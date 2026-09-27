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Уцененный товар Зеркальный шкаф Runo универсальный Эко 52 (УТ000001833) отличное состояние купить с доставкой в Москве, 750323
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Уцененный товар Зеркальный шкаф Runo универсальный Эко 52 (УТ000001833) отличное состояние, 750323

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Уценка
Зеркальный шкаф Runo универсальный Эко 52 (УТ000001833) отличное состояние - фото 1
Уценка
Зеркальный шкаф Runo универсальный Эко 52 (УТ000001833) отличное состояние - фото 2
Уценка
Зеркальный шкаф Runo универсальный Эко 52 (УТ000001833) отличное состояние - фото 3
Уценка
Зеркальный шкаф Runo универсальный Эко 52 (УТ000001833) отличное состояние - фото 4
Уценка
Зеркальный шкаф Runo универсальный Эко 52 (УТ000001833) отличное состояние - фото 5
Уценка
Зеркальный шкаф Runo универсальный Эко 52 (УТ000001833) отличное состояние - фото 6
Уценка
Зеркальный шкаф Runo универсальный Эко 52 (УТ000001833) отличное состояние - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип монтажа
подвесной
Цвет изделия
белый, бежевый
Цвет фурнитуры
белый
Основной материал
дерево
Позиционирование дверей
универсальная
  • Зеркальный шкаф Runo универсальный Эко 52 (УТ000001833) отличное состояние - фото 1
  • Зеркальный шкаф Runo универсальный Эко 52 (УТ000001833) отличное состояние - фото 2
  • Зеркальный шкаф Runo универсальный Эко 52 (УТ000001833) отличное состояние - фото 3
  • Зеркальный шкаф Runo универсальный Эко 52 (УТ000001833) отличное состояние - фото 4
  • Зеркальный шкаф Runo универсальный Эко 52 (УТ000001833) отличное состояние - фото 5
  • Зеркальный шкаф Runo универсальный Эко 52 (УТ000001833) отличное состояние - фото 6
  • Зеркальный шкаф Runo универсальный Эко 52 (УТ000001833) отличное состояние - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-10%
3 950 руб.  4 390 руб. 
В наличии
Код товара: 750323
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Зеркальный шкаф Runo универсальный Эко 52 (УТ000001833) отличное состояние
3 950 руб. -10%
4 390 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Runo
Тип товара
Тип монтажа
подвесной
Цвет изделия
белый, бежевый
Цвет фурнитуры
белый
Основной материал
дерево
Позиционирование дверей
универсальная
Тип умывальника
подвесной
Бельевая корзина
нет
Зеркало
Да
Количество ящиков
нет
Материал боковин
ЛДСП, МДФ
Открытые полки
нет
Подсветка
нет
Тумба под накладной умывальник
нет
Высота, см
65
Длина, см
52
Габариты (ВxГxШ), мм
650х120х520
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
68х55х15
Вес, кг.
14

Описание товара Уцененный товар Зеркальный шкаф Runo универсальный Эко 52 (УТ000001833) отличное состояние

Причина уценки: малые сколы на уголках шкафа Внешний вид: отличное состояние Комплектность: коробка, зеркальный шкаф, документация

Отзывы о товаре Уцененный товар Зеркальный шкаф Runo универсальный Эко 52 (УТ000001833) отличное состояние




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Runo
Тип товара
Тип монтажа
подвесной
Цвет изделия
белый, бежевый
Цвет фурнитуры
белый
Основной материал
дерево
Позиционирование дверей
универсальная
Тип умывальника
подвесной
Бельевая корзина
нет
Зеркало
Да
Количество ящиков
нет
Материал боковин
ЛДСП, МДФ
Развернуть
Открытые полки
нет
Подсветка
нет
Тумба под накладной умывальник
нет
Высота, см
65
Длина, см
52
Габариты (ВxГxШ), мм
650х120х520
Страна производитель
Россия
Описание
Причина уценки: малые сколы на уголках шкафа Внешний вид: отличное состояние Комплектность: коробка, зеркальный шкаф, документация
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Зеркальный шкаф Runo универсальный Эко 52 (УТ000001833) отличное состояние - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3950 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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