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Характеристики
Тип товара
Радиатор масляный
Тип установки
напольный
Цвет
черный
Площадь обогрева, м2
15
Мощность обогрева, Вт
2500
Количество секций
11
Термостат
да
Защита от мороза, отключение при перегреве
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 050 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 750310
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Описание товара Радиатор масляный Leonord LE-1911 11 секц 2.5кВт
Радиатор масляный, мощность 2500 Вт, 11 секций. Размеры секции (ШхВ) 14,4х58 см. 3 режим работы – мощность 1000/1500/2500 Вт. Световой индикатор работы. Высокоточный термостат Precision Heat – поддержание заданой температуры. Ручка для удобства перемещения. Ножки с колесиками в комплекте. Безопасный корпус, поверхность не нагревается выше 65 градусов – невозможно обжечься. Защита от перегрева Smart Protection – автоматическиое отключение при достижения критической температуры. Отсек для скрытого хранения сетевого шнура. Покрытие корпуса антикоррозийной краской Long Life. Не сжигает кислород. Площадь обогрева до 30 м.кв. Напряжение 220-240В 50Гц. Цвет чёрный. Размер с учетом ножек (ШхГхВ) 44,8х23,8х63,3 см. Длина шнура 150 см.
Радиатор масляный, мощность 2500 Вт, 11 секций. Размеры секции (ШхВ) 14,4х58 см. 3 режим работы – мощность 1000/1500/2500 Вт. Световой индикатор работы. Высокоточный термостат Precision Heat – поддержание заданой температуры. Ручка для удобства перемещения. Ножки с колесиками в комплекте. Безопасный корпус, поверхность не нагревается выше 65 градусов – невозможно обжечься. Защита от перегрева Smart Protection – автоматическиое отключение при достижения критической температуры. Отсек для скрытого хранения сетевого шнура. Покрытие корпуса антикоррозийной краской Long Life. Не сжигает кислород. Площадь обогрева до 30 м.кв. Напряжение 220-240В 50Гц. Цвет чёрный. Размер с учетом ножек (ШхГхВ) 44,8х23,8х63,3 см. Длина шнура 150 см.
Радиатор масляный Leonord LE-1911 11 секц 2.5кВт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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