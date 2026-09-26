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Радиатор масляный ENGY EN-2509 Scandi 9 секц. 2 кВт купить с доставкой в Москве
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Радиатор масляный ENGY EN-2509 Scandi 9 секц. 2 кВт

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Радиатор масляный ENGY EN-2509 Scandi 9 секц. 2 кВт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радиатор масляный
Тип установки
напольный
Цвет
белый
Площадь обогрева, м2
20
Мощность обогрева, Вт
2000
Количество секций
9
Термостат
да
Защита от мороза, отключение при перегреве
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 750308
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Характеристики

Бренд
Engy
Тип товара
Радиатор масляный
Тип установки
напольный
Цвет
белый
Комлектация
Радиатор масляный - 1шт.
Площадь обогрева, м2
20
Мощность обогрева, Вт
2000
Таймер
нет
Количество секций
9
Термостат
да
Управление
механическое
Защита от мороза, отключение при перегреве
Да
Ножки-колесики в комплекте
Да
Напряжение,В
220
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Радиатор масляный ENGY EN-2509 Scandi 9 секц. 2 кВт

Радиатор масляный серия Scandi. Мощность 2000 Вт. 9 секций. Компактный типоразмер секций. Размеры секции (Ш*В) 120*500 мм. (размеры 55*37*24см длина/ширина с ножками). Защита от перегрева. Световой индикатор работы. Регулируемый термостат. Регулировка мощности. Колёсики для перемещения. Устройство для намотки сетевого шнура.



Теги товара: 9 секций

Отзывы о товаре Радиатор масляный ENGY EN-2509 Scandi 9 секц. 2 кВт




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Характеристики
Бренд
Engy
Тип товара
Радиатор масляный
Тип установки
напольный
Цвет
белый
Комлектация
Радиатор масляный - 1шт.
Площадь обогрева, м2
20
Мощность обогрева, Вт
2000
Таймер
нет
Количество секций
9
Термостат
да
Управление
механическое
Защита от мороза, отключение при перегреве
Да
Развернуть
Ножки-колесики в комплекте
Да
Напряжение,В
220
Страна производитель
Китай
Описание
Радиатор масляный серия Scandi. Мощность 2000 Вт. 9 секций. Компактный типоразмер секций. Размеры секции (Ш*В) 120*500 мм. (размеры 55*37*24см длина/ширина с ножками). Защита от перегрева. Световой индикатор работы. Регулируемый термостат. Регулировка мощности. Колёсики для перемещения. Устройство для намотки сетевого шнура.


Теги товара: 9 секций
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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