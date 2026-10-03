Top.Mail.Ru
Мобильный телефон HONOR X5d Plus 4/128GB NAA-LX2P 5109CGSX BLACK HONOR купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мобильный телефон HONOR X5d Plus 4/128GB NAA-LX2P 5109CGSX BLACK HONOR

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мобильный телефон HONOR X5d Plus 4/128GB NAA-LX2P 5109CGSX BLACK HONOR - фото 1
Мобильный телефон HONOR X5d Plus 4/128GB NAA-LX2P 5109CGSX BLACK HONOR - фото 2
Мобильный телефон HONOR X5d Plus 4/128GB NAA-LX2P 5109CGSX BLACK HONOR - фото 3
Мобильный телефон HONOR X5d Plus 4/128GB NAA-LX2P 5109CGSX BLACK HONOR - фото 4
Мобильный телефон HONOR X5d Plus 4/128GB NAA-LX2P 5109CGSX BLACK HONOR - фото 5
Мобильный телефон HONOR X5d Plus 4/128GB NAA-LX2P 5109CGSX BLACK HONOR - фото 6
Мобильный телефон HONOR X5d Plus 4/128GB NAA-LX2P 5109CGSX BLACK HONOR - фото 7
Мобильный телефон HONOR X5d Plus 4/128GB NAA-LX2P 5109CGSX BLACK HONOR - фото 8
Мобильный телефон HONOR X5d Plus 4/128GB NAA-LX2P 5109CGSX BLACK HONOR - фото 9
Мобильный телефон HONOR X5d Plus 4/128GB NAA-LX2P 5109CGSX BLACK HONOR - фото 10
Мобильный телефон HONOR X5d Plus 4/128GB NAA-LX2P 5109CGSX BLACK HONOR - фото 11
Мобильный телефон HONOR X5d Plus 4/128GB NAA-LX2P 5109CGSX BLACK HONOR - фото 12
Мобильный телефон HONOR X5d Plus 4/128GB NAA-LX2P 5109CGSX BLACK HONOR - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
X5c Plus (HONOR)
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.74
Разрешение экрана
1600x720
Процессор
MediaTek Helio G81
Оперативная память
4
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
  • Мобильный телефон HONOR X5d Plus 4/128GB NAA-LX2P 5109CGSX BLACK HONOR - фото 1
  • Мобильный телефон HONOR X5d Plus 4/128GB NAA-LX2P 5109CGSX BLACK HONOR - фото 2
  • Мобильный телефон HONOR X5d Plus 4/128GB NAA-LX2P 5109CGSX BLACK HONOR - фото 3
  • Мобильный телефон HONOR X5d Plus 4/128GB NAA-LX2P 5109CGSX BLACK HONOR - фото 4
  • Мобильный телефон HONOR X5d Plus 4/128GB NAA-LX2P 5109CGSX BLACK HONOR - фото 5
  • Мобильный телефон HONOR X5d Plus 4/128GB NAA-LX2P 5109CGSX BLACK HONOR - фото 6
  • Мобильный телефон HONOR X5d Plus 4/128GB NAA-LX2P 5109CGSX BLACK HONOR - фото 7
  • Мобильный телефон HONOR X5d Plus 4/128GB NAA-LX2P 5109CGSX BLACK HONOR - фото 8
  • Мобильный телефон HONOR X5d Plus 4/128GB NAA-LX2P 5109CGSX BLACK HONOR - фото 9
  • Мобильный телефон HONOR X5d Plus 4/128GB NAA-LX2P 5109CGSX BLACK HONOR - фото 10
  • Мобильный телефон HONOR X5d Plus 4/128GB NAA-LX2P 5109CGSX BLACK HONOR - фото 11
  • Мобильный телефон HONOR X5d Plus 4/128GB NAA-LX2P 5109CGSX BLACK HONOR - фото 12
  • Мобильный телефон HONOR X5d Plus 4/128GB NAA-LX2P 5109CGSX BLACK HONOR - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 750356
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HONOR
Комплектация
адаптер питания,чехол,USB кабель
Линейка
X5c Plus (HONOR)
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Складной
нет
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP54
Диагональ экрана, дюйм
6.74
Разрешение экрана
1600x720
Частота обновления, Гц
90
Процессор
MediaTek Helio G81
Частота процессора, МГц
2000
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
