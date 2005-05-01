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Радиатор масляный Leonord LE-2005 5 секц. 1кВт купить с доставкой в Москве
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Радиатор масляный Leonord LE-2005 5 секц. 1кВт

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Радиатор масляный Leonord LE-2005 5 секц. 1кВт - фото 1
Радиатор масляный Leonord LE-2005 5 секц. 1кВт - фото 2
Радиатор масляный Leonord LE-2005 5 секц. 1кВт - фото 3
Радиатор масляный Leonord LE-2005 5 секц. 1кВт - фото 4
Радиатор масляный Leonord LE-2005 5 секц. 1кВт - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радиатор масляный
Тип установки
напольный
Цвет
белый
Площадь обогрева, м2
15
Мощность обогрева, Вт
1000
Количество секций
5
Термостат
да
Защита от мороза, отключение при перегреве
Да
  • Радиатор масляный Leonord LE-2005 5 секц. 1кВт - фото 1
  • Радиатор масляный Leonord LE-2005 5 секц. 1кВт - фото 2
  • Радиатор масляный Leonord LE-2005 5 секц. 1кВт - фото 3
  • Радиатор масляный Leonord LE-2005 5 секц. 1кВт - фото 4
  • Радиатор масляный Leonord LE-2005 5 секц. 1кВт - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 750311
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Характеристики

Бренд
Leonord
Тип товара
Радиатор масляный
Тип установки
напольный
Цвет
белый
Комлектация
Радиатор масляный - 1шт.
Площадь обогрева, м2
15
Мощность обогрева, Вт
1000
Таймер
нет
Количество секций
5
Термостат
да
Управление
механическое
Защита от мороза, отключение при перегреве
Да
Ножки-колесики в комплекте
Да
Напряжение,В
230
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Радиатор масляный Leonord LE-2005 5 секц. 1кВт

Масляный радиатор Leonord LE-2005 — компактный и стильный обогреватель мощностью 1000 Вт с 5 секциями slim-дизайна. Устройство занимает минимум места, при этом эффективно обогревает небольшие помещения. Высокоточный термостат Precision Heat обеспечивает точное поддержание температуры, а три режима мощности позволяют гибко регулировать уровень тепла под ваши нужды. Надёжная система защиты Smart Protection предотвращает перегрев, гарантируя безопасность при эксплуатации. Световой индикатор работы информирует о состоянии прибора, а устойчивые ножки с колесиками обеспечивают удобство перемещения радиатора по дому или офису. Практичный отсек для скрытого хранения сетевого шнура помогает поддерживать порядок. Корпус покрыт антикоррозийной краской Long Life, обеспечивающей долговечность и защиту от внешних воздействий.

Отзывы о товаре Радиатор масляный Leonord LE-2005 5 секц. 1кВт




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Leonord
Тип товара
Радиатор масляный
Тип установки
напольный
Цвет
белый
Комлектация
Радиатор масляный - 1шт.
Площадь обогрева, м2
15
Мощность обогрева, Вт
1000
Таймер
нет
Количество секций
5
Термостат
да
Управление
механическое
Защита от мороза, отключение при перегреве
Да
Развернуть
Ножки-колесики в комплекте
Да
Напряжение,В
230
Страна производитель
Китай
Описание
Масляный радиатор Leonord LE-2005 — компактный и стильный обогреватель мощностью 1000 Вт с 5 секциями slim-дизайна. Устройство занимает минимум места, при этом эффективно обогревает небольшие помещения. Высокоточный термостат Precision Heat обеспечивает точное поддержание температуры, а три режима мощности позволяют гибко регулировать уровень тепла под ваши нужды. Надёжная система защиты Smart Protection предотвращает перегрев, гарантируя безопасность при эксплуатации. Световой индикатор работы информирует о состоянии прибора, а устойчивые ножки с колесиками обеспечивают удобство перемещения радиатора по дому или офису. Практичный отсек для скрытого хранения сетевого шнура помогает поддерживать порядок. Корпус покрыт антикоррозийной краской Long Life, обеспечивающей долговечность и защиту от внешних воздействий.
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Доставка
Отзывы


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