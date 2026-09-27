Уцененный товар Зеркальный шкаф Runo универсальный Эко 52 (УТ000001833) отличное состояние, 750323
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Тип монтажа
подвесной
Цвет изделия
белый, бежевый
Цвет фурнитуры
белый
Основной материал
дерево
Позиционирование дверей
универсальная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-10%3 950 руб. 4 390 руб.
В наличии
Код товара: 750323
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Загружаем...
3 950 руб. -10%
4 390 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тип монтажа
подвесной
Цвет изделия
белый, бежевый
Цвет фурнитуры
белый
Основной материал
дерево
Позиционирование дверей
универсальная
Тип умывальника
подвесной
Бельевая корзина
нет
Зеркало
Да
Количество ящиков
нет
Материал боковин
ЛДСП, МДФ
Открытые полки
нет
Подсветка
нет
Тумба под накладной умывальник
нет
Высота, см
65
Длина, см
52
Габариты (ВxГxШ), мм
650х120х520
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
68х55х15
Вес, кг.
14
Описание товара Уцененный товар Зеркальный шкаф Runo универсальный Эко 52 (УТ000001833) отличное состояние
Причина уценки: малые сколы на уголках шкафа Внешний вид: отличное состояние Комплектность: коробка, зеркальный шкаф, документация
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Бренд
Тип товара
Тип монтажа
подвесной
Цвет изделия
белый, бежевый
Цвет фурнитуры
белый
Основной материал
дерево
Позиционирование дверей
универсальная
Тип умывальника
подвесной
Бельевая корзина
нет
Зеркало
Да
Количество ящиков
нет
Материал боковин
ЛДСП, МДФ
Развернуть
Открытые полки
нет
Подсветка
нет
Тумба под накладной умывальник
нет
Высота, см
65
Длина, см
52
Габариты (ВxГxШ), мм
650х120х520
Страна производитель
Россия
Причина уценки: малые сколы на уголках шкафа Внешний вид: отличное состояние Комплектность: коробка, зеркальный шкаф, документация
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Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Уцененный товар Зеркальный шкаф Runo универсальный Эко 52 (УТ000001833) отличное состояние - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3950 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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