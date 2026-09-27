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Уцененный товар Зеркальный шкаф Runo графит Лада 40 (00-00001193) хорошее состояние купить с доставкой в Москве, 750335
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Уцененный товар Зеркальный шкаф Runo графит Лада 40 (00-00001193) хорошее состояние, 750335

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Уценка
Зеркальный шкаф Runo графит Лада 40 (00-00001193) хорошее состояние - фото 1
Уценка
Зеркальный шкаф Runo графит Лада 40 (00-00001193) хорошее состояние - фото 2
Уценка
Зеркальный шкаф Runo графит Лада 40 (00-00001193) хорошее состояние - фото 3
Уценка
Зеркальный шкаф Runo графит Лада 40 (00-00001193) хорошее состояние - фото 4
Уценка
Зеркальный шкаф Runo графит Лада 40 (00-00001193) хорошее состояние - фото 5
Уценка
Зеркальный шкаф Runo графит Лада 40 (00-00001193) хорошее состояние - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип монтажа
подвесной
Цвет изделия
графит
Основной материал
ЛДСП
Позиционирование дверей
универсальная
  • Зеркальный шкаф Runo графит Лада 40 (00-00001193) хорошее состояние - фото 1
  • Зеркальный шкаф Runo графит Лада 40 (00-00001193) хорошее состояние - фото 2
  • Зеркальный шкаф Runo графит Лада 40 (00-00001193) хорошее состояние - фото 3
  • Зеркальный шкаф Runo графит Лада 40 (00-00001193) хорошее состояние - фото 4
  • Зеркальный шкаф Runo графит Лада 40 (00-00001193) хорошее состояние - фото 5
  • Зеркальный шкаф Runo графит Лада 40 (00-00001193) хорошее состояние - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-10%
3 540 руб.  3 930 руб. 
В наличии
Код товара: 750335
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Зеркальный шкаф Runo графит Лада 40 (00-00001193) хорошее состояние
3 540 руб. -10%
3 930 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Runo
Тип товара
Тип монтажа
подвесной
Цвет изделия
графит
Комплектация
зеркальный шкафчик, инструкция
Основной материал
ЛДСП
Позиционирование дверей
универсальная
Зеркало
Да
Материал боковин
ЛДСП
Подсветка
нет
Высота, см
65
Длина, см
40
Габариты (ВxГxШ), мм
650x120x400
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
68х43х15
Вес, кг.
10

Описание товара Уцененный товар Зеркальный шкаф Runo графит Лада 40 (00-00001193) хорошее состояние

Причина уценки: трещина на внутренней стенке шкафа Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: шкаф, документация

Отзывы о товаре Уцененный товар Зеркальный шкаф Runo графит Лада 40 (00-00001193) хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
Runo
Тип товара
Тип монтажа
подвесной
Цвет изделия
графит
Комплектация
зеркальный шкафчик, инструкция
Основной материал
ЛДСП
Позиционирование дверей
универсальная
Зеркало
Да
Материал боковин
ЛДСП
Подсветка
нет
Высота, см
65
Длина, см
40
Развернуть
Габариты (ВxГxШ), мм
650x120x400
Страна производитель
Россия
Описание
Причина уценки: трещина на внутренней стенке шкафа Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: шкаф, документация
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Зеркальный шкаф Runo графит Лада 40 (00-00001193) хорошее состояние - стоимость товара 3540 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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