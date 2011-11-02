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Характеристики
Тип товара
Радиатор масляный
Тип установки
напольный
Цвет
белый
Площадь обогрева, м2
30
Мощность обогрева, Вт
2500
Количество секций
11
Термостат
да
Защита от мороза, отключение при перегреве
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 380 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 750312
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Описание товара Радиатор масляный Leonord LE-2011 11 секц. 2.5кВт
Масляный радиатор Leonord LE-2011 - это надежное решение для обогрева жилых и офисных помещений, отличающееся сочетанием высокой эффективности и простоты эксплуатации. Благодаря 11 секциям прибор быстро прогревает воздух, обеспечивая равномерное распределение тепла по комнате. Устройство оснащено механическим управлением, что позволяет легко регулировать температуру и мощность нагрева. Для удобства пользователя предусмотрен термостат, а также световой индикатор работы радиатора. Модель рассчитана на потребляемую мощность 2500 Вт и поддерживает регулировку уровня мощности, что делает ее экономичной и универсальной для различных помещений. Безопасность эксплуатации обеспечивается функцией автоотключения при перегреве. Передвижение радиатора не вызывает трудностей благодаря колесам в комплекте. Серебристо-серый цвет корпуса гармонично впишется в любой интерьер, а компактные размеры позволят разместить прибор даже в ограниченном пространстве.
Масляный радиатор Leonord LE-2011 - это надежное решение для обогрева жилых и офисных помещений, отличающееся сочетанием высокой эффективности и простоты эксплуатации. Благодаря 11 секциям прибор быстро прогревает воздух, обеспечивая равномерное распределение тепла по комнате. Устройство оснащено механическим управлением, что позволяет легко регулировать температуру и мощность нагрева. Для удобства пользователя предусмотрен термостат, а также световой индикатор работы радиатора. Модель рассчитана на потребляемую мощность 2500 Вт и поддерживает регулировку уровня мощности, что делает ее экономичной и универсальной для различных помещений. Безопасность эксплуатации обеспечивается функцией автоотключения при перегреве. Передвижение радиатора не вызывает трудностей благодаря колесам в комплекте. Серебристо-серый цвет корпуса гармонично впишется в любой интерьер, а компактные размеры позволят разместить прибор даже в ограниченном пространстве.
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