4
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
нет
Фронтальная камера, МП
5
Камера, МП
есть
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.1
Поддержка NFC
нет
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Время работы в режиме ожидания
1389
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
нет
Сканер отпечатка пальца
да
Стилус в комплекте
нет
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Мобильный телефон HONOR X5d Plus 4/128GB NAA-LX2P 5109CGSX BLACK HONOR

Смартфон HONOR X5d Plus HONOR X5d Plus — практичный смартфон с большим экраном и надёжной автономностью HONOR X5d Plus — это доступный и сбалансированный смартфон для повседневных задач. Он сочетает большой дисплей, ёмкий аккумулятор, стабильную производительность и полный набор современных коммуникаций. Большой 6.74? дисплей Смартфон оснащён 6.74-дюймовым LCD-экраном с разрешением 720 ? 1600 пикселей и поддержкой 16.7 млн цветов. Большая диагональ обеспечивает удобный просмотр контента, а поддержка мультитач до 10 касаний делает использование более комфортным. Формат экрана оптимален для видео, соцсетей и игр. Производительность для повседневных задач В основе устройства — процессор MediaTek Helio G81 (MT6769V/CB). Конфигурация: 8 ядер — 2? Cortex-A75 (2.0 ГГц) + 6? Cortex-A55 (1.7 ГГц). Энергоэффективная архитектура обеспечивает стабильную работу приложений и интерфейса. Камеры для повседневной съёмки Основная камера 50 Мп + дополнительный сенсор 0.08 Мп. Обеспечивает хорошую детализацию при достаточном освещении. Альтернативная версия камеры 13 Мп + дополнительный сенсор 0.08 Мп. Фронтальная камера 5 Мп, подходит для селфи и видеозвонков в Full HD. Ёмкий аккумулятор Смартфон оснащён аккумулятором 5260 мА·ч, который обеспечивает длительное время работы без подзарядки. Тип: Li-ion Polymer. Быстрая зарядка: до 130 минут до полного заряда. Энергоэффективный процессор помогает снизить расход энергии. Связь и сети Поддерживаются сети 4G LTE (FDD/TDD), 3G WCDMA и 2G GSM. Также доступны навигационные системы GPS, AGPS, GLONASS, BeiDou и Galileo. Беспроводные технологии Смартфон поддерживает Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac с диапазонами 2.4 и 5 ГГц, а также Bluetooth 5.1 с поддержкой кодеков LDAC, aptX и AAC. Также доступны Wi-Fi Direct и функция точки доступа. Интерфейсы и разъёмы Устройство оснащено USB Type-C (USB 2.0) для зарядки и передачи данных. Также имеется разъём 3.5 мм для наушников, поддержка OTG и встроенное FM-радио. Дизайн и корпус HONOR X5d Plus имеет габариты 167.0 ? 77.0 ? 7.89 мм и вес около 186 г. Корпус выполнен из прочного пластика с защитой IP54. Доступные цвета: Midnight Black, Tidal Blue и Meteor Silver. Безопасность и датчики Для защиты данных предусмотрены сканер отпечатков пальцев и разблокировка по лицу. Также есть акселерометр и датчик освещённости для корректной работы интерфейса. Операционная система Смартфон работает на Android с оболочкой MagicOS 9.0, которая обеспечивает удобный интерфейс и регулярные обновления системы (HOTA). HONOR X5d Plus — это надёжный смартфон с большим экраном, хорошей автономностью и всеми необходимыми функциями для повседневного использования: звонков, интернета, соцсетей и мультимедиа.

