разблокировка по лицу. Также есть акселерометр и датчик освещённости для корректной работы интерфейса. Операционная система Смартфон работает на Android с оболочкой MagicOS 9.0, которая обеспечивает удобный интерфейс и регулярные обновления системы (HOTA). HONOR X5d Plus — это надёжный смартфон с большим экраном, хорошей автономностью и всеми необходимыми функциями для повседневного использования: звонков, интернета, соцсетей и мультимедиа.
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Отзывы о товаре Мобильный телефон HONOR X5d Plus 4/128GB NAA-LX2P 5109CGSX BLACK HONOR