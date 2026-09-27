Top.Mail.Ru
Уцененный товар Микроволновая печь Panasonic NN-C69MSZPE 30л. 1000Вт серебристый хорошее состояние купить с доставкой в Москве, 750328
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Уцененный товар Микроволновая печь Panasonic NN-C69MSZPE 30л. 1000Вт серебристый хорошее состояние, 750328

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Уценка
Микроволновая печь Panasonic NN-C69MSZPE 30л. 1000Вт серебристый хорошее состояние - фото 1
Уценка
Микроволновая печь Panasonic NN-C69MSZPE 30л. 1000Вт серебристый хорошее состояние - фото 2
Уценка
Микроволновая печь Panasonic NN-C69MSZPE 30л. 1000Вт серебристый хорошее состояние - фото 3
Уценка
Микроволновая печь Panasonic NN-C69MSZPE 30л. 1000Вт серебристый хорошее состояние - фото 4
Уценка
Микроволновая печь Panasonic NN-C69MSZPE 30л. 1000Вт серебристый хорошее состояние - фото 5
Уценка
Микроволновая печь Panasonic NN-C69MSZPE 30л. 1000Вт серебристый хорошее состояние - фото 6
Уценка
Микроволновая печь Panasonic NN-C69MSZPE 30л. 1000Вт серебристый хорошее состояние - фото 7
Уценка
Микроволновая печь Panasonic NN-C69MSZPE 30л. 1000Вт серебристый хорошее состояние - фото 8
Уценка
Микроволновая печь Panasonic NN-C69MSZPE 30л. 1000Вт серебристый хорошее состояние - фото 9
Уценка
Микроволновая печь Panasonic NN-C69MSZPE 30л. 1000Вт серебристый хорошее состояние - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Исполнение
отдельностоящая
Объем
30
Цвет
серебристый
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Диаметр поворотного стола
31.5 см
Дисплей
да
Мощность микроволн
1000 Вт
  • Микроволновая печь Panasonic NN-C69MSZPE 30л. 1000Вт серебристый хорошее состояние - фото 1
  • Микроволновая печь Panasonic NN-C69MSZPE 30л. 1000Вт серебристый хорошее состояние - фото 2
  • Микроволновая печь Panasonic NN-C69MSZPE 30л. 1000Вт серебристый хорошее состояние - фото 3
  • Микроволновая печь Panasonic NN-C69MSZPE 30л. 1000Вт серебристый хорошее состояние - фото 4
  • Микроволновая печь Panasonic NN-C69MSZPE 30л. 1000Вт серебристый хорошее состояние - фото 5
  • Микроволновая печь Panasonic NN-C69MSZPE 30л. 1000Вт серебристый хорошее состояние - фото 6
  • Микроволновая печь Panasonic NN-C69MSZPE 30л. 1000Вт серебристый хорошее состояние - фото 7
  • Микроволновая печь Panasonic NN-C69MSZPE 30л. 1000Вт серебристый хорошее состояние - фото 8
  • Микроволновая печь Panasonic NN-C69MSZPE 30л. 1000Вт серебристый хорошее состояние - фото 9
  • Микроволновая печь Panasonic NN-C69MSZPE 30л. 1000Вт серебристый хорошее состояние - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-10%
29 970 руб.  33 300 руб. 
В наличии
Код товара: 750328
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Микроволновая печь Panasonic NN-C69MSZPE 30л. 1000Вт серебристый хорошее состояние
29 970 руб. -10%
33 300 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Panasonic
Исполнение
отдельностоящая
Объем
30
Цвет
серебристый
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дверца
откидная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
31.5 см
Дисплей
да
Конвекция
Да
Инверторная технология
да
Мощность микроволн
1000 Вт
Мощность гриля
2400 Вт
Габариты
52x32.7x52см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х57х39
Вес, кг.
57

Описание товара Уцененный товар Микроволновая печь Panasonic NN-C69MSZPE 30л. 1000Вт серебристый хорошее состояние

Причина уценки: потертость на покрытии внутренней части рамки дверцы, на корпусе-сверху небольшая вмятина Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, микроволновая печь, противень для гриля, решетка 2шт, стеклянное блюдо, документация

Отзывы о товаре Уцененный товар Микроволновая печь Panasonic NN-C69MSZPE 30л. 1000Вт серебристый хорошее состояние




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Panasonic
Исполнение
отдельностоящая
Объем
30
Цвет
серебристый
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дверца
откидная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
31.5 см
Дисплей
да
Конвекция
Да
Инверторная технология
да
Развернуть
Мощность микроволн
1000 Вт
Мощность гриля
2400 Вт
Габариты
52x32.7x52см
Страна производитель
Китай
Описание
Причина уценки: потертость на покрытии внутренней части рамки дверцы, на корпусе-сверху небольшая вмятина Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, микроволновая печь, противень для гриля, решетка 2шт, стеклянное блюдо, документация
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Микроволновая печь Panasonic NN-C69MSZPE 30л. 1000Вт серебристый хорошее состояние - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 29970 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...