Отзывы о товаре Мобильный телефон HONOR X5d Plus 4/128GB NAA-LX2P 5109CGSX BLACK HONOR




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
HONOR
Комплектация
адаптер питания,чехол,USB кабель
Линейка
X5c Plus (HONOR)
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Складной
нет
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP54
Диагональ экрана, дюйм
6.74
Разрешение экрана
1600x720
Развернуть
Частота обновления, Гц
90
Процессор
MediaTek Helio G81
Частота процессора, МГц
2000
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
4
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
нет
Фронтальная камера, МП
5
Камера, МП
есть
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.1
Поддержка NFC
нет
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Время работы в режиме ожидания
1389
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
нет
Сканер отпечатка пальца
да
Стилус в комплекте
нет
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфон HONOR X5d Plus HONOR X5d Plus — практичный смартфон с большим экраном и надёжной автономностью HONOR X5d Plus — это доступный и сбалансированный смартфон для повседневных задач. Он сочетает большой дисплей, ёмкий аккумулятор, стабильную производительность и полный набор современных коммуникаций. Большой 6.74? дисплей Смартфон оснащён 6.74-дюймовым LCD-экраном с разрешением 720 ? 1600 пикселей и поддержкой 16.7 млн цветов. Большая диагональ обеспечивает удобный просмотр контента, а поддержка мультитач до 10 касаний делает использование более комфортным. Формат экрана оптимален для видео, соцсетей и игр. Производительность для повседневных задач В основе устройства — процессор MediaTek Helio G81 (MT6769V/CB). Конфигурация: 8 ядер — 2? Cortex-A75 (2.0 ГГц) + 6? Cortex-A55 (1.7 ГГц). Энергоэффективная архитектура обеспечивает стабильную работу приложений и интерфейса. Камеры для повседневной съёмки Основная камера 50 Мп + дополнительный сенсор 0.08 Мп. Обеспечивает хорошую детализацию при достаточном освещении. Альтернативная версия камеры 13 Мп + дополнительный сенсор 0.08 Мп. Фронтальная камера 5 Мп, подходит для селфи и видеозвонков в Full HD. Ёмкий аккумулятор Смартфон оснащён аккумулятором 5260 мА·ч, который обеспечивает длительное время работы без подзарядки. Тип: Li-ion Polymer. Быстрая зарядка: до 130 минут до полного заряда. Энергоэффективный процессор помогает снизить расход энергии. Связь и сети Поддерживаются сети 4G LTE (FDD/TDD), 3G WCDMA и 2G GSM. Также доступны навигационные системы GPS, AGPS, GLONASS, BeiDou и Galileo. Беспроводные технологии Смартфон поддерживает Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac с диапазонами 2.4 и 5 ГГц, а также Bluetooth 5.1 с поддержкой кодеков LDAC, aptX и AAC. Также доступны Wi-Fi Direct и функция точки доступа. Интерфейсы и разъёмы Устройство оснащено USB Type-C (USB 2.0) для зарядки и передачи данных. Также имеется разъём 3.5 мм для наушников, поддержка OTG и встроенное FM-радио. Дизайн и корпус HONOR X5d Plus имеет габариты 167.0 ? 77.0 ? 7.89 мм и вес около 186 г. Корпус выполнен из прочного пластика с защитой IP54. Доступные цвета: Midnight Black, Tidal Blue и Meteor Silver. Безопасность и датчики Для защиты данных предусмотрены сканер отпечатков пальцев и разблокировка по лицу. Также есть акселерометр и датчик освещённости для корректной работы интерфейса. Операционная система Смартфон работает на Android с оболочкой MagicOS 9.0, которая обеспечивает удобный интерфейс и регулярные обновления системы (HOTA). HONOR X5d Plus — это надёжный смартфон с большим экраном, хорошей автономностью и всеми необходимыми функциями для повседневного использования: звонков, интернета, соцсетей и мультимедиа.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мобильный телефон HONOR X5d Plus 4/128GB NAA-LX2P 5109CGSX BLACK HONOR - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...