Радиатор масляный Leonord LE-1907 7 секц 1.5 кВт
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радиатор масляный
Тип установки
напольный
Цвет
черный
Площадь обогрева, м2
15
Мощность обогрева, Вт
1500
Количество секций
7
Термостат
да
Защита от мороза, отключение при перегреве
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 510 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 750309
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Радиатор масляный
Тип установки
напольный
Цвет
черный
Комлектация
Радиатор масляный - 1шт.
Площадь обогрева, м2
15
Мощность обогрева, Вт
1500
Таймер
нет
Количество секций
7
Термостат
да
Управление
механическое
Защита от мороза, отключение при перегреве
Да
Ножки-колесики в комплекте
Да
Напряжение,В
220
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Радиатор масляный Leonord LE-1907 7 секц 1.5 кВт
Радиатор масляный LE - эффективный и безопасный прибор для обогрева помещений. Благодаря защите от перегрева Smart Protection и высокоточному термостату Precision Heat, обогреватель обеспечивает надёжную и стабильную работу. Световой индикатор позволяет контролировать состояние прибора, а устойчивые ножки с колёсиками делают его мобильным и удобным в использовании. Антикоррозийное покрытие Long Life гарантирует долгий срок службы обогревателя.
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Теги товара: 7 секций
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Бренд
Тип товара
Радиатор масляный
Тип установки
напольный
Цвет
черный
Комлектация
Радиатор масляный - 1шт.
Площадь обогрева, м2
15
Мощность обогрева, Вт
1500
Таймер
нет
Количество секций
7
Термостат
да
Управление
механическое
Защита от мороза, отключение при перегреве
Да
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Ножки-колесики в комплекте
Да
Напряжение,В
220
Страна производитель
Китай
Радиатор масляный LE - эффективный и безопасный прибор для обогрева помещений. Благодаря защите от перегрева Smart Protection и высокоточному термостату Precision Heat, обогреватель обеспечивает надёжную и стабильную работу. Световой индикатор позволяет контролировать состояние прибора, а устойчивые ножки с колёсиками делают его мобильным и удобным в использовании. Антикоррозийное покрытие Long Life гарантирует долгий срок службы обогревателя.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, 9 секций
Теги товара: 7 секций
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, 9 секций
Теги товара: 7 секций
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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