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Уцененный товар Пылесос беспроводной моющий Dreame H15 Pro Heat (HHR48A) хорошее состояние купить с доставкой в Москве, 750326
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Уцененный товар Пылесос беспроводной моющий Dreame H15 Pro Heat (HHR48A) хорошее состояние, 750326

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Уценка
Пылесос беспроводной моющий Dreame H15 Pro Heat (HHR48A) хорошее состояние - фото 1
Уценка
Пылесос беспроводной моющий Dreame H15 Pro Heat (HHR48A) хорошее состояние - фото 2
Уценка
Пылесос беспроводной моющий Dreame H15 Pro Heat (HHR48A) хорошее состояние - фото 3
Уценка
Пылесос беспроводной моющий Dreame H15 Pro Heat (HHR48A) хорошее состояние - фото 4
Уценка
Пылесос беспроводной моющий Dreame H15 Pro Heat (HHR48A) хорошее состояние - фото 5
Уценка
Пылесос беспроводной моющий Dreame H15 Pro Heat (HHR48A) хорошее состояние - фото 6
Уценка
Пылесос беспроводной моющий Dreame H15 Pro Heat (HHR48A) хорошее состояние - фото 7
Уценка
Пылесос беспроводной моющий Dreame H15 Pro Heat (HHR48A) хорошее состояние - фото 8
Уценка
Пылесос беспроводной моющий Dreame H15 Pro Heat (HHR48A) хорошее состояние - фото 9
Уценка
Пылесос беспроводной моющий Dreame H15 Pro Heat (HHR48A) хорошее состояние - фото 10
Уценка
Пылесос беспроводной моющий Dreame H15 Pro Heat (HHR48A) хорошее состояние - фото 11
Уценка
Пылесос беспроводной моющий Dreame H15 Pro Heat (HHR48A) хорошее состояние - фото 12
Уценка
Пылесос беспроводной моющий Dreame H15 Pro Heat (HHR48A) хорошее состояние - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Цвет
черный
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.65
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
400
Мощность всасывания
22000 Пa
Время работы от аккумулятора, мин
70
  • Пылесос беспроводной моющий Dreame H15 Pro Heat (HHR48A) хорошее состояние - фото 1
  • Пылесос беспроводной моющий Dreame H15 Pro Heat (HHR48A) хорошее состояние - фото 2
  • Пылесос беспроводной моющий Dreame H15 Pro Heat (HHR48A) хорошее состояние - фото 3
  • Пылесос беспроводной моющий Dreame H15 Pro Heat (HHR48A) хорошее состояние - фото 4
  • Пылесос беспроводной моющий Dreame H15 Pro Heat (HHR48A) хорошее состояние - фото 5
  • Пылесос беспроводной моющий Dreame H15 Pro Heat (HHR48A) хорошее состояние - фото 6
  • Пылесос беспроводной моющий Dreame H15 Pro Heat (HHR48A) хорошее состояние - фото 7
  • Пылесос беспроводной моющий Dreame H15 Pro Heat (HHR48A) хорошее состояние - фото 8
  • Пылесос беспроводной моющий Dreame H15 Pro Heat (HHR48A) хорошее состояние - фото 9
  • Пылесос беспроводной моющий Dreame H15 Pro Heat (HHR48A) хорошее состояние - фото 10
  • Пылесос беспроводной моющий Dreame H15 Pro Heat (HHR48A) хорошее состояние - фото 11
  • Пылесос беспроводной моющий Dreame H15 Pro Heat (HHR48A) хорошее состояние - фото 12
  • Пылесос беспроводной моющий Dreame H15 Pro Heat (HHR48A) хорошее состояние - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
44 480 руб.  55 600 руб. 
Начислим 712 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750326
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Пылесос беспроводной моющий Dreame H15 Pro Heat (HHR48A) хорошее состояние
44 480 руб. -20%
55 600 руб.
  • Гарантия производителя: 3 месяца
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Dreame
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
цельная
Цвет
черный
Комплектация
станция для хранения с самоочисткой и зарядкой
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.65
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
сухая уборка; влажная уборка; всасывание жидкостей; турбощетка; электрощетка; автоматическая регулировка мощности; вертикальная парковка
Уровень шума
75
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
400
Мощность всасывания
22000 Пa
Емкость аккумуляторов, mAh
5000
Время работы от аккумулятора, мин
70
Станция для хранения
с зарядкой, с самоочисткой, есть
Время зарядки, ч
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
75х37х34
Вес, кг.
11

Описание товара Уцененный товар Пылесос беспроводной моющий Dreame H15 Pro Heat (HHR48A) хорошее состояние

Причина уценки: демо версия (имеются загрязнения в контейнера для сбора пыли) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, пылесос, база зарядки, ручка, жидкость, чистящая щетка, сменный фильтр, запасная роликовая щетка, документация

Отзывы о товаре Уцененный товар Пылесос беспроводной моющий Dreame H15 Pro Heat (HHR48A) хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
Dreame
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
цельная
Цвет
черный
Комплектация
станция для хранения с самоочисткой и зарядкой
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.65
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
сухая уборка; влажная уборка; всасывание жидкостей; турбощетка; электрощетка; автоматическая регулировка мощности; вертикальная парковка
Уровень шума
75
Питание
от аккумулятора
Развернуть
Потребляемая мощность, Вт
400
Мощность всасывания
22000 Пa
Емкость аккумуляторов, mAh
5000
Время работы от аккумулятора, мин
70
Станция для хранения
с зарядкой, с самоочисткой, есть
Время зарядки, ч
4
Страна производитель
Китай
Описание
Причина уценки: демо версия (имеются загрязнения в контейнера для сбора пыли) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, пылесос, база зарядки, ручка, жидкость, чистящая щетка, сменный фильтр, запасная роликовая щетка, документация
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Пылесос беспроводной моющий Dreame H15 Pro Heat (HHR48A) хорошее состояние - данный товар вы можете купить по цене 44480 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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