Уцененный товар Микроволновая печь Panasonic NN-C69MSZPE 30л. 1000Вт серебристый хорошее состояние, 750328
Оригинальный товар
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Характеристики
Исполнение
отдельностоящая
Объем
30
Цвет
серебристый
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Диаметр поворотного стола
31.5 см
Дисплей
да
Мощность микроволн
1000 Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-10%29 970 руб. 33 300 руб.
В наличии
Код товара: 750328
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29 970 руб. -10%
33 300 руб.
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Характеристики
Бренд
Исполнение
отдельностоящая
Объем
30
Цвет
серебристый
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дверца
откидная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
31.5 см
Дисплей
да
Конвекция
Да
Инверторная технология
да
Мощность микроволн
1000 Вт
Мощность гриля
2400 Вт
Габариты
52x32.7x52см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х57х39
Вес, кг.
57
Описание товара Уцененный товар Микроволновая печь Panasonic NN-C69MSZPE 30л. 1000Вт серебристый хорошее состояние
Причина уценки: потертость на покрытии внутренней части рамки дверцы, на корпусе-сверху небольшая вмятина Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, микроволновая печь, противень для гриля, решетка 2шт, стеклянное блюдо, документация
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Теги товара: инверторные, с откидной дверцей, 1000 Вт
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Бренд
Исполнение
отдельностоящая
Объем
30
Цвет
серебристый
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дверца
откидная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
31.5 см
Дисплей
да
Конвекция
Да
Инверторная технология
да
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Мощность микроволн
1000 Вт
Мощность гриля
2400 Вт
Габариты
52x32.7x52см
Страна производитель
Китай
Причина уценки: потертость на покрытии внутренней части рамки дверцы, на корпусе-сверху небольшая вмятина Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, микроволновая печь, противень для гриля, решетка 2шт, стеклянное блюдо, документация
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, с механическим управлением, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт, 900 Вт, большие
Теги товара: инверторные, с откидной дверцей, 1000 Вт
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, с механическим управлением, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт, 900 Вт, большие
Теги товара: инверторные, с откидной дверцей, 1000 Вт
Уцененный товар Микроволновая печь Panasonic NN-C69MSZPE 30л. 1000Вт серебристый хорошее состояние - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 29970 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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